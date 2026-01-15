Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.0 комментариев
Hurriyet: Кризис в Иране может изменить баланс сил на Ближнем Востоке
Эскалация внутренней ситуации в Иране грозит нарушением баланса сил на Ближнем Востоке и может привести к катастрофическим последствиям, сообщили СМИ.
Как пишет турецкая Hurriyet, что власти Турции внимательно оценивают риски, поскольку хаос или начало вооруженного конфликта в Иране непосредственно затронет саму Турцию, передает РИА «Новости».
В публикации подчеркивается, что Иран отличается от Ливана, Сирии и Ирака по уровню организованности вооруженных сил религиозного режима. Это обстоятельство, по мнению СМИ, делает потенциальный кризис особенно опасным для всего региона. Газета также указывает на вероятность масштабной дестабилизации, если внутренний конфликт будет сопровождаться вмешательством США и Израиля.
Отмечается, что подобное развитие событий может изменить существующий баланс сил на Ближнем Востоке, что напрямую затронет интересы Турции. Кроме того, издание обращает внимание на дипломатические усилия Анкары по посредничеству, задаваясь вопросом, осознает ли Тегеран всю серьезность возможных последствий эскалации.
Если дипломатические инициативы провалятся, региону придется столкнуться с новой геополитической реальностью. Это, как отмечает газета, негативно скажется на стабильности и безопасности Турции.
В четверг авианосная ударная группа США начала перемещение из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США, то есть на Ближний Восток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что США могут нанести удар по Ирану в течение суток. Трамп отказался однозначно ответить на вопрос о возможности военных действий против Ирана.