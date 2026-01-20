Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
Руководство ЕС подчеркнуло, что не намерено вступать в противостояние с США из-за Гренландии, однако готово защищать свои интересы.
Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за ситуации вокруг Гренландии. Такое заявление сделала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям в Европарламенте в Страсбурге, передает ТАСС.
Каллас подчеркнула: «ЕС не намерен начинать драку, но будет защищать свои позиции. У Европы есть набор инструментов для защиты своих интересов». Она также выразила мнение, что прямое давление не приведет к изменению статуса Гренландии, а лишь негативно скажется на экономическом положении как США, так и Европы.
Каллас добавила, что ситуация вокруг Гренландии стала для ЕС новым кризисом, с которым ранее союз не сталкивался. Она считает, что вопросы безопасности региона можно решать через структуру НАТО.РИА «Новости».
Также Каллас в ходе выступления упомянула, что с таянием арктических льдов существует риск усиления присутствия России и Китая в регионе. Она напомнила, что Россия уже долгие годы вкладывает средства в военную инфраструктуру на Крайнем Севере, но не привела подробной связи этих действий с нынешним кризисом в Арктике.
В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб заявил, что совместный поход в сауну с президентом США Дональдом Трампом мог бы способствовать урегулированию ситуации вокруг Гренландии.
Ранее Трамп сообщил о введении тарифов на товары европейских стран, если не получится договориться о покупке Гренландии.
А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает кризис внутри западного общества.