    Зеленский решил убрать Тимошенко
    Вашингтон остановил выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    В США опытные старики начали вытеснять молодежь с рынка труда
    Ученые опровергли слухи о возможности падения 10-метрового астероида на Землю
    Посол России в Копенгагене рассказал о позиции Москвы по Гренландии
    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    Радиостанция «Судного дня» выдала в эфир несуществующее слово
    В Новокузнецке заменили персонал роддома после гибели младенцев
    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии
    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Как арабы борются с британским исламским экстремизмом

    Культ «обиженности» («угнетенные меньшинства» имеют право на извинения и компенсации) и «белой вины» за столетия колониализма и расизма очень хорошо сочетается с исламизмом, который возлагает вину за значительную часть проблем исламского мира на Запад.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    15 января 2026, 00:50 • Новости дня

    Трамп заявил, что в Иране «прекратились убийства» и «не будет казней»

    Трамп: Убийства в Иране прекратились и казней не будет

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон получил от надежных источников информацию об отмене казней протестующих в Иране, там «прекратились убийства», заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп подчеркнул, что Вашингтон получил «очень хорошую информацию» от осведомленных лиц. «Они говорят, что убийства прекратились и что казней не будет. Предполагалось, что сегодня будет много казней, но их не будет», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп отказался однозначно ответить на вопрос о возможности военных действий против Ирана. Он уточнил, что США продолжат внимательно наблюдать за ситуацией вокруг Ирана, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал помощь протестующим в Иране. Трамп отметил, что если начнутся казни, США предпримут серьезные действия.

    14 января 2026, 17:04 • Новости дня
    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии

    NBC: США поручили Рубио подготовить предложение о покупке Гренландии

    Американские СМИ назвали цену США за покупку Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарю США Марко Рубио поручено в ближайшие недели разработать предложение о приобретении Гренландии, сообщает NBC со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

    По данным NBC, такой план был назван приоритетной задачей для президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости». «Госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, назвав такой план »приоритетной задачей«для Трампа», – сказано в публикации.

    «США могут быть вынуждены заплатить до 700 млрд долларов , если им удастся достичь цели президента Дональда Трампа по покупке Гренландии», – отмечается в сообщении.

    Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил членам Конгресса, что администрация США рассматривает в качестве основного варианта покупку Гренландии у Дании, а не военное вторжение.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    Датское министерство обороны направило в Гренландию военную технику и передовой отряд, который готовится к приему более крупных сил армии и других подразделений оборонного ведомства.

    14 января 2026, 17:36 • Новости дня
    США остановили выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    США остановили выдачу иммиграционных виз гражданам России и 74 стран
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдепартамент США приостанавливает обработку иммиграционных виз для граждан 75 стран, включая Россию.

    Об этом сообщает Fox News со ссылкой на внутренний меморандум американского внешнеполитического ведомства. Согласно документу, консульским сотрудникам предписано временно отказывать в выдаче виз в рамках действующего законодательства, пока Госдепартамент проводит пересмотр процедур проверки и отбора заявителей. Речь идет о так называемом принципе «public charge» – риске того, что иммигрант в будущем станет получателем государственных пособий.

    В список стран, граждане которых подпадают под ограничения, вошли, в частности, Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд и Йемен. Приостановка вступит в силу с 21 января и будет действовать бессрочно – до завершения внутренней переоценки визовой политики.

    Особое внимание федеральные власти США уделяют Сомали. По данным Fox News, это связано с крупным скандалом о мошенничестве в штате Миннесота, где прокуратура выявила масштабные злоупотребления с программами социальной помощи, финансируемыми за счет налогоплательщиков. В расследовании фигурируют выходцы из Сомали и американцы сомалийского происхождения.

    Еще в ноябре 2025 года Госдепартамент направил дипломатическим миссиям по всему миру инструкцию об ужесточении применения нормы «public charge». В рамках новых рекомендаций консульские офицеры должны оценивать широкий круг факторов – состояние здоровья заявителя, возраст, уровень владения английским языком, финансовое положение, а также потенциальную потребность в длительном медицинском уходе. Основанием для отказа может стать и факт получения государственной помощи в прошлом.

    «Госдепартамент будет использовать свои давние полномочия для признания потенциальных иммигрантов недопустимыми, если они могут стать обузой для американской социальной системы», – заявил официальный представитель ведомства Томми Пигготт. По его словам, иммиграция из указанных 75 стран будет приостановлена, чтобы предотвратить въезд лиц, которые могут рассчитывать на пособия и социальные выплаты.

