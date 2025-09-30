Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Суд арестовал экс-вице-губернатора Кубани по делу о хищениях
Экс-вице-губернатор Кубани Власов арестован по делу о хищении средств СВО
Октябрьский районный суд Краснодара постановил арестовать бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова по подозрению в хищении субсидии для участников спецоперации.
Мера пресечения в виде заключения под стражу составила два месяца, передает ТАСС. Власову предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями и совершении мошенничества в особо крупном размере.
В сообщении пресс-службы судов Краснодарского края отмечается: «Избрана мера пресечения бывшему вице-губернатору Краснодарского края. Судом ходатайство удовлетворено. Срок меры – два месяца, до 29 ноября 2025 года».
Следствие полагает, что фигурант похитил средства целевой субсидии, предназначенной для обеспечения участников спецоперации. Власов будет находиться под стражей на время расследования уголовного дела, предусмотренного по ч. 2 ст. 201 УК РФ и ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Власов стал атаманом Кубанского казачьего войска в 2021 году. Президент России Владимир Путин в марте 2023 года присвоил ему высший чин казачьего генерала.
Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов ранее был арестован по делу о взятке.