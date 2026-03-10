Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
В Сенате США заявили о подготовке вторжения в Иран
Сенатор Блюменталь сообщил о планах США начать наземную операцию в Иране
Вашингтон движется к сценарию, предполагающему отправку американских сухопутных войск на иранскую территорию для выполнения боевых задач, заявил сенатор США Ричард Блюменталь в эфире телеканала C-SPAN по итогам закрытого брифинга с представителями Белого дома.
Сенатор США Ричард Блюменталь сообщил о вероятной подготовке американских властей к высадке десанта в Иран по итогам закрытого брифинга с Белым домом, передает «Вести».
По его словам, вопросы о цене войны с Ираном остались без ответа, что вызвало у него разочарование и злость.
Блюменталь подчеркнул, что беспокоится за жизни американцев, которых могут направить для вторжения в исламскую республику. Он отметил: «Похоже, мы движемся к развертыванию американских войск в Иране для достижения любых потенциальных целей, поставленных там».
Ранее администрация США рассматривает сценарий наземной операции против Ирана в качестве возможного варианта действий.
Госсекретарь Марко Рубио допустил возможность развертывания войск по решению главы государства
