    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    13 марта 2026, 15:48 • Новости дня

    Названы условия для принятия решения о проведении пляжного сезона в Анапе

    Кабмин: Решение о пляжном сезоне в Анапе примут после исследований Роспотребнадзора

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство примет решение о формате пляжного сезона в Анапе и Темрюкском районе после завершения исследований Роспотребнадзора.

    Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе, сообщается в канале правительства России в Max. Мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма не выявил новых случаев выброса нефтепродуктов за последнюю неделю.

    По данным космических снимков и наблюдений в районе крушения танкеров признаков загрязнения не обнаружено. В ликвидации последствий участвуют 793 человека и 185 единиц техники. С момента ЧС собрано более 185 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, очищено более 3 тыс. км береговой линии, в том числе повторно.

    Организации утилизировали или направили в хозяйственный оборот свыше 181 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. На одном из участков в тестовом режиме проведена отсыпка слоя чистого песка протяженностью 1 км для замещения загрязненного грунта.

    «Сейчас специалисты Роспотребнадзора изучают взятые на участке пробы. На основании их заключения комиссия рассмотрит эффективность этого способа восстановления и возможность тиражирования его на другие пострадавшие пляжи», – заявил вице-премьер Виталий Савельев. Итоговое решение о проведении пляжного сезона в 2026 году будет принято по результатам этих исследований.

    С начала года лабораторные анализы морской воды, проводимые Роспотребнадзором, не выявили отклонений от нормативов.

    12 марта 2026, 17:38 • Новости дня
    Москвичи назвали запретные темы для обсуждения в отношениях
    @ Ute Grabowsky/picture alliance/photothek.de/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Общение с бывшими, деньги и любимые актеры – москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД, какие темы лучше не обсуждать в отношениях.

    «В отношениях не стоит обсуждать внешность. Для многих это болезненная тема, и здесь не всегда получается достичь компромисса», – делится наблюдением москвичка.

    «Пары не должны обсуждать, кто сколько зарабатывает и как тратятся средства. Тут дело во взаимоотношениях, а не в финансах», – полагает молодой человек. «Денежный вопрос надо обсуждать, хотя он действительно чуть ли не самый неприятный», – оппонирует другой прохожий.

    «В отношениях нельзя поднимать тему общения с бывшими. Это приводит к ссорам, недопониманию и расставанию», –  отметила еще одна москвичка. «Под запретом вся прошлая жизнь, которая была до брака», – подтверждает другая. «Прошлые отношения всех будоражат», – соглашается третья. «Также нежелательно обсуждать политику, там сейчас все очень сложно», – добавляет она.

    У партнеров есть и довольно узкопрофильные темы, которые лучше не поднимать, уверены некоторые. «Я бы не стала спорить об автомобилях. Просто мой муж автомеханик, и в этой битве он победит», – детализирует москвичка.

    «Лучше партнеру не говорить, что тебе нравится какой-то другой человек, даже если это актер», – делится опытом парень. «Также лучше не обсуждать те черты или поведение, которые тебе не нравится в партнере, потому что ты все равно его не поменяешь», – добавляет он.

    Впрочем, часть москвичей считает, что запретных тем для обсуждения у партнеров нет. «Отношения – это прежде всего доверие друг к другу. Думаю, стоит поднимать любые вопросы», – уверен молодой человек. «Если отношения – это действительно то, к чему вы стремитесь, каждая тема должна быть поднята», – соглашается москвичка.

    Ранее москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД о принципах формирования бюджета в паре.

    12 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    МИД повторно предостерег россиян от поездок в Германию

    @ Александр Ярик/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский МИД вновь рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Германии из-за продолжающейся дискриминации со стороны германских властей по национальному признаку.

    Министерство иностранных дел РФ вновь рекомендовало россиянам не посещать Германию без крайней необходимости, передает ТАСС. На брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что власти Германии сознательно относятся с подозрением к российским гражданам, проживающим или временно находящимся в стране, создают вокруг них атмосферу недоверия и подвергают их дискриминации.

    «Мы вновь предостерегаем от посещения Германии без крайней необходимости. Настоятельно рекомендуем руководствоваться размещенным на сайте Министерства иностранных дел нашей страны соответствующим предупреждением», – сказала Захарова.

    По ее словам, формы дискриминации включают изъятие предметов одежды, личных вещей и наличных денег на таможне, а также назначение крупных штрафов за нарушение антироссийских санкций. Помимо этого, отмечаются ограничения банковского обслуживания, в том числе постоянные проверки различного рода справок у российских граждан и русскоговорящих соотечественников.

