    Стубба сочли непригодным на роль переговорщика по Украине
    Трамп обвинил Украину в промедлении с урегулированием
    Линкоры ВМС США класса «Трамп» решили оснастить мегаваттными лазерами
    Каллас предложила начать пить из-за мировых событий
    ФСБ выявила агента британских спецслужб в посольстве в Москве
    Главный реаниматолог роддома Новокузнецка отказался признавать вину
    Лидер крупнейшей партии Европарламента призвал к развороту вправо
    Минобороны Дании пообещало открыть ответный огонь в случае вторжения США
    Медведев описал реакцию Европы на захват Трампом Гренландии
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    15 января 2026, 12:04 • Новости дня

    Hurriyet: Кризис в Иране может изменить баланс сил на Ближнем Востоке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Эскалация внутренней ситуации в Иране грозит нарушением баланса сил на Ближнем Востоке и может привести к катастрофическим последствиям, сообщили СМИ.

    Как пишет турецкая Hurriyet, что власти Турции внимательно оценивают риски, поскольку хаос или начало вооруженного конфликта в Иране непосредственно затронет саму Турцию, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что Иран отличается от Ливана, Сирии и Ирака по уровню организованности вооруженных сил религиозного режима. Это обстоятельство, по мнению СМИ, делает потенциальный кризис особенно опасным для всего региона. Газета также указывает на вероятность масштабной дестабилизации, если внутренний конфликт будет сопровождаться вмешательством США и Израиля.

    Отмечается, что подобное развитие событий может изменить существующий баланс сил на Ближнем Востоке, что напрямую затронет интересы Турции. Кроме того, издание обращает внимание на дипломатические усилия Анкары по посредничеству, задаваясь вопросом, осознает ли Тегеран всю серьезность возможных последствий эскалации.

    Если дипломатические инициативы провалятся, региону придется столкнуться с новой геополитической реальностью. Это, как отмечает газета, негативно скажется на стабильности и безопасности Турции.

    В четверг авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США, то есть на Ближний Восток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что США могут нанести удар по Ирану в течение суток. Трамп отказался однозначно ответить на вопрос о возможности военных действий против Ирана.

    14 января 2026, 19:57 • Новости дня
    Reuters: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов
    Reuters: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов
    @ Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военное вмешательство США в Иран может произойти в ближайшие сутки, считают европейские чиновники, пишет Reuters.

    Как пишет Reuters, один из источников отметил, что события могут начать развиваться уже в ближайшие 24 часа, передает РИА «Новости».

    Неназванный израильский чиновник убежден: президент США Дональд Трамп, вероятно, уже принял решение по военному вмешательству в Иран, сообщает агентство.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану. Она также обвинила ЕС в поддержке попыток мятежа в Иране.

    Захарова напомнила гражданам о необходимости быть внимательными и выполнять требования местных властей во время пребывания в Иране.

    14 января 2026, 22:05 • Новости дня
    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану

    Политолог Ципис: У США не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с Ираном

    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану
    @ Daniel Torok/ US White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран – это не Венесуэла, речь идет о гораздо более мощном государстве, в отличие от Каракаса у Тегерана есть арсенал баллистических ракет и подготовленная армия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее СМИ сообщили о возможном ударе США по Ирану в течение ближайших 24 часов.

    «Акции протеста в Иране – четкие и спланированные действиями спецагентов, внедренных среди участников. Причем Израиль уже и не скрывает роль «Моссада» в беспорядках и провокациях», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    Происходящее в Исламской республике он назвал «классическим примером цветной революции и управляемым хаосом». «События развиваются по сценарию украинского Майдана: абсолютно те же методы, стратегии и тактики», – считает собеседник.

    Политолог допускает, что следующим этапом станут американские удары по Ирану. «Хотя в Вашингтоне и царит неразбериха, а Дональд Трамп мешкает и, по всей видимости, еще не принял окончательного решения об операции, атака может произойти в любую минуту – в том числе в ночь на 15 января», – указал эксперт, призвав относиться серьезно к сообщениям о возможном начале атаки в течение 24 часов.

    Но у Штатов не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с республикой, подчеркнул он. «Нужно понимать, что Иран – это не Венесуэла. Речь идет о гораздо более мощном государстве, имеющем сильную многоуровневую армию: это и Корпус стражей исламской революции (КСИР), личная гвардия аятоллы Али Хаменеи, вооруженные силы и спецслужбы. Кроме того, у Тегерана есть арсенал баллистических ракет, чем не мог похвастаться Каракас. И наконец, доподлинно неизвестно, на какой стадии находится иранская ядерная программа», – заметил Ципис.

    Таким образом, возможные военные действий США приведут к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. «Атака на Иран, вероятно, спровоцирует большую войну в регионе. Также стоит ожидать скачка цен на нефть», – прогнозирует аналитик.

