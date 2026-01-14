  • Новость часаПВО сбила девять украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем
    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей
    Пациентки заявили о врачебных ошибках и смертях в роддоме Новокузнецка
    Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения
    Обнародованы планы Китая построить 208 секретных помещений под посольством в Лондоне
    СК завершил следствие по делу экс-замглавы Минобороны Булгакова
    Уиткофф тайно встретился с сыном свергнутого иранского шаха Пехлеви
    МИД дал совет находящимся в Иране россиянам
    Украина до конца рабочего дня не перечислила в МВФ платеж по долгу
    Генсек НАТО сменил цель Киева с победы на выживание
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Политическая культура США подталкивает аннексию Гренландии

    Отказ воспользоваться ничтожным положением Европы и Дании противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.

    Антон Крылов Антон Крылов Почему в нашем репертуаре так много ремейков

    Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.

    14 января 2026, 00:56

    Трамп пообещал помощь протестующим в Иране

    Трамп пообещал помощь протестующим в Иране
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Помощь участникам протестов в Иране будет включать экономические меры, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «На подходе много помощи, причем в различных формах, включая экономическую», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп в интервью CBS заявил, что не осведомлен о возможных планах казней протестующих. «Если они начнут вешать людей, вы увидите некоторые вещи, не знаю как вы мыслите, но, возможно, вы будете очень довольны», – сказал Трамп. В ответ на просьбу уточнить, что именно он имеет в виду, Трамп добавил, что действия США будут серьезными.

    Он также сообщил, что его конечная цель по отношению к Ирану – «победа». «Я люблю побеждать», – сказал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иране начались протесты после резкого падения курса риала. Протесты переросли в вооруженные столкновения с органами правопорядка. Трамп призвал союзников Вашингтона срочно покинуть территорию Ирана.

    13 января 2026, 04:40
    США в ООН осудили удар «Орешником» по Западной Украине

    Зампостпреда США назвала «опасной и необъяснимой эскалацией» удар «Орешником»

    США в ООН осудили удар «Орешником» по Западной Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампостпреда США при ООН Тэмми Брюс в своем выступлении на заседании Совета Безопасности по Украине недоумённо заявила, что американские дипломаты только-только встретились с коллегами из ЕС и Украины по вопросу мирового соглашения, как Россия ударила по «Орешником».

    «Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск баллистической ракеты «Орешник», способной нести ядерный заряд, по району Украины, расположенному недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой ещё одну опасную и необъяснимую эскалацию войны, даже несмотря на то, что США активно работают с Киевом, другими партнерами и Москвой над прекращением войны путем переговоров», – заявила она.

    Брюс добавила, что в момент, когда всё держится только на бескорыстной  и беспрецедентной приверженности президента США Дональда Трампа миру во всем мире, обе стороны должны искать пути деэскалации, «однако действия России рискуют расширить и усилить войну».

    «Мы осуждаем продолжающиеся и усиливающиеся атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру. Эти атаки выставляют на посмешище дело мира, дело первостепенной важности для всего мира и для президента Трампа», – сказала зампостпреда США.

    Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что баллистическая ракета «Орешник» без боевой части нанесла значительный ущерб критической инфраструктуре Львовской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО связал удар «Орешником» с попыткой ослабить военную помощь Киеву. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Минобороны России сообщило, что «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод.

    13 января 2026, 12:10
    Американист дал оценку законопроекту в Конгрессе США об аннексии Гренландии

    Американист Дудаков: Законопроект республиканца Файна об аннексии Гренландии – популизм

    Американист дал оценку законопроекту в Конгрессе США об аннексии Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США всем бюджетом заведует Конгресс. Поэтому администрации Дональда Трампа в случае присоединения или покупки Гренландии нужна будет «отмашка» конгрессменов. Другое дело, что законодатели очень скептически относятся к аннексии острова, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Конгресс внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставления ей статуса штата.

    «Законопроект об аннексии Гренландии – не более чем популистская инициатива», – считает американист Малек Дудаков. Собеседник напомнил, что автор документа – Рэнди Файн – ярый трампист и довольно маргинален. «Он неоднократно попадал в самые разные скандалы. Один из последних разразился в декабре 2025 года: законодатель призывал депортировать всех мусульман из Америки», – уточнил политолог.

