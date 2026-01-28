  • Новость часаМарочко заявил о попытках ВСУ удержать ВС России фортификациями на берегу Оскола
    Поражения заставили Зеленского заговорить о массовых убийствах
    Навроцкий обвинил СССР в причастности к Холокосту
    Киргизия подала в суд на Россию из-за полисов ОМС для мигрантов
    В Общественной палате поддержали легализацию онлайн-казино в России
    Захарова назвала «глумлением» реплику Навроцкого о СССР и Холокосте
    Минск ответил на сообщения о планах Киева возбудить дело против Лукашенко
    Журналистка заметила в Белом доме фото Путина и Трампа на Аляске
    Алиев отправил электрооборудование Украине
    В новый учебник истории вошла встреча президентов России и США в Анкоридже
    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    Сергей Худиев Сергей Худиев В чем проблема фальшивых богов

    Беда в том, что неоязычество предлагает не игру – а альтернативную идентичность. И эта новая, искусственная идентичность означает разрыв с реальной историей и реально существующим русским народом.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США переходят к тактическим играм

    Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

    28 января 2026, 01:45 • Новости дня

    Трамп пригрозил Ирану приближающейся «прекрасной армадой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чём-то большем.

    Президент США Трамп заявил, что ещё одна американская «армада» плывет к Ирану, и он надеется, что Тегеран заключил сделку с Вашингтоном.

    «Сейчас к Ирану плывет ещё одна прекрасная армада. Надеюсь, они заключат сделку», – цитирует американского лидера Times of Israel.

    Газета отмечает, что пока неясно, имеет ли Трамп в виду авианосец USS Abraham Lincoln и сопровождающие его военные корабли, прибывшие на Ближний Восток в понедельник, 26 января, или другую авианосную ударную группу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп уже высказывался днём ранее о «большой армаде» США возле Ирана, которая намного больше той, что у Венесуэлы. Власти Турции оценивают риски, связанные с возможным началом вооруженного конфликта в Иране. Трамп также заявлял о введении 25%-го тарифа на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном.

    25 января 2026, 13:17 • Новости дня
    Песков: Трамп «нагибает через колено»
    Песков: Трамп «нагибает через колено»
    @ Aaron Schwartz/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп предпочитает силовой подход в политике.

    Он отметил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, Трамп «является сторонником решения всего «через колено», он говорит, что решение через силу, по-нашему [по-русски] – это решение «нагибать через колено»», передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что те, кто соглашается на подобное давление, будут вынуждены продолжать подчиняться. Как добавил представитель Кремля, для России важно не повторять этот путь, отметив: «Главное, этого не делать нам».

    Ранее Песков заявил, что процесс разрешения конфликта движется вперед, причем сейчас особое значение приобрела необходимость реализации согласованной ранее «формулы Анкориджа».

    25 января 2026, 22:56 • Новости дня
    Рябков сообщил о технических средствах для фиксации иностранных вооружений

    Tекст: Антон Антонов

    Россия способна фиксировать вооружения иностранных государств с помощью собственных технических средств, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков прокомментировал заявления американских властей о наличии у США сверхсовременного оружия. «Мы имеем собственные возможности, в том числе национальные технические [средства], чтобы достоверно фиксировать то, что имеет значение, и делать из этого свои выводы», – приводит слова Рябкова ТАСС.

    На вопрос о попытках уточнить у американской стороны детали этих заявлений замминистра ответил отрицательно. По его словам, оснований для этого нет, и россияне не собираются реагировать на каждое подобное высказывание. Рябков заявил, что «на каждый чих не наздравствуешься».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что войска США использовали в Венесуэле ранее неизвестные вооружения, что сорвало оборону противника. Позже Трамп уточнил, что секретное оружие называлось «Дискомбобулятор». СМИ заявили, что в результате применения этого устройства охрана Николаса Мадуро испытывала кровотечения и болезненные ощущения, схожие с действием мощной звуковой волны.

