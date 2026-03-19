В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.
Песков сообщил о паузе в работе трехсторонней группы по Украине
Работа трехсторонней группы (Россия, США и Украина) по вопросам украинского урегулирования поставлена на паузу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Трехсторонняя группа – на паузе», – приводят слова Пескова «Известия».
Он отметил, что глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает работать в рамках двусторонней группы с США.
Кроме того, «будет обязательно продолжена» работа по обмену пленными и телами погибших между Россией и Украиной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.
Вопрос о месте проведения следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не решен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.