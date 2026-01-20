Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Премьер Гренландии призвал готовиться к возможному военному вторжению
Власти Гренландии намерены сформировать специальную группу для подготовки граждан к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США захватить остров, объявил во вторник премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен.
«Военный конфликт маловероятен, но исключить его нельзя», – приводит Bloomberg заявление премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена на пресс-конференции в столице Нууке.
Он подчеркнул, что населению необходимо быть готовым к любым сбоям в повседневной жизни. Правительство Гренландии создаст рабочую группу с участием местных органов власти для координации усилий по подготовке граждан, а также распространит рекомендации, в том числе о необходимости иметь запас продуктов на пять дней.
Муте Эгеде, министр финансов и бывший лидер острова, отметил, что Гренландия находится под серьезным давлением и должна быть готова к разным сценариям.
По информации издания Globe and Mail, канадские военные разработали план реагирования на возможное вторжение США, однако рассматривают этот сценарий как крайне маловероятный.
Во вторник премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что Европа даст ответ на возможное введение новых американских пошлин с февраля, и это может привести к серьезной эскалации между Вашингтоном и Европой.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне. Руководство ЕС заявило, что не собирается вступать в противостояние с США из-за Гренландии, но готово защищать свои интересы.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.