    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    27 января 2026, 18:42 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии

    Кремль: Путин в среду встретится с президентом Сирии

    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сирии
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа 28 января, сообщил Кремль.

    Глава Сирии будет находиться в России с рабочим визитом, в ходе встречи стороны намерены рассмотреть текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных сферах, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Помимо этого, лидеры уделят особое внимание обсуждению актуальной ситуации в Ближневосточном регионе.

    В октябре Путин принял Шараа в Кремле. Переговоры лидеров продлились два с половиной часа.

    25 января 2026, 20:05 • Новости дня
    Полиция Ирана задержала более 200 участников массовых беспорядков

    Tекст: Ольга Иванова

    В разных регионах Ирана задержали более 200 человек, причастных к беспорядкам, включая лидеров и вооруженных участников, связанных с антиреволюционными группировками, сообщает агентство Tasnim.

    Полиция Ирана задержала более 200 участников и лидеров беспорядков в различных провинциях страны, передает РИА «Новости». Особое внимание уделялось Йезду, где были арестованы более 150 человек, которых связывают с антиреволюционными организациями, включая секту бахаитов, группировку Restart, а также агентов, связанных с монархистами и зарубежными СМИ. В сообщении отмечается: «На настоящий момент в Йезде были обнаружены и задержаны более 150 человек из числа лидеров и основных участников беспорядков, связанных с антиреволюционными группировками, в частности, с сектой бахаитов, группировкой Restart, а также агентов, связанных с монархистами и израильскими СМИ, такими как Iran International».

    В провинции Семнан были задержаны еще 19 человек, пятнадцать из которых арестовали в городе Шахруд по обвинению в вандализме, направленном против пожарных станций, банков и транспорта полиции. В северной провинции Голестан сотрудники разведки задержали 40 человек, у которых обнаружили автомат Калашникова, три пистолета Colt, три ружья, сотни патронов, а также различные виды холодного оружия, электрошокер, монархический флаг и сотни литров алкоголя.

    Кроме того, иранские пограничники за последние 20 дней изъяли у нарушителей более 300 единиц огнестрельного оружия. Полицейские действия проходят на фоне усиления контроля за деятельностью оппозиционных и антиреволюционных групп в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские стражи порядка провели операцию по задержанию лидеров мятежников и еще 53 человек в провинции Семнан.

    В ходе недавних вооруженных беспорядков в Иране погибли более 3 тыс. человек, включая гражданских, силовиков и террористов.

    27 января 2026, 15:24 • Новости дня
    Турция хочет создать буферную зону на границе с Ираном

    Middle East Eye: Турция обсудила создание буферной зоны на иранской границе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Анкара рассматривает возможность создания буферной зоны на иранской стороне границы в случае резкой эскалации и готова принять только нуждающихся в гуманитарной помощи, пишут западные СМИ.

    Турция может создать буферную зону на границе с Ираном в случае резкой дестабилизации в соседней стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на Middle East Eye. По информации издания, такие планы обсуждались на закрытом заседании в парламенте, где высокопоставленные чиновники МИД Турции представили законодателям сценарии развития ситуации в Иране.

    Как отметил один из участников брифинга, термин «буферная зона» означал намерение предотвратить массовый приток беженцев на территорию Турции. Чиновники подчеркнули, что Анкара готова принять только тех, кто нуждается в срочной гуманитарной помощи, и больше не намерена проводить политику «открытых дверей» для мигрантов из соседних стран.

    Собеседники издания добавили, что граждане Ирана сейчас могут въезжать в Турцию без виз, однако при ухудшении ситуации подход к миграционной политике может измениться. Второй участник брифинга уточнил, что фраза «буферная зона» не звучала напрямую, однако обсуждалась готовность выйти за рамки стандартных мер реагирования. Турецкие власти считают, что Иран сам должен принимать меры для сдерживания возможного потока мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Турции оценивают риски, связанные с возможным хаосом или началом вооруженного конфликта в Иране, так как это может напрямую затронуть саму Турцию.