    Теперь Файн взялся за Гренландию. Однако вероятность принятия его законопроекта крайне мала. «Всеми бюджетными вопросами заведует именно Конгресс. Поэтому администрации Дональда Трампа в случае присоединения или покупки острова потребуется «отмашка» конгрессменов. Другое дело, что законодатели в целом настроены очень скептически в отношении возможности аннексии Гренландии. Демократы в Сенате заблокируют инициативу», – считает Дудаков.

    Он указал, что Белый дом рассматривает разные пути и способы, как заполучить Гренландию. «Среди них – военный сценарий, в реализацию которого я не верю, а также экономический. Например, американское руководство обещает Нууку некие масштабные инвестиции в случае согласия на ассоциацию с США. Есть и более экстравагантные предложения – заплатить каждому гренландцу по 100 тыс. долларов за согласие стать гражданином Штатов», – детализировал эксперт.

    По его мнению, вероятность успеха планов Вашингтона низкая. «Дания не согласится на американские условия. Да и в целом мы видим настрой гренландского общества, где 80% выступает против того, чтобы присоединяться к США. Поэтому на текущий момент все эти законопроекты не более чем информационный шум», – заключил Дудаков.

    Ранее конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внес на рассмотрение законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата. Документ опубликован на сайте Палаты представителей США.

    «Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность», – заявил Файн.

    В случае принятия закон позволит Дональду Трампу предпринимать любые шаги, которые он сочтет нужными для аннексии или приобретения острова. Американский лидер должен будет представить Конгрессу поправки в федеральное законодательство, которые потребуются для принятия «вновь приобретенной территории» в качестве штата.

    Параллельно конгрессмен-демократ Джимми Гомес внес на рассмотрение законопроект «О защите суверенитета Гренландии», предполагающий запрет использования федеральных средств для содействия «вторжению, аннексии, покупке или иным формам приобретения» острова правительством США.

    Напомним, Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии. По информации The Daily Mail, глава Белого дома поставил перед Объединенным командованием специальных операций (JSOC) задачу разработать план вторжения на остров. Издание связывает активизацию этих работ с чрезмерным воодушевлением американской администрации после успешного захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    Трамп уверен, что Вашингтон «так или иначе» получит Гренландию. По его мнению, в противном случае остров заберут Россия или Китай. Как указал американский лидер, оборона Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек». «Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», – сказал глава Белого дома.

    Впрочем, помимо якобы угрозы со стороны России и КНР Штаты используют и другой аргумент, который, по всей видимости, должен убедить мировую общественность в «необходимости» американской аннексии Гренландии. Дания оккупировала остров в обход норм ООН, заявил спецпосланник США Джефф Лэндри.

    «История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла этого сделать. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя и проигнорировав протокол ООН», – написал Лэндри. Ему ответил датский посол Йеспер Меллер Серенсен. Он согласился, что исторический контекст имеет значение, и подчеркнул: Гренландия веками принадлежала Дании, что признавалось ООН, разными администрациями США и другими странами, передает ТАСС.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    13 января 2026, 14:42
    Раскрыта маскировка военных самолетов США для ударов у берегов Латинской Америки

    WP: США маскировали самолеты для ударов по лодкам у берегов Латинской Америки

    Раскрыта маскировка военных самолетов США для ударов у берегов Латинской Америки
    @ Sra Nicholas Rupiper/U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные самолеты были замаскированы под гражданские при нанесении ударов по лодкам у берегов Латинской Америки, сообщила газета The Washington Post (WP).

    По данным The Washington Post, США как минимум один раз маскировали военные самолеты под гражданские для нанесения ударов по лодкам предполагаемых наркоторговцев, передает ТАСС.

    По данным издания, первый такой случай произошел 2 сентября 2025 года, когда военный самолет, замаскированный под гражданский, атаковал лодку возле берегов Латинской Америки. Оружие на борту этого воздушного судна находилось внутри фюзеляжа и было применено только при непосредственном приближении к цели.

    The Washington Post отмечает, что такие действия вызвали споры внутри Пентагона, поскольку их можно было квалифицировать как военное преступление. С сентября 2025 года, по информации газеты, США нанесли почти три десятка ударов по катерам предполагаемых наркоторговцев в районах Венесуэлы и других государств Латинской Америки. В результате атак погибли более 100 человек.