    Исключения из нового порядка будут крайне ограниченными и возможны лишь после прохождения дополнительной проверки на соответствие критериям «public charge».

    Принцип отказа во въезде по причине риска социальной нагрузки существует в американском законодательстве десятилетиями, однако его применение существенно менялось в зависимости от администрации. В 2019 году при президенте Дональде Трампе трактовка этого положения была расширена, однако позднее часть нововведений была оспорена в судах и отменена при администрации Джо Байдена.

    В сентябре президент США Дональд Трамп ввел американские визы стоимостью в один и пять миллионов долларов.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    14 января 2026, 11:30 • Новости дня
    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима

    Американские нефтяники заявили о готовности помочь Ирану при смене власти

    Нефтяные компании США заявили о готовности помочь Ирану при падении режима
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Американского института нефти Майк Соммерс заявил о готовности американских нефтепроизводителей стать «стабилизирующей силой» в Иране в случае смены власти, передает Politico.

    По словам главы Американского института нефти Майка Соммерса, иранский нефтяной сектор, несмотря на годы санкций, остается структурно крепким и способен значительно увеличить добычу при поддержке западных технологий, передает Politico.

    Соммерс отметил, что индустрия США не спешит возвращаться в Венесуэлу из-за отсутствия долгосрочных гарантий инвестиций, операционной безопасности и верховенства закона. Он подчеркнул, что эти условия должны быть выполнены для притока инвестиций в венесуэльский нефтяной сектор.

    Эксперты на мероприятии API указали на различия между нефтяной инфраструктурой Ирана и Венесуэлы. Ирану удалось увеличить производство даже под жесткими санкциями, тогда как в Венесуэле инфраструктура деградировала в условиях социалистического режима.

    Соммерс также отметил, что API выступает против участия правительства США в акционерном капитале нефтяных компаний, включая возможные вложения в венесуэльскую PdVSA. Он подчеркнул, что отрасль не поддерживает национализацию и создание национальной нефтяной компании в США.

    Мировые цены на нефть выросли после объявления президента США о 25-процентной пошлине на товары из стран, ведущих бизнес с Ираном.

    Крупнейшие нефтяные компании США встретили скептически план Дональда Трампа по инвестициям в Венесуэлу.

    Эксперт по энергетике Игорь Юшков объяснил нежелание американских нефтяных компаний возвращаться в Венесуэлу.

    14 января 2026, 11:47 • Новости дня
    Politico: ЕС пытается предложить Трампу сделку по Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры ищут компромисс по Гренландии, чтобы дать Дональду Трампу возможность заявить о победе и сохранить единство НАТО, сообщает Politico.

    Европейские лидеры разрабатывают соглашение по будущему Гренландии, чтобы Дональд Трамп мог представить его как победу, не разрушая при этом альянс, который обеспечивает безопасность Европы, передает Politico.

    По данным трех дипломатов и представителя ЕС, обсуждаются предложения по усилению арктической безопасности силами НАТО и уступки США в добыче полезных ископаемых.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил: «В конце концов, мы всегда приходим к общему выводу с Вашингтоном», добавив, что переговоры были обнадеживающими.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на «взаимоприемлемое решение» в рамках НАТО. Министры иностранных дел Гренландии и Дании встретятся с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Рубио в Белом доме в среду, рассчитывая на «честный разговор с администрацией».

    По словам дипломатов, финальным вариантом соглашения может стать пакет, который позволит Трампу объявить о победе: усиление европейских инвестиций в безопасность Арктики и обещание прибыльных контрактов для США на добычу редких минералов в Гренландии.

    НАТО уже обсуждает новые меры по укреплению арктической безопасности, что может совпасть с требованиями Трампа о большей ответственности Европы за свою оборону. Кроме того, обсуждается возможность разделения прибыли от добычи полезных ископаемых на острове между европейскими странами и США.

    В то же время, по данным дипломатов, Дания уже много лет предлагает США инвестировать в Гренландию, но ранее Вашингтон отказывался.

    Некоторые в ЕС сомневаются, что главная цель Трампа – ресурсы: возможно, он стремится войти в историю как президент, расширивший территорию США. Если же его мотив – противостояние Китаю и России, он может потребовать усилить американское военное присутствие на острове.