    В то же время, турецкие нефтеперерабатывающие предприятия увеличили закупки нефти у Ирана, чтобы сохранить поставки топлива на европейский рынок после введения странами Запада санкций против России.

    При этом, американский президент Дональд Трамп заявил о введении 25%-го тарифа на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном, усиливая давление на правительство в Тегеране.


    26 января 2026, 22:15 • Новости дня
    США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими

    Спикер Белого дома Левитт назвала переговоры по Украине в Абу-Даби историческими

    США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию в Абу-Даби стали историческим событием, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «В рамках этих переговоров в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря Белого дома, на многосторонней встрече удалось собрать представителей обеих сторон конфликта для поиска пути к миру.

    Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп остается глубоко вовлечен в процесс урегулирования конфликта на Украине. Она отметила, что Трамп регулярно получает информацию о ходе переговоров от своих советников.

    Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Трамп не теряет надежды на достижение мира и внимательно следит за развитием ситуации. В ответ на вопрос о предстоящих контактах лидеров, Левитт сообщила, что на неделе не запланировано телефонных разговоров между Трампом, президентом России Владимиром Путиным или украинским лидером Владимиром Зеленским перед следующим раундом переговоров, который ожидается в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Москва рассчитывает на продолжение работы российско-американско-украинской рабочей группы на экспертном уровне уже на текущей неделе.

    27 января 2026, 00:48 • Новости дня
    Трамп заявил о «большой армаде» США возле Ирана
    Трамп заявил о «большой армаде» США возле Ирана
    @ Mass Communication Specialist 3rd Class Clint Davis/U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Вблизи Ирана находится большая военная армада США, превосходящая группировку у берегов Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп.

    «У нас большая армада вблизи Ирана. Больше, чем у Венесуэлы», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    По словам Трампа, иранская сторона неоднократно выходила на контакт с Вашингтоном, выразив желание вести переговоры.

    В публикации со ссылкой на чиновников Белого дома отмечается, что США по-прежнему рассматривают возможность военной атаки на Иран, несмотря на то что протестные выступления в стране в основном были подавлены.

    Axios добавляет, что американский лидер назвал ситуацию вокруг Ирана изменчивой, но не стал уточнять, какой из вариантов развития событий считает наиболее вероятным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило, что авианосная ударная группа, в которую входит авианосец «Авраам Линкольн», развернута на Ближнем Востоке.

    26 января 2026, 14:56 • Новости дня
    Американист сравнил протесты в Миннеаполисе с погромами BLM в 2020 году

    Американист Дудаков: Протесты в Миннеаполисе усиливают позиции Демпартии

    Американист сравнил протесты в Миннеаполисе с погромами BLM в 2020 году
    @ CRAIG LASSIG/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ситуация в Миннеаполисе станет лакмусовой бумажкой: если демократы и протестующие возьмут верх, то это обернется полным провалом всей миграционной политики Дональда Трампа. Более того, Демпартия усилит свои позиции на выборах в Конгресс, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Билл Клинтон и Барак Обама призвали американцев к действию после «ужасного» убийства в Миннеаполисе.

    «Большинство американцев негативно воспринимают активность миграционной и таможенной полиции (ICE), а доля тех, кто выступает за ликвидацию этого агентства, приближается к 50%», – отметил американист Малек Дудаков, сославшись на опросы общественного мнения. Он указал, что демократы пытаются воспользоваться недовольством населения.

    Так, в крупных американских мегаполисах, где у власти «ослы», депортационные рейды саботируются. А истеблишмент Демпартии открыто поддерживает протесты, в том числе в Миннеаполисе, против действий ICE, напомнил собеседник. «Во всей красе повторяется ситуация с погромами BLM (Black Lives Matter) 2020 года», – акцентировал политолог.