    После одной из подобных операций президент Колумбии Густаво Петро заявил, что среди погибших оказался колумбийский рыбак, а не торговец наркотиками.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал честью для себя уничтожение американскими военными подлодки с наркотиками в Карибском море.

    Двое выживших после удара по подлодке будут отправлены в Эквадор и Колумбию.

    Президент Колумбии Густаво Петро потребовал от властей США официального ответа после нападения на рыбацкую лодку.

    13 января 2026, 18:59
    МИД дал совет находящимся в Иране россиянам

    Захарова рекомендовала российским гражданам соблюдать осторожность в Иране

    МИД дал совет находящимся в Иране россиянам
    @ Stringer/WANA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила гражданам о необходимости быть внимательными и выполнять требования местных властей во время пребывания в Иране.

    Россиян, находящихся в Иране, призывают соблюдать меры предосторожности, сообщает ТАСС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что ведомство поддерживает связь с загранучреждениями в Иране, которые работают в обычном режиме и взаимодействуют с российскими гражданами.

    «Рекомендуем им соблюдать разумные меры предосторожности: воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и осуществления фото- и видеосъемки, неукоснительно выполнять требования правоохранительных органов и специальных служб», – подчеркнула Захарова.

    МИД России подчеркивает важность соблюдения этих рекомендаций из-за текущей обстановки в стране. Российские представительства продолжают оказывать необходимую помощь и информировать граждан по всем возникающим вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в провинции Керманшах на западе Ирана задержали двух участников беспорядков, у которых нашли оружие и боеприпасы. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявлял, что Вашингтон и Тель-Авив стремятся дестабилизировать ситуацию в Иране для достижения целей, которых не смогли достичь военным путем.

    13 января 2026, 10:54
    Американист объяснил суть разногласий Трампа с нефтяными гигантами по Венесуэле

    Американист Дробницкий: Проект Трампа в Венесуэле саботирует глубинное государство в США

    Американист объяснил суть разногласий Трампа с нефтяными гигантами по Венесуэле
    @ Imago/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Крупнейшие американские нефтяные компании не будут торопиться соглашаться на работу в Венесуэле. Они понимают, что в стране нарастает политическая нестабильность, а в самих США мешать развитию венесуэльских проектов будет Демпартия, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил не допустить ExxonMobil к работе в Венесуэле.

    «Скептицизм американских нефтяников в части Венесуэлы объясняется не только экономическими факторами, но и осознанием общей нестабильности в Боливарианской республике», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. «Они понимают, что наведение порядка в стране может затянуться. При этом работа нефтегазового сектора обеспечивалась за счет тонкого внутриполитического баланса, который сейчас нарушен», – указал аналитик.

    «При этом, судя по всему, Трамп сам не в полной мере понимал, как будет действовать на территории страны в случае успеха операции. После наскока и свержения Мадуро он по традиции уперся в реальности, что называется, «на земле». Суть в том, что в Венесуэле обстановка в некотором смысле схожа с Афганистаном: сильные родоплеменные связи, а также разрозненные вооруженные группировки», – пояснил спикер.

    «Кроме того, даже внутри новых властей Венесуэлы уже начались разногласия, которые, скорее всего, будут усугубляться. Помимо этого, в стране действуют многочисленные агенты и неформальные организации Демократической партии. Они готовы вставлять палки в колеса любым проектам Трампа. Те, кого они в конечном счете приведу к власти, будут проводить собственную политику. И в ней не найдется места тем нефтяникам, которые поддержали главу Белого дома», – продолжил собеседник.

    «Более того, саботировать проекты Трампа в Венесуэле будет и так называемое глубинное государство внутри самих США. К тому же, в случае ослабления нынешней администрации, Конгресс может «вызвать на ковер» руководителей американских нефтяных гигантов и поставить вопрос о законности их действия на венесуэльской территории», – объяснил политолог.