    Главная задача европейских лидеров – предотвратить военный конфликт. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что прямое вмешательство США станет беспрецедентным случаем в истории НАТО и может закончиться распадом альянса.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявили, что военное вмешательство США поставит точку в существовании НАТО.

    В ЕС признают, что впервые сталкиваются с необходимостью искать баланс между союзническими обязательствами и давлением со стороны Вашингтона. Как отметил один из бывших депутатов парламента Дании, «обычные правила больше не работают», а сложившаяся ситуация названа крупнейшим вызовом для Европы со Второй мировой войны.

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду на компромисс с США по Гренландии и подтвердил готовность Берлина поддержать арктическую миссию НАТО.

    Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу, а предложения о продаже территории отвергаются.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что реакция Гренландии на возможную продажу территории – это их проблема.

    14 января 2026, 08:57 • Новости дня
    Белый дом назвал уместным ответом показанный Трампом рабочему средний палец
    Белый дом назвал уместным ответом показанный Трампом рабочему средний палец
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Вера Басилая

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун назвал жест Дональда Трампа, адресованный рабочему завода Ford в Мичигане, уместным и недвусмысленным ответом, сообщает The Washington Post.

    Директор по коммуникациям Белого дома и помощник президента США Стивен Чун назвал уместным и недвусмысленным жест Дональда Трампа, который показал средний палец работнику завода Ford в штате Мичиган, передает ТАСС.

    «Какой-то безумец в приступе ярости выкрикивал нецензурные ругательства, и президент дал уместный и недвусмысленный ответ», – заявил Чун.

    Инцидент произошел после того, как один из сотрудников завода выкрикнул в адрес Трампа оскорбление, назвав его «защитником педофилов». В ответ президент США несколько раз выругался и показал средний палец работнику. По данным The Washington Post, сотрудник завода временно отстранен от работы, а руководство предприятия проводит внутреннее разбирательство.

    В СМИ напомнили, что Дональд Трамп входил в круг знакомых американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в растлении несовершеннолетних.

    Эпштейн был задержан в Нью-Йорке в июле 2019 года, ему вменялась организация встреч с несовершеннолетними девушками в 2002–2005 годах. В числе его знакомых также фигурировали политики, предприниматели и представители шоу-бизнеса разных стран.

    Уголовное преследование против Эпштейна прекратилось после его самоубийства в тюрьме в августе 2019 года.

    Ранее Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth зловещее поздравление с Рождеством, адресованное «мерзавцам», которые любили Джеффри Эпштейна.

    Газета ВЗГЛЯД писала,  что «дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    14 января 2026, 15:42 • Новости дня
    Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия

    Трамп заявил о планах присоединить Гренландию из-за системы ПРО «Золотой купол»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для строительства системы противоракетной обороны «Золотой купол».

    «[Гренландия] имеет ключевое значение для системы «Золотой купол», над которой мы работаем», – написал он в социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

    Трамп также подчеркнул, что Гренландия необходима Соединенным Штатам для обеспечения национальной безопасности. По его мнению, процесс присоединения этого острова к США должен возглавить Североатлантический альянс.

    Ранее Трамп, комментируя заявление о том, что Гренландия предпочитает оставаться в составе Дании, сказал, что «это их проблема».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике.

    Накануне глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу, а любые предложения о продаже территории категорически отвергаются.

    14 января 2026, 12:26 • Новости дня
    Эксперты оценили вероятность нападения США на Иран

    Востоковед Семенов: Трамп до сих пор не знает, как действовать в отношении Ирана

    Эксперты оценили вероятность нападения США на Иран
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация США продолжает обсуждать меры против Ирана. Среди возможных вариантов – ограниченные удары по Исламской республике и массированная операция. Оба сценария приведут к большой войне на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее Дональд Трамп призвал протестующих в Иране захватывать госучреждения и заявил, что «помощь уже в пути».

    «Я думаю, что Дональд Трамп до сих пор не знает, как действовать в отношении Ирана», – отметил востоковед, эксперт РСМД Кирилл Семенов. Он указал на противоречие в словах президента США: политик упоминает большое число погибших в ходе протестов, но в то же время призывает иранцев продолжать выходить на улицы, провоцируя новые беспорядки и, как следствие, новые жертвы.

    Кроме того, заявление главы Белого дома о помощи протестующим в Исламской республике «абсолютно провокационное», продолжил собеседник. «Обращение Трампа направлено на дальнейший подрыв ситуации в иранских городах. Его обещания о поддержке обнадеживают мятежников и бунтовщиков и подталкивают их сосредоточиться на более активных действиях», – указал Семенов.

