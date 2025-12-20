  • Новость часаДмитриев прибыл в гольф-клуб в Майами на переговоры по Украине
    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех 4,5 часов.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    20 декабря 2025, 23:49 • Новости дня

    Axios: США перехватили не находящийся под санкциями танкер у Венесуэлы

    Tекст: Антон Антонов

    Военные США поднялись на борт танкера, который не находится под санкциями Вашингтона, в качестве сигнала президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, сообщает Axios со ссылкой на источники.

    Один из источников издания заявил: «Это послание Мадуро». Источник добавил, что даже если нефть не будет конфискована, сам факт операции должен дать понимание всем участникам рынка, что подобные попытки будут пресекаться. «Кто вообще захочет идти на такой риск?» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщало, что Береговая охрана США провела задержание судна под санкциями у берегов Венесуэлы. В декабре военные США уже захватывали супертанкер у побережья этой страны.

    18 декабря 2025, 11:05 • Новости дня
    Китай поддержал попавшую под американскую блокаду Венесуэлу
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китай выразил поддержку Венесуэле после того, как президент США Дональд Трамп объявил о морской блокаде танкеров, сообщили СМИ.

    Министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему венесуэльскому коллеге Ивану Гилу, что Пекин выступает против «одностороннего запугивания» и поддерживает право всех стран защищать свой суверенитет и национальное достоинство, передает Bloomberg.

    Ван И подчеркнул, что Венесуэла вправе развивать взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами, а, по мнению КНР, позиция Каракаса пользуется поддержкой международного сообщества. Прямое упоминание США не прозвучало, но заявление появилось спустя менее суток после объявления Трампа о введении блокады.

    Днем ранее Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил: «Удар для них будет таким, какого они еще никогда не видели». Он добавил, что Венесуэла «полностью окружена самой большой военно-морской армадой в истории Южной Америки» и заверил, что эта группировка «будет только увеличиваться, пока в США не вернут все, что было утрачено».

    Венесуэла в среду обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за «продолжающейся агрессией США».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal узнала о подготовке США наземных ударов по Венесуэле. Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть. МИД России выразил надежду на прагматичный подход США к ситуации с Венесуэлой.

    18 декабря 2025, 09:43 • Новости дня
    Постпред Венесуэлы в ООН назвал бредом притязания США на нефть и активы

    @ Jose Bula Urrutia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада назвал «бредом» притязания США на нефть и активы его страны, следует из письма дипломата в Совбез ООН.

    Венесуэла отвергла требования американского президента Дональда Трампа на нефть и активы страны. Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада направил председателю Совбеза ООН письмо, в котором резко раскритиковал действия США, передает РИА «Новости».

    Дипломат назвал «бредом» любые притязания США на венесуэльскую нефть и активы. Монкада подчеркнул, что в истории Венесуэлы никогда ранее глава иностранной державы не выдвигал «безумную идею» о том, что национальная территория Венесуэлы, ее активы и нефть, принадлежит им.

    В письме дипломат отметил, что подобные высказывания сопровождаются ультиматумами, фактически угрожающими Венесуэле военным вмешательством, если страна не выполнит требования Вашингтона. Он заявил, что «зависимость США от нефти не знает предела», а выдвигаемые предлоги лишь служат дымовой завесой для оправдания давления на Каракас.

    Монкада также обвинил власти США в попытке осуществления «гигантского акта вымогательства» против суверенной страны. Власти Венесуэлы подчеркивают, что подобная риторика подрывает принцип невмешательства во внутренние дела государств и угрожает стабильности в регионе.

    Ранее Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за обвинения в краже активов, терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми.

    Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства и пригрозил полной блокадой всех подсанкционных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

    Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за действий США.

    20 декабря 2025, 19:20 • Видео
    Зеленский пожелал Трампу смерти

    Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    18 декабря 2025, 02:05 • Новости дня
    Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть
    @ Doug Mills/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп в среду выступил в защиту военно-морской блокады Венесуэлы, введенной его администрацией, заявив, что этот шаг необходим для защиты американских интересов и предотвращения несанкционированной деятельности в регионе.

    «Мы не позволим никому пройти через то, чего не должно быть. Они забрали все наши энергетические права – не так давно они забрали всю нашу нефть... они забрали ее незаконно», – приводит слова Трампа журналистам в Белом доме агентство Anadolu.