    «Главы Exxon, ConocoPhillips и других компаний все это прекрасно понимают, и не будут торопиться соглашаться на работу в Венесуэле. Они видят, что все держится на слове Трампа. Но его заявления периодически меняются, да и президентство не вечно. Единственная ошибка, которую совершил Вудс, это несогласие с Трампом во всеуслышание. Я думаю, впредь нефтяной топ-менеджмент будет действовать более тонко, оттягивая окончательный ответ», – заключил Дробницкий.

    Ранее президент США Дональд Трамп разозлился на руководство нефтегиганта ExxonMobil и пригрозил компании недопуском к работе в Венесуэле. Причиной стал скептицизм главы корпорации Даррена Вудса по поводу инвестиций в венесуэльскую нефтяную отрасль, сообщает The Guardian.

    «Если мы посмотрим на существующие в Венесуэле правовые и коммерческие механизмы и рамки, то увидим, что инвестировать в страну сегодня невозможно», – сказал Вудс на встрече Трампа с 17 руководителями нефтяных компаний в Уэст-Палм-Бич.

    Он также напомнил, что активы компании уже «дважды конфисковались». Теперь же, для нового входа корпорации в Венесуэлу, потребуются «довольно существенные изменения», надежные механизмы защиты инвестиций, а также реформа законодательства страны в сфере углеводородов.

    Трамп прокомментировал выступление Вудса уже после встречи, на борту президентского самолета. «Мне не понравилась реакция Exxon. Они слишком хитрят», – сказал американский лидер. На самой встрече американский лидер призвал компании инвестировать 100 млрд долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы и заверил, что они будут взаимодействовать напрямую с США, а не с Каракасом. Он также пообещал бизнесу «полную безопасность и защиту».

    Примечательно, что присутствовавший на встрече гендиректор ConocoPhillips Райан Лэнс призвал к реструктуризации долга и всей энергетической системы страны, включая венесуэльскую государственную компанию PDVSA. На что Трамп пообещал, что ConocoPhillips получит обратно большую часть своих денег, но США начнут комплексную работу в Венесуэле с чистого листа.

    13 января 2026, 18:30
    Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения
    Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения
    @ Stringer/WANA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке всех контактов с официальными лицами Ирана до тех пор, пока не прекратится силовое подавление протестов.

    В своем обращении в социальной сети Truth Social Трамп призвал иранцев продолжать протестные действия и захватывать государственные учреждения, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что все встречи с представителями Ирана «отменены до полного прекращения убийств и насилия против протестующих». «Помощь уже в пути. Сделаем Иран снова великим», – добавил Трамп.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о попытках США и Израиля дестабилизировать Иран.

    Сообщалось, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и Аракчи провели обсуждение на фоне угроз Трампа применить военную силу против Тегерана.

    13 января 2026, 10:35
    Bloomberg: Торговое перемирие США и Китая может сорваться из-за Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ввод Вашингтоном тарифов в 25% на сделки с Ираном поставить под угрозу соглашение Соединенных Штатов и Китайской Народной Республикой по торговым вопросам, пишут информационные агентства.

    Новые меры уже вступили в силу, однако детали, касающиеся их применения, пока не раскрыты, пишет Bloomberg.

    Эта инициатива может пошатнуть достигнутое ранее торговое перемирие между США и Китаем, который остается крупнейшим покупателем иранской нефти.

    По данным агентства, после торгового соглашения в октябре средняя ставка американских тарифов на китайские товары снизилась с 40,8% до 30,8%. Новые пошлины могут нарушить этот баланс и поставить под сомнение запланированный визит президента США Дональда Трампа в Пекин в апреле. Остается неясным, коснутся ли новые тарифы Китая в полном объеме или будут сделаны исключения.

    Китайская сторона жестко отреагировала на угрозы Трампа, назвав их «принуждением». Пекин пообещал принять все необходимые меры для защиты своих интересов. Представитель китайского аналитического центра при Минкоммерции Чжоу Ми заявил, что Пекин вправе ответить на нарушение соглашений.

    Китай остается ключевым партнером Ирана – по оценкам, страна импортирует до 90% иранской нефти, несмотря на американские санкции. Импорт из Ирана в Китай за 11 месяцев 2025 года упал почти на 28%, составив 2,86 млрд долларов, но спрос на иранскую нефть сохраняется благодаря обходным схемам поставок.

    Напомним, Трамп заявил, что вводит тарифы в 25% тариф на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном.

