Axios: США перехватили не находящийся под санкциями танкер у Венесуэлы

Китай поддержал попавшую под американскую блокаду Венесуэлу

Tекст: Дарья Григоренко

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему венесуэльскому коллеге Ивану Гилу, что Пекин выступает против «одностороннего запугивания» и поддерживает право всех стран защищать свой суверенитет и национальное достоинство, передает Bloomberg.

Ван И подчеркнул, что Венесуэла вправе развивать взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами, а, по мнению КНР, позиция Каракаса пользуется поддержкой международного сообщества. Прямое упоминание США не прозвучало, но заявление появилось спустя менее суток после объявления Трампа о введении блокады.

Днем ранее Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил: «Удар для них будет таким, какого они еще никогда не видели». Он добавил, что Венесуэла «полностью окружена самой большой военно-морской армадой в истории Южной Америки» и заверил, что эта группировка «будет только увеличиваться, пока в США не вернут все, что было утрачено».

Венесуэла в среду обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за «продолжающейся агрессией США».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal узнала о подготовке США наземных ударов по Венесуэле. Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть. МИД России выразил надежду на прагматичный подход США к ситуации с Венесуэлой.