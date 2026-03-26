Axios сообщил о скептицизме американцев по поводу войны с Ираном

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным опроса Reuters-Ipsos, проведенного с 17 по 19 марта среди американских взрослых, 65% респондентов считают вероятным ввод войск США в Иран для крупной наземной операции, передает Axios.

При этом только 7% поддержали бы масштабное размещение военных, а 34% одобрили бы отправку ограниченного контингента спецназа для точечных операций.

Республиканский конгрессмен Нэнси Мейс после закрытого брифинга по Ирану публично заявила, что не поддержит операцию с участием наземных войск. Другие представители Республиканской партии также выражали сомнения относительно необходимости эскалации с применением сухопутных сил, хотя Конгресс пока блокирует усилия по ограничению полномочий президента в вопросах войны с Ираном.

Сенатор Джош Хоули отметил: «Я надеюсь, что мы не увидим наземных войск в бою. Пора положить этому конец. Надеюсь, эскалации с отправкой войск не будет».

По данным опроса AP-NORC, около 60% американцев считают, что последние действия США против Ирана зашли слишком далеко, 26% назвали их оправданными, а 13% посчитали недостаточными. Среди республиканцев 52% сочли операцию достаточной, а 26% – чрезмерной.

Ранее Axios сообщал, что администрация Трампа рассматривает сценарии по захвату или блокаде острова Харг, чтобы оказать давление на Тегеран и восстановить поставки нефти через Ормузский пролив. Белый дом заявил, что решения принимаются не на основе опросов, а исходя из интересов страны. Дональд Трамп подтвердил, что не планирует отправлять войска в Иран, однако не исключает этого при необходимости.