    «То есть Вашингтон, с одной стороны, ударит по Китаю, который потеряет поставщика нефти в лице Тегерана, а с другой, сделает подарок России, которая заработает на экспорте энергоресурсов. В последнем Трамп не заинтересован», – рассуждает эксперт. По его мнению, эта дилемма и невозможность «одним ударом решить все вопросы» и создает неразбериху в Белом доме и нерешительность по операции против Исламской республики.

    Ранее стало известно, что США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник среди европейских чиновников. По информации агентство, Тегеран предупредил государства Ближнего Востока, что ударит по американским базам в случае нападения Штатов на Исламскую республику.

    В этой связи Вашингтон выводит часть персонала с баз в ближневосточном регионе. Так, некоторым сотрудникам было поручено покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру среды. В Дохе подтвердили эту информацию.

    Накануне Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social. Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов.

    Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    15 января 2026, 02:44 • Новости дня
    Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток

    Журналист NewsNation Майер: США направили авианосец на Ближний Восток

    Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток
    @ Eric S. Powell/U.S. Navy/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США, то есть на Ближний Восток, сообщила журналист NewsNation Келли Майер.

    Майер сообщила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что АУГ прибудет в зону ответственности CENTCOM примерно через неделю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп пообещал поддержку иранским протестующим. СМИ сообщали, что США могут нанести удар по Ирану в течение суток. Трамп отказался однозначно ответить на вопрос о возможности военных действий против Ирана.

    15 января 2026, 08:17 • Новости дня
    Стало известно о готовности Трампа к быстрому удару по Ирану

    NBC сообщил о возможности быстрого удара США по Ирану

    Стало известно о готовности Трампа к быстрому удару по Ирану
    @ Evelyn Hockstein/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность в случае необходимости быстро и решительно нанести удар по Ирану, несмотря на сомнения советников, сообщил канал NBC со ссылкой на источники.

    Президент США Дональд Трамп не поддерживает идею затяжной войны с Ираном, однако в случае необходимости готов отдать приказ о быстром и решительном ударе по исламской республике, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    По информации канала, Трамп сообщил о своей позиции членам команды по национальной безопасности. При этом его советники выразили сомнения, что однократный удар сможет «свергнуть режим» в Иране, а также подчеркнули, что США могут не располагать достаточными силами для отражения возможного «агрессивного ответа» со стороны Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявил, что удары США по Ирану неминуемы. Заседание Совбеза ООН по Ирану назначили на четверг. Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.

    15 января 2026, 06:34 • Новости дня
    Заседание Совбеза ООН по Ирану назначено на четверг
    Заседание Совбеза ООН по Ирану назначено на четверг
    @ Zhang Fengguo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Иране пройдет в четверг, 15 января, сообщило председательствующее в СБ в январе постпредство Сомали.

    Встреча состоится по запросу Соединенных Штатов в 23.00 мск (15.00 времени Нью-Йорка). Обсуждение Ирана пройдет в рамках пункта повестки дня «Ситуация на Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США запросили проведение заседания Совбеза ООН по вопросу ситуации в Иране. В Иране произошли вооруженные столкновения демонстрантов с органами правопорядка. Авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря на Ближний Восток.

    15 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Страны Персидского залива выступили против удара по Ирану

    Государства Персидского залива выступили против атаки США на Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на напряженность с Ираном, монархии Персидского залива опасаются последствий военного удара США и настаивают на дипломатии, сообщает The New York Times.

    Страны Персидского залива публично и негласно убеждают администрацию Дональда Трампа воздержаться от военной атаки на Иран и предпочесть дипломатические меры. По мнению местных аналитиков, даже Саудовская Аравия, которая традиционно рассматривает Иран как конкурента, не поддерживает силовое вмешательство США. Власти региона опасаются, что эскалация конфликта приведет к дестабилизации и нанесет ущерб их экономике и безопасности, передает The New York Times.

    Султанат Оман, традиционно выступающий посредником в переговорах между США и Ираном, порекомендовал Вашингтону не наносить удар, сообщает источник, знакомый с ситуацией. Катар также призывает к мирному решению, подчеркивая необходимость возвращения к переговорам. Представитель МИД Катара отметил: «Главные вызовы региона требуют возвращения за стол переговоров».

    Прошлогодние удары США по ядерным объектам Ирана и последующая атака Ирана по американской базе в Катаре усилили опасения монархий залива по поводу ответных действий. После этих событий американские военные начали вывозить часть неключевого персонала с катарской базы из соображений безопасности, рассказали два военных источника.