    Впрочем, непонятно, получат ли участники акций реальную помощь от американцев, добавил специалист. Как напомнил спикер, в Вашингтоне продолжается обсуждение, что администрация в текущей ситуации может сделать, и однозначного решения нет. Среди возможных вариантов – ограниченные удары по Ирану.

    «Они не приведут к смене власти в государстве, но могут сподвигнуть Тегеран на ответные меры против Израиля и американских баз. Это спровоцирует большую войну на Ближнем Востоке, в том числе в Газе. Другими словами, развитие событий по такому сценарию обрушит все планы Трампа на регион», – рассуждает политолог.

    Еще один вариант – массированная операция США, добавил востоковед. «Она нуждается в более длительной и детальной подготовке. Результат же известен заранее – действия Вашингтона также развяжут большую войну, которую глава Белого дома, как я уже сказал, стремился избежать. Таким образом, Трамп оказался в достаточно сложном положении», – подчеркнул Семенов.

    Несколько иной точки зрения придерживается эксперт РСМД Алексей Наумов. По его мнению, у американского лидера не остается ни одной причины не нанести удары по Тегерану. «Во-первых, Исламская республика сталкивается с масштабными протестами – у внешнего агрессора вполне могут найтись союзники внутри», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Во-вторых, Израиль – главный союзник США на Ближнем Востоке – будет только рад и поддержит свержение правящего режима. Война минувшего года показала, что Тегеран может нанести урон Израилю, но урон этот будет ограниченным – а сейчас на кону свержение Али Хаменеи, можно и рискнуть», – продолжил международник.

    «В-третьих, ни одна страна мира не будет рвать отношения с США из-за такого нападения. В-четвертых, сам Иран бессилен: когда в прошлый раз Штаты разбомбили ядерные объекты Исламской республики, Тегеран сначала нанес скромный ответный удар, а потом вновь выразил готовность к переговорам. Так, полагает Трамп, будет и на этот раз. Наконец, о международном праве уже и вспоминать как-то неприлично», – детализировал политолог.

    В результате Вашингтон может попытаться свергнуть один из самых враждебных для него и еврейского государства режимов на Ближнем Востоке, закрыв и вопрос иранской ядерной программы, и получив контроль над нефтью Ирана, указал Наумов. «В случае успеха вас ждет джекпот, в случае неудачи – демонстративная, но неэффективная «месть», а потом опять возврат к переговорам, то есть возвращение к статус-кво», – рассуждает эксперт.

    Впрочем, по мнению эксперта по Ближнему востоку и Израилю, политолога Александра Каргина, ожидать прямо сейчас удара США по Ирану не следует. «Но это не значит, что его не будет вообще. Просто Трамп вначале попробует отвлечь внимание и только затем что-то начнет. Исходя из анализа событий последнего года, можно сделать вывод, что именно такой тактики он придерживается», – написал он в своем Telegram-канале.

    «При этом, скорее всего, счет до момента глобального обострения идет на дни. Предугадать последствия нынешнего обострения сложно, но из практически точного – начнется новая ирано-израильская война, ибо Израиль либо сам примет участие в атаке, либо будет втянут в конфликт помимо своего желания», – считает аналитик.

    Ранее Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social.

    Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов в иранских городах. Вместе с тем глава Белого дома рекомендовал американцам и союзникам покинуть Исламскую республику. «Думаю, это неплохая идея – убраться оттуда», – сказал Трамп.

    Он не исключал, что США могут нанести удар по Ирану, если власти начнут жестко подавлять протесты. Как сообщает The Washington Post, американская администрация попросила европейских союзников поделиться разведывательными данными о потенциальных целях в стране.

    «У нас нет свидетельств того, что президент Трамп собирается атаковать ядерные объекты. Более вероятно, что он будет преследовать руководство организаций и сил, ответственных за убийства протестующих и причастных к ним», – заявил один из собеседников издания. Впрочем, как указывает Politico, Штаты не могут начать военную операцию против Ирана.

    Дело в том, что американские войска и корабли, которые базировались на Ближнем Востоке, переброшены в Карибский бассейн. Если администрация нанесет удар, и иранцы ответят силой, у США будет слишком мало перехватчиков для защиты своих войск от ракет Тегерана. Пентагон имеет десять тысяч военнослужащих на авиабазе Аль-Удейд в Катаре и меньшие контингенты в Ираке, Сирии и Иордании, говорится в статье.