    Его заявление прозвучало на следующий день после того, как он объявил о «полной и безоговорочной блокаде» всех подпадающих под санкции нефтяных танкеров, въезжающих в Венесуэлу или покидающих ее, назвав правительство Николаса Мадуро «иностранной террористической организацией».

    Трамп расценил эти действия как ответ на то, что он назвал незаконным захватом американских энергетических активов, повторив претензии к нефтяному сектору Венесуэлы.

    «Мы получаем землю, права на добычу нефти, всё, что у нас было. Они забрали это, потому что у нас был президент, который, видимо, не следил за этим. Но мы не собираемся этого делать. Мы хотим это вернуть. Они забрали наши права на добычу нефти. У нас там было много нефти. Как вы знаете, они вышвырнули наши компании вон, и мы хотим их вернуть», – заявил американский президент.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон заявил, что начал военную операцию под названием Southern Spear («Южное Копье») против «наркотеррористов» в Западном полушарии. CNN заявил о готовности Мадуро сложить полномочия через полтора года. Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу. Wall Street Journal сообщила о подготовке США наземных ударов по Венесуэле.

    19 декабря 2025, 20:34 • Новости дня
    Рубио объяснил грядущую эскалацию с Венесуэлой интересами США

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские власти объяснили усиление давления на Каракас защитой собственных национальных интересов, подчеркнув угрозу безопасности для Соединенных Штатов со стороны Венесуэлы.

    Действия США в адрес Венесуэлы объясняются «национальными интересами» Соединённых Штатов, заявил американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции, сообщает РИА «Новости». Рубио подчеркнул: «Это в наших национальных интересах – все, что мы делаем в отношении Венесуэлы. На этом сосредоточен президент, потому что это (Венесуэла – ред.) угроза национальным интересам США».

    Госсекретарь отметил, что на фоне эскалации с Венесуэлой Вашингтон придерживается курса на обеспечение стабильности в регионе. Он добавил, что американские власти считают ситуацию в Венесуэле важной с точки зрения безопасности Соединённых Штатов. По его словам, все недавние шаги США связаны именно с этой позицией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности войны США с Венесуэлой.

    Ранее Bloomberg сообщило, что блокада танкеров, введенная США для давления на Венесуэлу, вызвала резкую реакцию со стороны юристов и конгрессменов из-за сомнительной законности мер.

    Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми. Также Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

    19 декабря 2025, 10:45 • Новости дня
    Bloomberg: Блокада Венесуэлы вызвала юридические споры в США

    Tекст: Вера Басилая

    Блокада танкеров, введенная США для давления на Венесуэлу, вызвала резкую реакцию со стороны юристов и конгрессменов из-за сомнительной законности мер, сообщает Bloomberg.

    США объявили «полную и всеобъемлющую блокаду» танкеров, следующих к берегам Венесуэлы и от них, передает Bloomberg.

    Под сомнение ставится законность данной кампании, поскольку она реализуется без санкции Конгресса и может быть расценена как акт войны против правительства Николаса Мадуро.

    Юристы и члены Конгресса опасаются пересечения тонкой грани между так называемым карантином отдельных судов и фактической морской блокадой. Правовое различие между этими действиями остается неясным, что усиливает озабоченность относительно мотивов и правовой основы проводимой военной операции со стороны администрации Дональда Трампа в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана.

    Ранее напряженность выросла после публикаций о приказе американских военных атаковать лодку предполагаемых наркоторговцев 2 сентября и нанесении повторного удара по выжившим, что привело к обвинениям в военных преступлениях, слушаниям в Конгрессе и требованиям раскрыть видеозаписи инцидента. Глава Пентагона Пит Хегсет отказался публиковать полное видео атаки, несмотря на давление со стороны Конгресса.

    Министр иностранных дел Венесуэлы и президент Мадуро назвали задержание санкционированного судна у побережья республики «открытым преступлением» и «воровством». При этом официальные лица Белого дома заявляют, что действия оправданы угрозой со стороны наркокартелей, связанных с Венесуэлой, и необходимостью защиты граждан США.

    Профессора международного права отмечают, что подобные действия в мирное время могут быть квалифицированы как акты агрессии и нарушения как международного, так и внутреннего американского законодательства. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны соблюдать нормы международного права и Устав ООН, отметив необходимость уважения к законным процедурам.

    Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми.

    Также Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

    Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за действий США.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о проявлении неоколониальных подходов со стороны США в отношении Венесуэлы.

    19 декабря 2025, 13:28 • Новости дня
    Трамп не исключил возможности войны США с Венесуэлой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности войны США с Венесуэлой.

    Отвечая на вопрос о потенциальном военном конфликте, Трамп в интервью телеканалу NBC сказал: «Я не исключаю этого, нет». Он также отказался обсуждать вероятность того, что удары по венесуэльским судам могут привести к войне, подчеркнув, что не намерен публично говорить на эту тему, передает РИА «Новости».

    Трамп подтвердил, что Вашингтон намерен продолжать захватывать венесуэльские танкеры. В беседе о сроках дальнейших действий он заметил: «Если они настолько глупы, что продолжат направлять (танкеры – ред.), то они направятся в один из наших портов».

    На вопрос о конечных целях в отношении Венесуэлы и возможного свержения президента Николаса Мадуро, Трамп ответил уклончиво. По его словам, Мадуро хорошо осведомлен о его планах: «Он точно знает, чего я хочу. Он знает это лучше, чем кто-либо другой».

    Ранее Bloomberg сообщило, что блокада танкеров, введенная США для давления на Венесуэлу, вызвала резкую реакцию со стороны юристов и конгрессменов из-за сомнительной законности мер.

    Напомним, Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми. Также Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

    18 декабря 2025, 02:20 • Новости дня
    МИД выразил надежду на прагматичный подход США к ситуации с Венесуэлой

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия считает, что администрация США сможет придерживаться прагматичного подхода к ситуации с Венесуэлой и не допустит ошибок, которые отразятся на всем регионе, считает директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

    «Мы рассчитываем, что в практических действиях американской администрации возобладает прагматичный, трезвый подход к ситуации, который всегда характеризовал администрацию [президента США Дональда] Трампа. И именно этот прагматичный подход позволит избежать ситуаций, которые чреваты очень серьезными последствиями для региона, позволит избежать ошибок, которые потом придется исправлять», – приводит его слова ТАСС.

    По словам Щетинина, российская сторона очень рассчитывает на такой подход США в сложившейся ситуации. Дипломат подчеркнул, что Москва уверена в здравом смысле, который будет преобладать при принятии решений администрацией США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, CNN заявил о готовности Мадуро сложить полномочия через полтора года. Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу. Wall Street Journal узнала о подготовке США наземных ударов по Венесуэле. Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть.

    18 декабря 2025, 02:50 • Новости дня
    Венесуэла запросила заседание СБ ООН из-за «продолжающейся агрессии США»
    @ Manuel Elias/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Венесуэла в среду обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за «продолжающейся агрессией США», сказано в направленном членам организации письме.

    «Дипломат ООН заявил, что встреча, вероятно, будет назначена на следующий вторник», – передает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп распорядился во вторник «заблокировать» все нефтяные танкеры, на въезд в Венесуэлу и выезд из нее, что является последним шагом Вашингтона по усилению давления на правительство Николаса Мадуро, нацеленным на его основной источник дохода.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу. Wall Street Journal узнала о подготовке США наземных ударов по Венесуэле. Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть. МИД России выразил надежду на прагматичный подход США к ситуации с Венесуэлой.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведет то, что Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в «краже американских активов», нефти и земли, а также приказал ввести «полную и тотальную блокаду» нефтяных подсанкционных танкеров, следующих в Боливарианскую республику или из нее.

    18 декабря 2025, 05:15 • Новости дня
    Палата представителей отклонила резолюции по сдерживанию США в отношении Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    В среду Палата представителей конгресса США с небольшим перевесом отклонила две резолюции, направленные на сдерживание активности президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы.

    Голосование состоялось за несколько часов до того, как Трамп должен был выступить с обращением к стране из Белого дома. Ожидалось, что выступление будет посвящено тому, что Трамп считает крупными победами и приоритетами внешней политике после того, как он распорядился о «блокаде» подсанкционных нефтяных танкеров, покидающих и входящих в Венесуэлу.