    До этого спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи проводили переговоры на фоне угроз Трампа применить военную силу против Тегерана.

    13 января 2026, 21:48
    Трамп призвал союзников США покинуть Иран
    Трамп призвал союзников США покинуть Иран
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Gloal Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп обратился к союзникам США с призывом срочно покинуть территорию Ирана.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Ранее Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения.

    До этого он заявил о готовности США разнести Иран «в пух и прах». Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    Спикер МИД России Мария Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану.

    13 января 2026, 06:50
    Еврокомиссар предупредил о конце НАТО в случае захвата Трампом Гренландии
    Еврокомиссар предупредил о конце НАТО в случае захвата Трампом Гренландии
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Андрюс Кубилюс – один из самых высокопоставленных чиновников ЕС, который поддержал премьер-министра Дании Метте Фредериксен в её утверждении, что гренландский вопрос может разрушить альянс.

    «Я согласен с премьер-министром Дании в том, что это будет концом НАТО, но и среди людей это будет воспринято очень и очень негативно», – приводит Politico слова  Кубилюса.

    Слова Кубилюса знаменуют собой первый случай, когда высокопоставленный чиновник ЕС публично поддержал позицию Фредериксен, хотя дипломаты ЕС в частном порядке с ней согласны.

    «Я также четко заявлю, что если США решат напасть военным путем на другую страну НАТО, то всё прекратится, включая НАТО, и, следовательно, безопасность, которая была установлена после окончания Второй мировой войны», – заявляла 5 января Фредериксен.

    Однако это заявление контрастирует с заявлением генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который настаивал на том, что североатлантический союз не в кризисе.

    Дипломаты ЕС, которые беседовали с Politico, как правило, не верили, что США будут использовать военную силу для захвата Гренландии, но согласились с тем, что Трамп получит что-то от оказываемого им давления. По крайней мере, усиление европейского военного присутствия.

    Напомним, Гренландия была колонией Дании до 1953 года, а в 2009 году получила автономию и право на самостоятельное определение внутренней политики, несмотря на то что формально остаётся частью датского королевства. Дональд Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп публично провозгласил себя спасителем НАТО, комментируя напряженность вокруг возможных притязаний США на Гренландию. Фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует вдвое увеличить расходы на Гренландию. В Конгресс внесли законопроект об аннексии Гренландии и её статусе штата США.

    13 января 2026, 14:59
    The Daily Beast: Рубио носил туфли не по размеру из-за насмешек Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио оказался в неудобном положении после того, как президент США Дональд Трамп подарил ему туфли значительно большего размера, сообщил портал The Daily Beast.

    Марко Рубио, госсекретарь США, был вынужден носить туфли не по размеру, подаренные президентом Дональдом Трампом, из-за насмешек со стороны американского лидера, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Beast.

    По информации издания, на Капитолийском холме Рубио заметили в новых туфлях, которые оказались ему явно велики.

    Газета The New York Times сообщает: Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс во время недавнего интервью похвастались обувью, которую им подарил Трамп. На одном из праздничных мероприятий Вэнс рассказал, что президент резко раскритиковал их с Рубио выбор обуви на «важном совещании», после чего прервал встречу для просмотра каталога обуви.

    По словам Вэнса, Трамп подарил им по четыре пары новых туфель и уточнил их размеры, однако не все пары подошли. Когда другой чиновник признался, что носит обувь маленького размера, Трамп не упустил случая пошутить над этим. «Знаете, о мужчине многое можно сказать по размеру его обуви», – привел слова президента вице-президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет появился на переговорах Дональда Трампа и Владимира Зеленского в галстуке в цветах российского флага. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию, указав, что эти цвета присутствуют и на флаге США. Президенту Украины Владимиру Зеленскому рекомендовали выбрать строгий деловой костюм перед важной встречей с Дональдом Трампом.

    13 января 2026, 09:47
    Белый дом опубликовал фото следящего за Гренландией Трампа
    Белый дом опубликовал фото следящего за Гренландией Трампа
    @ The White House

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом разместил снимок президента США Дональда Трампа, наблюдающего за картой Гренландии, сопроводив его призывом «следить за ситуацией».

