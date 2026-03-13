Трамп отказался от помощи Британии в Иране

Трамп отклонил помощь Британии в ударах по Ирану

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Британии Киру Стармеру, что Соединённые Штаты больше не нуждаются в поддержке Лондона в ближневосточном конфликте, передаёт Axios.

По данным издания, американский президент напомнил, что предложение Британии о предоставлении военных баз для ударов по Ирану поступило уже после начала боевых действий.

В телефонном разговоре с главой британского правительства Трамп подчеркнул: «Вы должны были предложить это до начала войны. Теперь уже слишком поздно». Axios уточняет, что вначале Стармер был против предоставления военных объектов, однако пересмотрел свою позицию после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Британия отказалась от планов по отправке авианосца «Принц Уэльский» на Ближний Восток. До этого власти королевства планировали перебросить авианосную группу во главе с этим кораблем в Северную Атлантику. Между тем, СМИ указывали на невозможность самостоятельного развертывания авианосца из-за нехватки кораблей сопровождения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение отношений между Лондоном и Вашингтоном стало следствием отказа Британии участвовать в ударах по Ирану под давлением президента США.