    Тем не менее Трамп по-прежнему может отдать приказ о нанесении авиаударов по иранскому руководству или военным объектам. Поблизости от Ирана находятся несколько эсминцев и, предположительно, подводные лодки, которые способны запускать ракеты большой дальности. Кроме того, Вашингтон может задействовать базирующиеся на континентальной части США стратегические бомбардировщики-невидимки B-2, пишет The Washington Post.

    Но главе Белого дома придется считаться с законодателями, которые всего спустя неделю после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро задаются вопросом, не втянет ли атака Америку в еще одну войну в ближневосточном регионе, подчеркивает Politico. В Иране резко отреагировали на заявления Трампа. Аятолла Али Хаменеи призвал американского президента сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Исламской республики.

    Примечательно, что Израиль и несколько арабских стран просят США пока не наносить удары по Ирану. По данным источников телеканала NBC, представители этих государств считают, что Тегеран сейчас не настолько ослаблен, поэтому атака окажется неэффективной. Они предложили администрации Трампа повременить с операцией до тех пор, пока ситуация в стране «не станет еще более напряженной».

    Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.

    14 января 2026, 02:37 • Новости дня
    Трамп выступил с угрозой в адрес премьера Гренландии Нильсена
    Трамп выступил с угрозой в адрес премьера Гренландии Нильсена
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп, комментируя заявление о том, что Гренландия предпочитает оставаться в составе Дании, сказал, что «это их проблема».

    «Что ж, это их проблема. Это их проблема», – заявил Трамп в ответ на просьбу прокомментировать слова премьера Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена.

    О самом Нильсене Трамп сказал, что «не знает, кто он». «Ничего о нем не знаю, но это станет для него большой проблемой», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике.

    Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу. Любые предложения о продаже территории отвергаются, сказал он.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    28 комментариев


    14 января 2026, 19:57 • Новости дня
    Reuters: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов
    Reuters: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов
    @ Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военное вмешательство США в Иран может произойти в ближайшие сутки, считают европейские чиновники, пишет Reuters.

    Как пишет Reuters, один из источников отметил, что события могут начать развиваться уже в ближайшие 24 часа, передает РИА «Новости».

    Неназванный израильский чиновник убежден: президент США Дональд Трамп, вероятно, уже принял решение по военному вмешательству в Иран, сообщает агентство.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану. Она также обвинила ЕС в поддержке попыток мятежа в Иране.

    Захарова напомнила гражданам о необходимости быть внимательными и выполнять требования местных властей во время пребывания в Иране.

    14 января 2026, 11:41 • Новости дня
    NYT сравнила протесты в США и Иране
    NYT сравнила протесты в США и Иране
    @ Samuel Corum/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Позиция президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по массовым протестам в Иране и США отличается в зависимости от политических симпатий, одни демонстранты получают поддержку, другие – критику, пишут американские СМИ.

    Трамп публично выразил солидарность с протестующими в Тегеране, призвав их продолжать акции и пообещав «большую цену» для причастных к гибели митингующих, пишет New York Times.

    В то же время протестующих в американском штате Миннесота Трамп назвал «анархистами и профессиональными провокаторами», пообещав им «день возмездия и расплаты».

    Трамп обсуждал возможные военные удары из-за жестких разгонов митингов в Иране, но проигнорировал гибель Рене Николь Гуд в Миннесоте, объяснив это «неуважением» к федеральным офицерам. Администрация Трампа заблокировала независимое расследование по этому делу и сосредоточилась на критике протестующих.

    По данным издания, подобная избирательность в поддержке демократии проявляется и во внешней политике: Трамп осуждает режимы Ирана и Кубы, но защищает Россию, Китай и арабские страны. В Венесуэле он инициировал операцию по поимке Мадуро, но отказался поддерживать оппозицию и заявил о намерении лично управлять страной без выборов.

    По словам экспертов, Трамп склонен рассматривать протестные движения с точки зрения личной выгоды. Когда митинги направлены против его оппонентов, то они получают его поддержку, когда против него, то встречают жесткую реакцию.

    Администрация Трампа усилила риторику против мигрантов и протестующих внутри страны, в то время как участников событий в Капитолии в январе 2021 года Трамп называл «невиновными патриотами» и помиловал более 1,5 тыс. человек.