    По его оценкам, в этом и состоит стратегия демократов на 2026 год: «устраивать сценарий квазицветной революции внутри Америки, постоянно поддерживать нестабильность для того, чтобы заставлять Дональда Трампа отвлекать внимание и силы на внутреннюю хаотичную обстановку». Как полагает Дудаков, ситуация в Миннеаполисе станет «лакмусовой бумажкой того, что будет дальше ждать миграционные планы главы Белого дома».

    «Если демократы и протестующие возьмут верх, то это обернется полным провалом всей миграционной политики нынешней администрации. Более того, Демпартия усилит свои позиции на выборах в Конгресс», – прогнозирует эксперт. Он также обратил внимание на конфликт между местной властью и федеральным центром.

    «В той же Миннесоте и полиция, и нацгвардия помогают протестующим, но не федеральным агентам. Ситуация будет лишь усугубляться», – считает аналитик. При этом, добавил Дудаков, для Трампа это некстати. «Летом в США пройдут большие празднования по случаю 250-летия со Дня независимости, а также чемпионат мира по футболу. Если на фоне будут проходить массовые акции, то всему миру будет продемонстрировано «возрождение золотого века Америки», – заключил Дудаков.

    В минувшие выходные в Миннеаполисе на Николетт-авеню агенты иммиграционной таможенной службы застрелили 37-летнего местного жителя Алекса Джеффри Претти. Мужчина работал медбратом отделения интенсивной терапии больницы для ветеранов, сообщает NBC News.

    Министерство внутренней безопасности США (DHS) заявило, что трагедия произошла, когда силовики проводили в этом районе «целенаправленную операцию против нелегального иммигранта, разыскиваемого за насильственное нападение».

    «К сотрудникам пограничного патруля подошел человек с 9-мм полуавтоматическим пистолетом. Правоохранители попытались его разоружить, но он оказал яростное сопротивление. В итоге один из офицеров открыл оборонительный огонь, опасаясь за себя и жизни коллег», – говорится в заявлении DHS.

    Ведомство опубликовало фото заряженного пистолета Претти с двумя дополнительными полными магазинами. Министерство указало, что оружие было «готово к применению». По словам замглавы аппарата Белого дома Стивена Миллера, Претти «пытался совершить покушение на сотрудников федеральных правоохранительных органов».

    Позднее в Сети появились ролики, снятые с разных ракурсов, которые, как отмечают пользователи, ставят под сомнение версию событий, представленную федеральными властями. Из видео следует, что инцидент начался из-за того, что Претти хотел помешать силовику напасть на одного из протестующих. После этого американец начал доставать какой-то предмет из-за ремня, но тут же оказался прижат к асфальту несколькими правоохранителями.

    Они около минуты били его руками и ногами. Затем один из агентов достал свой пистолет и выстрелил в лежащего. Против других участников инцидента федеральные сотрудники применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После убийства федеральные агенты перекрыли улицы в радиусе километра. Также на место происшествия прибыли сотрудники ФБР на бронированных автомобилях.

    Губернатор штата Тим Уолц назвал версию Белого дома абсурдной. «Миннесота сыта по горло. Это отвратительно. Президент должен прекратить эту операцию. Он обязан вывести отсюда тысячи жестоких, неподготовленных офицеров. Немедленно», – сказал Уолц.

    Его позицию осудил Дональд Трамп. «Мэр и губернатор своей напыщенной, опасной и наглой риторикой разжигают мятеж! Дайте нашим патриотам из ICE делать их дело. 12 тыс. нелегальных иностранцев-преступников, многие из которых склонны к насилию, арестованы и вывезены из Миннесоты. Если бы они оставались там, вы бы увидели нечто намного худшее, чем происходит сейчас!» – написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

    Бывший президент Барак Обама и его жена Мишель назвали смерть Претти «душераздирающей трагедией». «Это должно стать тревожным сигналом для каждого американца, независимо от партийной принадлежности, о том, что многие из наших основных национальных ценностей все чаще подвергаются нападкам», – отметили они.

    Демократы заявили, что тактика ICE направлена на «запугивание, преследование, провокации и создание опасности для жителей крупного американского города». Они также призвали «каждого американца черпать вдохновение из волны мирных протестов в Миннеаполисе и других частях страны».