    Единство в отношении Ирана среди стран Совета сотрудничества Персидского залива отсутствует: Кувейт, Оман и Катар поддерживают с Тегераном рабочие отношения, тогда как Саудовская Аравия и Бахрейн придерживаются более жесткой линии. Несмотря на напряженность, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в 2023 году восстановил дипломатические отношения с Ираном после семилетнего разрыва.

    Эксперт Международной кризисной группы Ясмин Фарук считает, что страны залива опасаются хаоса в случае смены власти в Иране и укрепления позиций Израиля. В прошлом году Израиль совершил неудачную атаку в Катаре, что вызвало тревогу среди арабских правительств региона. Объединенные Арабские Эмираты также опасаются потерь от обострения, поскольку Дубай остается важным торговым хабом для иранских товаров.

    Саудовская Аравия, Оман и Катар предупредили США о рисках в случае попытки сменить власть в Иране.

    Израиль и ряд арабских стран попросили США не наносить удары по Ирану.

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность в случае необходимости быстро и решительно нанести удар по Ирану.

    Заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана назначено на четверг.

    Между тем, авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.

    14 января 2026, 14:55 • Новости дня
    Лавров обвинил США в подрыве системы международных отношений

    Лавров: США взяли линию на разлом системы международных отношений

    Tекст: Вера Басилая

    Действия США в Венесуэле и введение новых 25-процентных пошлин против Ирана вызывают вопросы к надежности Вашингтона и подрывают сложившуюся систему международных отношений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    США целенаправленно разрушают существующую систему международных отношений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

    По его словам, действия Вашингтона, включая операцию в Венесуэле, являются грубым нарушением международного права.

    «Всем понятно, что речь идет о грубейшем нарушении международного права», – отметил Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи.

    Глава МИД России подчеркнул, что подобные шаги США отражают не просто попытку, а последовательную линию на подрыв системы, которая создавалась не один десяток лет, в том числе при участии самих американцев. Он также добавил, что другие действия США на международной арене подтверждают этот курс.

    Кроме того, Лавров прокомментировал отказ США от собственных принципов глобализации. Он отметил, что такие действия Вашингтона «наводят на мысль о ненадежности» Соединенных Штатов как партнера. Министр обратил внимание на то, что американская сторона игнорирует нормы, которые сама же продвигала, и это вызывает сомнения в ее надежности.

    Лавров сделал эти заявления, отвечая на вопросы журналистов о решении президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. По мнению министра, подобная политика свидетельствует о двуличности подхода Вашингтона к международным делам.

    Ранее Лавров заявил, что глобализация «пошла коту под хвост» из-за действий США.

    14 января 2026, 14:33 • Новости дня
    Главный правительственный самолет Израиля покинул воздушное пространство страны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главный правительственный самолет Израиля, известный как «Крыло Сиона», покинул воздушное пространство страны, сообщили СМИ.

    Как пишет The Times of Israel, воздушное судно вылетело с военной авиабазы Неватим, расположенной на юге Израиля, и затем взяло курс на запад, в сторону Средиземного моря, передает ТАСС.

    Причины вылета официально не раскрываются, о зарубежных поездках премьер-министра Биньямина Нетаньяху на данный момент не сообщалось. Издание отмечает, что ранее самолет уже покидал израильское воздушное пространство в периоды повышенной угрозы – например, в июне и апреле 2025 года на фоне эскалации конфликта с Ираном.

    В среду официальные представители Израиля и ряда неназванных арабских государств обратились к США с просьбой пока не наносить удары по Ирану, сообщили СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские власти усилили меры безопасности после сообщений о возможной военной операции Соединенных Штатов против Ирана.

    14 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Axios: Рубио и Нетаньяху провели переговоры по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию в Иране и варианты возможного ответа со стороны Вашингтона, пишет Axios.

    По данным источников Axios, беседа прошла 12 января, передает ТАСС. Еще один разговор намечен на 14 января, пишет портал.

    Ранее агентство Reuters со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что военное вмешательство США в Иран может произойти в ближайшие сутки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану. Она также обвинила ЕС в поддержке попыток мятежа в Иране.

    14 января 2026, 19:36 • Новости дня
    Власти Ирана опровергли материалы в западных СМИ о числе жертв протестов

    Иранские власти заявили о недостоверности данных о 12 тыс жертв протестов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Судебные органы Ирана выступили с опровержением сообщений в СМИ о более чем 12 тысячах погибших на протестах, указав на ложный характер этих данных.

    Судебные органы Ирана опровергли информацию зарубежных СМИ о числе жертв протестов, передает «РИА Новости», ссылаясь на иранское агентство Mehr. В заявлении отмечается, что сведения о более чем 12 тысячах погибших, распространяемые иностранными источниками, не соответствуют действительности.

