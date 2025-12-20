Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
Reuters: США начали операцию по задержанию судна у Венесуэлы
Береговая охрана США проводит задержание судна под санкциями у берегов Венесуэлы, что вызвало резкое осуждение венесуэльских властей, сообщило Reuters.
По данным Reuters, США проводят операцию по задержанию судна у берегов Венесуэлы, находящегося под санкциями Вашингтона, передает ТАСС.
По информации агентства, операция проходит в международных водах, однако точное местоположение не раскрывается. Ею руководит Береговая охрана США, уточнили три неназванных американских чиновника.
МИД Венесуэлы резко отреагировал на эти действия США, заявив, что рассматривает захват судна как «вопиющий грабеж и акт международного пиратства». По мнению венесуэльской стороны, такое поведение американских сил нарушает международное право и угрозу суверенитету страны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности войны США с Венесуэлой.
Bloomberg сообщило, что блокада танкеров, введенная США для давления на Венесуэлу, вызвала резкую реакцию со стороны юристов и конгрессменов из-за сомнительной законности мер.
Американские власти объяснили усиление давления на Каракас защитой своих национальных интересов. Представители США подчеркнули, что Венесуэла представляет угрозу безопасности для Соединенных Штатов.