    Экс-президент Билл Клинтон назвал происходящее «ужасным». «За всю жизнь у нас бывает лишь несколько моментов, когда принимаемые решения и совершаемые действия будут определять нашу историю на долгие годы вперед. Это один из них», – подчеркнул он. По его словам, «ответственные лица лгут общественности и призывают ее не верить своим глазам».

    На этом фоне стало известно о планах демократов в Сенате заблокировать масштабный пакет мер по финансированию правительства из-за вопросов к выделению средств на деятельность ICE. Такое обещание дал лидер меньшинства в верхней палате Конгресса Чарльз Шумер (представитель штата Нью-Йорк).

    26 января 2026, 10:27 • Новости дня
    Politico: Планы ЕС о замене газа энергией ветра выведут Трампа из себя

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры десяти европейских государств собрались в Гамбурге для согласования плана по масштабному наращиванию производства ветровой энергии ради снижения зависимости от американского газа, что может рассердить президента США Дональда Трампа.

    Европейские лидеры намерены продемонстрировать независимость от Вашингтона, сделав ставку на технологии, которые критикует Дональд Трамп, пишет Politico.

    В Гамбурге представители Бельгии, Дании, Германии, Франции, Британии и других стран подпишут декларацию о строительстве морских ветропарков общей мощностью 100 гигаватт. Этот объем сопоставим с текущей мощностью всей электрогенерации Британии.

    Саммит приобрел особое значение на фоне попыток американского руководства побудить союзников покупать больше сжиженного природного газа.

    «Домашняя чистая энергия предлагает альтернативу углубляющейся зависимости ЕС от импортируемого сжиженного природного газа, большая часть которого сейчас поступает из США», – заявили в совместной статье британский министр Эд Милибэнд и еврокомиссар Дэн Йоргенсен.

    Министр энергетики США Крис Райт ранее призвал ЕС устранить барьеры для трансатлантического экспорта топлива, отметив успешное замещение российских поставок. Однако в Брюсселе опасаются, что Вашингтон может использовать газ как инструмент политического давления, аналогично действиям Москвы до начала спецоперации на Украине.

    Чиновники Еврокомиссии признают, что замена одной зависимости на другую создает риски для энергетической безопасности.

    Несмотря на политические декларации, эксперты сомневаются в возможности быстрого отказа от импорта СПГ, поскольку Россия остается вторым крупнейшим поставщиком этого топлива в Евросоюз. Представители бизнеса, включая украинскую компанию DTEK, также подтвердили намерение расширять сотрудничество с американскими поставщиками, называя газ из США «спасательным кругом».

    Ранее Трамп заявлял, что попытки ЕС перейти на возобновляемые источники энергии оборачиваются для них коллапсом энергетической системы.

    Также американский президент отмечал, что Европа в последние десятилетия движется в неверном направлении.

    25 января 2026, 05:54 • Новости дня
    Jerusalem Post сообщил о пожаре на месте штаба БАПОР в Иерусалиме

    Пожар произошел после сноса штаб-квартиры БАПОР в Иерусалиме

    Tекст: Денис Тельманов

    В разрушенной штаб-квартире БАПОР в Иерусалиме зафиксирован пожар, спасатели проверяют наличие людей в зоне возгорания.

    Пожар вспыхнул на территории разрушенной штаб-квартиры Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Иерусалиме, сообщает Jerusalem Post.

    О возгорании говорится в сообщении пожарно-спасательной службы Израиля.

    Пожарные оценивают ситуацию и проверяют, находятся ли люди в зоне горения.

    Причины возникновения пожара пока не раскрываются.

    Во вторник власти Израиля снесли здание штаб-квартиры БАПОР согласно закону о запрете деятельности агентства, который вступил в силу в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США приняли решение прекратить участие и финансирование 31 структуры ООН, включая ЮНКТАД и «ООН-женщины».