    Представители судебных властей заявили: «Фальсификация числа жертв в недавних террористических актах в Иране со стороны новостных агентств 'Моссада' (израильской разведывательной службы – ред.) является настоящей ложью. Числа, указанные на телах погибших, – номер разрешения на захоронение, а не порядковые номера жертв».

    Власти акцентировали внимание на том, что зарубежные публикации искажали факты, чтобы создать негативный информационный фон вокруг ситуации в стране.

    Число погибших в результате протестов в Иране, по оценкам источников, может составлять от 12 тыс. до 20 тыс. человек, заявил накануне американский телеканал CBS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты в Иране начались две недели назад из-за резкого падения курса риала. Столкновения с органами правопорядка переросли в вооруженные.

    Президент США Дональд Трамп призвал союзников США срочно покинуть Иран, позже Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    15 января 2026, 00:50 • Новости дня
    Трамп заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней»

    Трамп: Убийства в Иране прекратились и казней не будет

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон получил от надежных источников информацию об отмене казней протестующих в Иране, там «прекратились убийства», заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп подчеркнул, что Вашингтон получил «очень хорошую информацию» от осведомленных лиц. «Они говорят, что убийства прекратились и что казней не будет. Предполагалось, что сегодня будет много казней, но их не будет», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп отказался однозначно ответить на вопрос о возможности военных действий против Ирана. Он уточнил, что США продолжат внимательно наблюдать за ситуацией вокруг Ирана, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал помощь протестующим в Иране. Трамп отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия.

    14 января 2026, 12:37 • Новости дня
    Иран предупредил о последствиях новых пошлин США для торговли

    МИД Ирана предупредил о рисках для мировой торговли из-за пошлин США

    Tекст: Вера Басилая

    Новые пошлины США способны дестабилизировать международную торговую систему и нарушить верховенство закона, заявил официальный представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи.

    Введенные США пошлины за сотрудничество с Ираном могут привести к опасным последствиям для мировой торговли, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул, что односторонние карательные действия Вашингтона способны подорвать работу всей международной торговой системы.

    МИД Ирана призвал ООН и ее структуры принять меры для защиты международного права и предотвращения нарушений со стороны США. В ведомстве подчеркнули, что ответственность по поддержанию стабильности в мировой экономике лежит на всех участниках международного сообщества.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о 25-процентных санкциях против ведущих бизнес с Ираном.

    На этом фоне нефть подорожала.

    МИД Китая заявил, что Пекин намерен защищать свои интересы в случае введения Соединенными Штатами новых пошлин на торговлю с Тегераном.

    Глава Американского института нефти Майк Соммерс заявил о готовности американских нефтепроизводителей стать «стабилизирующей силой» в Иране в случае смены власти.

    15 января 2026, 01:58 • Новости дня
    Власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана временно закрыли воздушное пространство страны, сообщает сервис Flightradar24.

    В соответствии с новым уведомлением NOTAM исключение делается только для международных рейсов, «на которые дается разрешение». Документ остается в силе чуть более двух часов, сообщает Flightradar24 в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана закрыли воздушное пространство у границы с Ираком. В Иране митинги переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка.

    15 января 2026, 01:12 • Новости дня
    Иран закрыл небо со стороны Ирака

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана приняли решение о закрытии воздушного пространства у границы с Ираком, сообщил телеканал Al Hadath.

    Это решение затронуло все воздушные суда, направляющиеся из Ирака, передает ТАСС со ссылкой на Al Hadath.

    Сутки назад, как отмечал Al Arabiya, власти Тегерана обратились к Багдаду с просьбой не отправлять гражданские рейсы в исламскую республику без предварительного согласования с иранской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране начались массовые протесты после резкого падения курса риала. Позже митинги переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка.

    На ваш взгляд
    К чему приведут протесты в Иране?





    Результаты


    15 января 2026, 07:58 • Новости дня
    Карлсон предсказал неминуемые удары США по Ирану
    Карлсон предсказал неминуемые удары США по Ирану
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский журналист Такер Карлсон считает неминуемыми удары США по Ирану.

    Ведущий Такер Карлсон в эфире своей программы заявил, что ожидает неминуемых ударов США по Ирану, передает РИА «Новости». По его словам, события указывают на движение в этом направлении, хотя он не уверен, произойдет ли это на самом деле. Карлсон отметил: «Мы ждем того, что выглядит, как неминуемые удары по Ирану. Понятия не имею, случится это или нет. Но все указывает, что что-то приближается. Импульс в этом направлении». Также журналист выразил мнение относительно возможных действий Вашингтона по отношению к Гренландии, добавив, что существует перспектива отъема этого острова у Дании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Ирана назначено на четверг. Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток. Дональд Трамп заявил, что в Иране прекратились убийства и не будет казней.