    В Белом доме подчеркивают, что протесты в Миннесоте связаны с защитой «преступников-мигрантов», а не демократии. Эксперты считают, что несмотря на разницу масштабов между событиями в Иране и США, подход Трампа к протестам отличается крайней ситуативностью.

    Напомним, в США усилились протесты после того, как сотрудник ведомства застрелил жительницу Миннеаполиса во время операции по поиску нелегальных мигрантов 7 января.

    Власти штата Миннесота, где находится Миннеаполис, потребовали от федерального правительства США прекратить развертывание сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) после убийства женщины.

    14 января 2026, 22:05 • Новости дня
    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану

    Политолог Ципис: У США не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с Ираном

    Израильский эксперт оценил перспективы удара США по Ирану
    @ Daniel Torok/ US White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран – это не Венесуэла, речь идет о гораздо более мощном государстве, в отличие от Каракаса у Тегерана есть арсенал баллистических ракет и подготовленная армия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее СМИ сообщили о возможном ударе США по Ирану в течение ближайших 24 часов.

    «Акции протеста в Иране – четкие и спланированные действиями спецагентов, внедренных среди участников. Причем Израиль уже и не скрывает роль «Моссада» в беспорядках и провокациях», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    Происходящее в Исламской республике он назвал «классическим примером цветной революции и управляемым хаосом». «События развиваются по сценарию украинского Майдана: абсолютно те же методы, стратегии и тактики», – считает собеседник.

    Политолог допускает, что следующим этапом станут американские удары по Ирану. «Хотя в Вашингтоне и царит неразбериха, а Дональд Трамп мешкает и, по всей видимости, еще не принял окончательного решения об операции, атака может произойти в любую минуту – в том числе в ночь на 15 января», – указал эксперт, призвав относиться серьезно к сообщениям о возможном начале атаки в течение 24 часов.

    Но у Штатов не получится повторить «венесуэльский сценарий» в случае с республикой, подчеркнул он. «Нужно понимать, что Иран – это не Венесуэла. Речь идет о гораздо более мощном государстве, имеющем сильную многоуровневую армию: это и Корпус стражей исламской революции (КСИР), личная гвардия аятоллы Али Хаменеи, вооруженные силы и спецслужбы. Кроме того, у Тегерана есть арсенал баллистических ракет, чем не мог похвастаться Каракас. И наконец, доподлинно неизвестно, на какой стадии находится иранская ядерная программа», – заметил Ципис.

    Таким образом, возможные военные действий США приведут к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. «Атака на Иран, вероятно, спровоцирует большую войну в регионе. Также стоит ожидать скачка цен на нефть», – прогнозирует аналитик.

    «То есть Вашингтон, с одной стороны, ударит по Китаю, который потеряет поставщика нефти в лице Тегерана, а с другой, сделает подарок России, которая заработает на экспорте энергоресурсов. В последнем Трамп не заинтересован», – рассуждает эксперт. По его мнению, эта дилемма и невозможность «одним ударом решить все вопросы» и создает неразбериху в Белом доме и нерешительность по операции против Исламской республики.

    Ранее стало известно, что США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник среди европейских чиновников. По информации агентство, Тегеран предупредил государства Ближнего Востока, что ударит по американским базам в случае нападения Штатов на Исламскую республику.

    В этой связи Вашингтон выводит часть персонала с баз в ближневосточном регионе. Так, некоторым сотрудникам было поручено покинуть авиабазу Аль-Удейд в Катаре к вечеру среды. В Дохе подтвердили эту информацию.

    Накануне Дональд Трамп призвал протестующих в Иране продолжать свои акции и захватывать госучреждения. Он сообщил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов. «Помощь уже в пути!» – написал президент США в Truth Social. Позднее в разговоре с журналистами он не стал уточнять, как Вашингтон готов помочь участникам протестов.

    Напомним, протесты в Иране, начавшиеся с резкого падения курса местной валюты – риала, постепенно переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Газета ВЗГЛЯД писала, что по косвенным признакам организаторы беспорядков – а все указывает на Израиль и его разведку «Моссад» – сделали ставку на развал государства с помощью сепаратистов из числа белуджей, а также на религиозную секту «Бахаи», базирующуюся в Албании и израильской Хайфе.

    14 января 2026, 19:07 • Новости дня
    Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками»

    Трамп заявил, что «двух собачьих упряжек недостаточно» для сдерживания РФ и КНР у Гренландии

    Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками»
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что только США способны вытеснить военных России и Китая из водных пространств, прилегающих к Гренландии в Арктике.