    «Палата представителей конгресса США, где большинство составляют республиканцы, проголосовала 216 голосами против 210 одобряющих резолюцию, которую внес Грегори Миксом из Нью-Йорка, ведущим демократом в Комитете по иностранным делам. Она также проголосовала 213 голосами против 211 одобряющих резолюцию, внесенную Джимом Макговерном из Массачусетса, ведущим демократом в комитете по регламенту, которая предписывала президенту вывести американские войска из боевых действий с Венесуэлой или против нее без разрешения конгресса», – передает Reuters.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщило о потере Мадуро возможности покинуть Венесуэлу. Wall Street Journal узнала о подготовке США наземных ударов по Венесуэле. Трамп пообещал вернуть США отнятые Венесуэлой права на нефть. МИД России выразил надежду на прагматичный подход США к ситуации с Венесуэлой. Венесуэла запросила заседание СБ ООН из-за «продолжающейся агрессии США».

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведет то, что Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в «краже американских активов», нефти и земли, а также приказал ввести «полную и тотальную блокаду» нефтяных подсанкционных танкеров, следующих в Боливарианскую республику или из нее.

    18 декабря 2025, 08:15 • Новости дня
    Нефть подорожала на опасениях перебоев с поставками из Венесуэлы

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в четверг пошли в рост: участники рынка продолжают оценивать риски для поставок сырья, связанные с блокадой США венесуэльских нефтяных танкеров.

    Цена декабрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.08 мск росла на 0,62% относительно уровня предыдущего закрытия, до 60,05 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,68%, до 56,2 доллара, передает РИА «Новости».

    Цены растут в ожидании сокращения экспорта из Венесуэлы. Кроме того под вопросом остается то, как именно будет обеспечиваться блокада президента США, отмечает Reuters.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил Венесуэле «невиданным до этого времени шоком», потребовав от Каракаса вернуть «украденные» у США нефть, землю и иные активы.

    18 декабря 2025, 13:50 • Новости дня
    Песков заявил о потенциальной опасности эскалации вокруг Венесуэлы

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле считают, что рост напряженности в регионе Латинской Америки вокруг Венесуэлы создает угрозу непредсказуемых последствий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия внимательно следит за ситуацией вокруг Венесуэлы и считает нагнетание напряженности в Латиноамериканском регионе крайне опасным, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что власти России призывают все страны Латинской Америки к сдержанности, чтобы не допустить непредсказуемого развития событий вокруг Венесуэлы.

    Ранее Китай поддержал Венесуэлу, которая оказалась под американской блокадой.

    Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за обвинения в краже активов, терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми.

    Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства и пригрозил полной блокадой всех подсанкционных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

    Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за действий США.

    18 декабря 2025, 22:40 • Новости дня
    Небензя заметил проявление неоколониальных подходов в отношении США к Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Нежелание бывших западных метрополий терять глобальное доминирование переросло в проводимую ими в отношении стран мирового большинства неоколониальную политику, отметил на заседании высокого уровня ГА ООН в связи с 65-летием Декларации о предоставлении независимости колониальным народам и странам постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Прямо сейчас ярким проявлением неоколониальных подходов являются эскалационные действия США против Венесуэлы. Начав с фальшивых предлогов борьбы с наркотрафиком и террористами, Вашингтон перешел уже к открытым угрозам военной агрессии и захвата территории и природных ресурсов суверенного государства», – приводит сайт российского постпредства выдержку из речи дипломата.

    Небензя указал на то, что с появлением новых методов цели бывших метрополий остались прежними: ограбление менее развитых стран, эксплуатация их природных, людских и прочих ресурсов в своих интересах.

    «Несмотря на сохранение колониализма в его современных проявлениях, сегодня страны мирового большинства все увереннее формируют собственную повестку, отстаивают право на самостоятельный путь развития», – добавил он.

    Постпред России при ООН подчеркнул, что Россия с широким кругом единомышленников продолжает бороться с колониализмом во всех его формах.

    «В первую очередь путем строительства подлинно многополярного мира, выстраивания равноправных и взаимовыгодных отношений, исключающих диктат и вмешательство извне», – резюмировал Небензя.

    Напомним, американский президент Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за обвинения в краже активов, терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Президент США потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства и пригрозил полной блокадой всех подсанкционных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с призывом провести заседание из-за действий США.