    Белый дом опубликовал фотографию Дональда Трампа, который во время встречи с представителями нефтяных компаний по Венесуэле стоит у окна и смотрит на карту Гренландии, передает РИА «Новости».

    В сообщении к снимку в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) содержался призыв: «Нажмите, чтобы следить за ситуацией».

    До 1953 года Гренландия была датской колонией, а с 2009 года обладает широкой автономией и правом самостоятельного определения внутренней политики.

    Президент США Дональд Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он «курит» кубинскую сигару.

    Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности.

    В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии.

    В то же время группа европейских стран во главе с Британией и Германией обсуждает планы военного присутствия на острове для демонстрации серьезности подхода к безопасности в Арктике президенту США.

    Еврокомиссар Андрюс Кубилюс предупредил о конце НАТО в случае захвата Трампом Гренландии.

    13 января 2026, 21:57
    Уиткофф тайно встретился с сыном свергнутого иранского шаха Пехлеви

    Axios: Уиткофф провел секретные переговоры с сыном иранского шаха Пехлеви

    Уиткофф тайно встретился с сыном свергнутого иранского шаха Пехлеви
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел секретные переговоры с сыном иранского шаха Резой Пехлеви, сообщает Axios.

    По данным Axios, спецпосланник президента США Стив Уиткофф в минувшие выходные провел закрытую встречу с сыном свергнутого в 1979 году иранского шаха Резой Пехлеви, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что переговоры были посвящены политической ситуации на территории Ирана. Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации уточняет, что обсуждение касалось протестной активности в Иране.

    Ранее наследный принц Ирана Реза Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом поддержать протестное движение против действующей власти.

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов разнести Иран «в пух и прах».

    Белый дом допустил возможность применения военной силы против Ирана.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    13 января 2026, 14:22
    МИД Китая прокомментировал новые пошлины США за торговлю с Ираном

    МИД КНР: Пекин защитит свои интересы при введении США пошлин на торговлю с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пекин намерен защищать свои интересы в случае введения Соединенными Штатами новых пошлин на торговлю с Тегераном, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Мао Нин подчеркнула, что позиция Китая в вопросе пошлин остается неизменной, передает РИА «Новости».

    «Позиция Китая по вопросу пошлин очень ясная, мы всегда считали, что в тарифной войне нет победителей. Китай будет решительно защищать свои законные права и интересы», – отметила она.

    Напомним, Трамп объявил о 25-процентных санкциях против ведущих бизнес с Ираном.

    Нефть подорожала на фоне новых мер США против Ирана.

    13 января 2026, 18:44
    Захарова осудила угрозы США нанести удары по Ирану

    Захарова: Угрозы США в адрес Ирана недопустимы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о недопустимости угроз, исходящих из Вашингтона в адрес Ирана.

    По словам Захаровой, подобные заявления о возможных новых военных ударах по территории Исламской республики вызывают серьезную обеспокоенность.

    «Категорически недопустимы раздающиеся из Вашингтона угрозы нанесения новых военных ударов по территории Исламской республики», – подчеркнула Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД. Она добавила, что любые попытки использовать инспирированные извне беспорядки как предлог для повторения военной агрессии против Ирана, подобной событиям июня 2025 года, могут привести к крайне негативным последствиям.

    Захарова отметила, что такие действия способны дестабилизировать обстановку на Ближнем и Среднем Востоке и угрожают международной безопасности в целом.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности США разнести Иран «в пух и прах». Белый дом допустил применение военной силы против Ирана.

    Председатель иранского парламента заявил, что Иран готов жестко ответить на возможное нападение со стороны.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал Трампа сосредоточиться на управлении собственной страной, а не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    13 января 2026, 11:10
    Иран обвинил Израиль в отправке в страну боевиков-исламистов для погромов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России, признано террористическим) участвовали в беспорядках в Иране и убивали мирных жителей и правоохранителей, сообщил глава генштаба иранских ВС генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави.

    США и Израиль «натравили» террористов ИГ на иранский народ, эти боевики «хуже диких зверей», они убили мирных жителей и сотрудников органов безопасности, указал Мусави, передает ТАСС.

    Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявлял, что Вашингтон и Тель-Авив стремятся дестабилизировать ситуацию в Иране, чтобы добиться тех целей, которых им не удалось достичь военным путем.