    Оценки правительства Германии показывают, что от 50% до 100% международной гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, оказывается в распоряжении движения ХАМАС.

    Замглавы ООН Элинор Хаммаршельд сообщила о трудностях с визами и ограничениях для сотрудников организации на палестинских территориях.

    26 января 2026, 11:35 • Новости дня
    Пескова спросили о вероятности телефонного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом не запланирован, однако может быть организован оперативно, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    В графике президента России Владимира Путина на данный момент не запланирован телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

    По словам Пескова, «в настоящий момент в графике нет такого разговора, но они согласовываются очень быстро». Он отметил, что действующие каналы связи с американской стороной позволяют практически мгновенно согласовать двусторонние контакты на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последняя телефонная беседа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялась 16 октября, новых контактов не фиксировали.


    26 января 2026, 23:38 • Новости дня
    Авианосная группа США развернута на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Авианосная ударная группа, в которую входит авианосец «Авраам Линкольн», развернута на Ближнем Востоке, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

    «Авианосная ударная группа «Авраам Линкольн» в настоящее время развернута на Ближнем Востоке для обеспечения региональной безопасности и стабильности», – сообщили военные в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Уточняется, что 26 января авианосец находился в Индийском океане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее об этом сообщали СМИ. Указывалось, что США нарастили военную группировку у Ирана перед возможным ударом.

    26 января 2026, 11:33 • Новости дня
    МИД Ирана пообещал сокрушительный ответ на возможную агрессию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран жестко ответит на любую иностранную агрессию, заявил представитель МИД Исламской республики Исмаил Багаи.

    По его словам, Иран готов дать жесткий и всеобъемлющий ответ на любую иностранную агрессию, передает ТАСС.

    Багаи заявил:«Исламская Республика Иран уверена в своих возможностях и учитывает предыдущий опыт, особенно героических битв июня 2025 года, и даст всеобъемлющий и сокрушительный ответ на любую агрессию».

    Багаи также отметил, что отношения Ирана с Россией и Китаем имеют долгую историю, основанную на взаимоуважении и общих интересах. Он подчеркнул, что оборонное сотрудничество с этими государствами определяется долгосрочными стратегическими соглашениями и будет продолжаться максимально активно.

    Дипломат обратил внимание на то, что консультации и контакты между странами будут развиваться, а взаимодействие в сфере обороны является неотъемлемой частью их партнерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обозреватель Такер Карлсон заявил о неминуемых ударах США по Ирану.

    США направили истребители F-15E на Ближний Восток. Ранее  сообщалось что авианосная ударная группа США отправилась на Ближний Восток.

    27 января 2026, 00:39 • Новости дня
    Syria TV заявил о запланированном на среду визите президента Сирии в Москву

    Syria TV: Президент Сирии аш-Шараа посетит Москву для встречи с Путиным в среду

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибудет в российскую столицу для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Syria TV.

    Визит ожидается в среду, передает ТАСС со ссылкой на Syria TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в октябре уже проходили переговоры Путина с аш-Шараа. В декабре президент России встретился с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани в Москве.

    27 января 2026, 03:44 • Новости дня
    Трамп объявил о повышении пошлин на товары из Южной Кореи

    Tекст: Антон Антонов

    США повысят пошлины на продукцию из Южной Кореи из-за задержки ратификации торгового соглашения, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Президент заявил, что причиной повышения пошлин стало затягивание парламентом Южной Кореи ратификации «исторического» торгового соглашения с США, передает РИА «Новости».

    «Я настоящим повышаю пошлины на южнокорейские автомобили, пиломатериалы, фармацевтическую продукцию и все остальные товары, попадающие под действие взаимных пошлин, с 15% до 25%», – сообщил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп в июле похвастался всеобъемлющим торговым соглашением США с Южной Кореей. В октябре он сообщил, что Сеул согласился выплатить 350 млрд долларов для снижения пошлин. Трамп выразил уверенность, что южнокорейские компании вложат 600 млрд долларов инвестиций в экономику США.