    20 декабря 2025, 19:57 • Новости дня
    Лула да Силва заявил о катастрофе из-за действий США против Венесуэлы

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Бразилии Лула да Силва предупредил, что возможное военное вмешательство США на территории Венесуэлы создаст угрозу гуманитарной катастрофы для всего западного полушария.

    Возможное военное вмешательство США в дела Венесуэлы может привести к катастрофе. Об этом на открытии 67-го саммита «Меркосур» заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. По его словам, любое вооруженное вмешательство в Венесуэлу станет бедствием для западного полушария, передает ТАСС.

    «Вооруженное вмешательство в Венесуэлу стало бы гуманитарной катастрофой для всего полушария и опасным прецедентом для всего мира», – подчеркнул Лула да Силва.

    Бразильский лидер отметил, что все страны региона должны объединиться ради сохранения Южной Америки как зоны мира и стабильности.

    Лула да Силва также назвал строительство процветающей и мирной Южной Америки единственно верной доктриной для региона. Он напомнил, что после Фолклендской войны прошло более 40 лет, однако сейчас континент вновь ощущает давление со стороны военного присутствия внешней державы.

    Между тем власти США обвиняют венесуэльское руководство в неэффективном противодействии контрабанде наркотиков, однако не предоставляют доказательств. ВМС США развернули в Карибском море ударную группу кораблей с авианосцем Gerald R. Ford, атомной подводной лодкой и более чем 16 тыс. военнослужащих.

    С сентября американские военные потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, что привело к гибели более 80 человек. По сообщениям американских СМИ, США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.

    В субботу береговая охрана США задержала судно, находящееся под санкциями, у берегов Венесуэлы.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности войны с Венесуэлой.


    20 декабря 2025, 19:36 • Новости дня
    Reuters: США начали операцию по задержанию судна у Венесуэлы

    Tекст: Вера Басилая

    Береговая охрана США проводит задержание судна под санкциями у берегов Венесуэлы, что вызвало резкое осуждение венесуэльских властей, сообщило Reuters.

    По данным Reuters, США проводят операцию по задержанию судна у берегов Венесуэлы, находящегося под санкциями Вашингтона, передает ТАСС.

    По информации агентства, операция проходит в международных водах, однако точное местоположение не раскрывается. Ею руководит Береговая охрана США, уточнили три неназванных американских чиновника.

    МИД Венесуэлы резко отреагировал на эти действия США, заявив, что рассматривает захват судна как «вопиющий грабеж и акт международного пиратства». По мнению венесуэльской стороны, такое поведение американских сил нарушает международное право и угрозу суверенитету страны.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности войны США с Венесуэлой.

    Bloomberg сообщило, что блокада танкеров, введенная США для давления на Венесуэлу, вызвала резкую реакцию со стороны юристов и конгрессменов из-за сомнительной законности мер.

    Американские власти объяснили усиление давления на Каракас защитой своих национальных интересов. Представители США подчеркнули, что Венесуэла представляет угрозу безопасности для Соединенных Штатов.

    19 декабря 2025, 08:19 • Новости дня
    Нефть подешевела на опасениях избытка предложения

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в пятницу готовятся завершить вторую неделю подряд в минусе, так как опасения растущего избытка предложения перевешивают потенциальные перебои в поставках.

    Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.25 снижалась на 0,2%, до 59,7 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,27%, до 56 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

    Отмети., что по итогам прошлой недели Brent и WTI подешевели примерно на 4%.

    «Доминирующее сейчас настроение – структурный избыток нефти, – цитирует Reuters главного инвестиционного директора Karobaar Capital LP в Чикаго Хариса Хуршида. – Восприятие профицита перевешивает геополитические вспышки напряжённости», – заметил он.

    Согласно наблюдениям экспертов, спрос на нефть в Китае продолжает расти, но более медленными темпами, чем ранее, при этом страна располагает огромными запасами нефти на складах.

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего

    В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов. Обсуждались разные темы – ход СВО, демография, социальная политика, экономика, искусственный интеллект. По мнению экспертов, президент не только подвел итоги года, но и продемонстрировал четкое понимание будущего страны. Его послание потомкам показало: глава государства мыслит не «пятилетками», а более масштабно. Подробности

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии значительно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего, он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    • Кто помешал Урсуле ограбить Россию

      План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    • Итоги года с Владимиром Путиным

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

