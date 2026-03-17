МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы Янковского по уголовной статье

Tекст: Денис Тельманов

МВД России объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Аркадия Янковского, передает ТАСС. В базе розыска ведомства указано, что Янковский разыскивается по статье УК.

Точная статья, по которой возбуждено дело, не раскрывается. Аркадий Янковский признан в России иностранным агентом.