    По его словам, Североатлантический альянс должен обратиться к Дании с требованием убрать военных России и Китая из этого региона, где они якобы находятся, передает ТАСС.

    «НАТО: скажите Дании, чтобы они убрали их отсюда, немедленно! Две собачьи упряжки не справятся! Только США могут это сделать», – написал он в соцсети Truth Social.

    К посту Трампа была прикреплена ссылка на материал Just the News, в котором говорится, что датская военная разведка предупреждала о возможных намерениях России и Китая нарастить присутствие в акватории около Гренландии и в арктическом регионе.

    Ранее Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия.

    14 января 2026, 05:46 • Новости дня
    Трамп заявил о скорой отставке главы ФРС Пауэлла и назвал его «кретином»

    Tекст: Антон Антонов

    Во время выступления в Детройте президент США Дональд Трамп оскорбил Джерома Пауэлла и заявил о его скорой отставке с должности главы Федеральной резервной системы.

    «Этот кретин скоро покинет свой пост», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп на фоне сообщений о готовности минюста предъявить обвинения Пауэллу заявил, что тот либо некомпетентен, либо коррумпирован.

    Срок полномочий Пауэлла на посту главы ФРС истекает 15 мая 2026 года, однако он может оставаться в составе совета управляющих до 31 января 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пауэлл разместил на сайте ФРС сообщение о том, что министерство юстиции США направило в ФРС повестки в суд. Минюст США угрожает уголовным обвинением в связи с его показаниями перед банковским комитетом Сената в июне 2025 года.

    14 января 2026, 02:54 • Новости дня
    Иран призвал СБ ООН пресечь дестабилизирующую политику США и Израиля

    Постпред Ирана Иравани: СБ ООН должен пресечь дестабилизирующую политику США

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза Абукару Дахиру Осману письмо, в котором потребовал пресечь подрывную деятельность США и Израиля.

    «Иран настоятельно призывает Совет Безопасности потребовать от США и израильского режима немедленно прекратить дестабилизирующую политику и практику и полностью соблюдать свои обязательства по международному праву», – приводит ТАСС текст документа.

    Тегеран также призвал Совбез ООН осудить подстрекательства к насилию и угрозы применения силы со стороны США. В документе указывается, что власти США и Израиля несут прямую юридическую ответственность за гибель невинных гражданских лиц в Иране.

    Кроме того, Иран просит Совет Безопасности предостеречь США от военных актов агрессии против республики. В письме подчеркивается, что заявления президента США Дональда Трампа являются вопиющим нарушением фундаментальных принципов международного права, закрепленных в Уставе ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп пообещал поддержку протестующим в Иране. Массовые протесты в Иране начались две недели назад из-за резкого падения курса риала. Со временем протесты переросли в вооруженные столкновения с полицией.

    14 января 2026, 08:16 • Новости дня
    Израиль и ряд арабских стран попросили США не наносить удары по Ирану

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальные представители Израиля и ряда неназванных арабских государств обратились к США с просьбой пока не наносить удары по Ирану, сообщили СМИ.

    Как пишет телеканал NBC со ссылкой на свои источники, эти государства считают, что Иран сейчас недостаточно ослаблен, и удары США не приведут к смене власти в Исламской республике, передает ТАСС.

    Представители предложили администрации Дональда Трампа воздержаться от масштабных военных действий до тех пор, пока ситуация внутри Ирана не обострится еще сильнее. Они убеждены, что только в условиях максимального внутреннего напряжения можно ожидать ощутимого эффекта от военного давления.

    В Белом доме во вторник прошло заседание Совета национальной безопасности под председательством вице-президента Джей Ди Вэнса, где для Трампа подготовили различные варианты действий по Ирану. Как сообщает портал Axios, после возвращения из Детройта Дональд Трамп также принял участие в обсуждении ситуации.

    На ваш взгляд
    К чему приведут протесты в Иране?





    Результаты


    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза Абукару Дахиру Осману письмо, в котором потребовал пресечь подрывную деятельность США и Израиля.

    Ранее сообщалось, что американские власти считают, что атака США на Иран «cкорее вероятна, чем нет».

    Напомним, массовые протесты в Иране начались две недели назад из-за резкого падения курса риала. Со временем протесты переросли в вооруженные столкновения с полицией.

