Песков сообщил о паузе в работе трехсторонней группы по Украине

Tекст: Антон Антонов

«Трехсторонняя группа – на паузе», – приводят слова Пескова «Известия».

Он отметил, что глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает работать в рамках двусторонней группы с США.

Кроме того, «будет обязательно продолжена» работа по обмену пленными и телами погибших между Россией и Украиной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

Вопрос о месте проведения следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не решен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