    Ранее Мария Захарова упомянула Христа и демократию в комментарии к позиции Германии по ситуации вокруг Ирана. До этого МИД России указывал на использование канцлером Германии Мерцем цитат французского писателя, вдохновлявшего Геббельса, в антироссийских заявлениях.

    Напомним, Германия опустилась с первого на четвертое место в «Рейтинге недружественных правительств» от газеты ВЗГЛЯД за февраль.


    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    12 марта 2026, 18:20 • Новости дня
    При ударе ВСУ по медучреждению в ДНР погибли восемь медиков

    Минобороны: При ударе ВСУ по медучреждению в ДНР погибли восемь медиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим совершил преднамеренный удар четырьмя беспилотниками самолетного типа по стационарному медучреждению в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, нападение произошло 10 марта около 3.40 по московскому времени. На момент атаки в здании находились более 130 пациентов и около 50 медицинских работников.

    В результате, согласно данным ведомства, погибли восемь медиков, еще десять человек, включая девять медицинских сотрудников, получили ранения различной степени тяжести. «Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и другая помощь и поддержка», – сообщили в Минобороны.

    В феврале ВСУ нанесли удар по больнице в Брянской области FPV-дронами.

    В результате удара ВСУ по отделу МВД в Херсонской области на прошлой неделе погибли пять полицейских.

    12 марта 2026, 16:38 • Новости дня
    «Радио Судного дня» передало девять новых сообщений

    «Радио Судного дня» передало девять новых сообщений за шесть часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» и «Радиостанция Судного дня», передала еще девять голосовых сообщений.

    Девять необычных сигналов прозвучали в эфире военной радиостанции УВБ-76, которую также называют «Радиостанция Судного дня». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции.

    За четверг, с 9.22 до 15.59 по московскому времени, были зафиксированы сообщения с позывными: «Росчерк», «Зуекокриз», «Плексиглас», «Залпофирн», «Трутошут», «Панкозвук», «Блуд», «Кавказ», «Рискохолн» и «Ласка».

    УВБ-76 работает с 1970-х годов и считается одной из самых загадочных военных радиостанций. Она известна постоянным жужжанием, за что получила неофициальное прозвище «Жужжалка». Многие годы вокруг ее работы циркулируют теории о стратегическом назначении и связи с системами экстренного оповещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг утром «Жужжалка» передала еще пять сообщений.

    Накануне в эфире «Радиостанции Судного дня» зафиксировали шесть новых сигналов с разными позывными, включая «Греховный» и «Опустение». А 11 февраля «Жужжалка» выдала в эфир сразу 23 сообщения за один день.


    12 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    Пленный украинский сержант передал все координаты ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Захваченный в плен главный сержант украинской теробороны передал российским военным все известные позиции ВСУ около Купянска.

    Пленный главный сержант (равноценно старшине в ВС РФ) 6-го батальона 122-й отдельной бригады теробороны ВСУ Игорь Костин передал российским военнослужащим всю имеющуюся у него информацию о позициях и координатах украинских военных, пишет ТАСС.

    Костин уточнил, что попал в плен во время заведения солдат ВСУ на позиции. Он отметил, что осознает последствия своих действий и понимает, что по переданным координатам может быть нанесено огневое поражение.

    В обращении к родственникам Костин сообщил: «Со мной все нормально. Я живой, здоровый. Все будет хорошо. Относятся ко мне нормально. Кормят, поят, в тепле и не в обиде».

    Ранее другой украинский военнослужащий Николай Пилипчук, сдавшийся у Димитрова, выразил желание предоставить российским военным координаты территориального центра комплектования для нанесения авиаудара.

    До этого взятый в плен разведчик ВСУ Владимир Ли передал российской стороне ряд координат военных объектов украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный заявил, что российские бойцы обращаются с пленными лучше, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах.


    13 марта 2026, 15:07 • Новости дня
    Импортер «Нивы» в Германии объявил о банкротстве

    Импортер «Нивы» в Германии объявил о банкротстве после 25 лет работы на рынке

    Импортер «Нивы» в Германии объявил о банкротстве
    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания, продававшая «Ниву» в Германии, прекратила деятельность из-за отсутствия покупателей и резкого падения спроса на автомобили.

    Компания Lada Deutschland GmbH, бывший официальный импортер автомобилей Lada в Германию, объявила о банкротстве после 25 лет работы, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Bild. Решение о прекращении деятельности было принято основателем фирмы Дитером Трзаской. Кризисный управляющий Хендрик Хирма сообщил, что покупателей для предприятия не нашлось, а одной из ключевых причин банкротства стали снижающиеся продажи.

    Внедорожник «Нива», реализуемый в Германии под маркой Taiga, пользовался большим спросом благодаря своей простоте и низкой цене. В 2000-х годах купить новый автомобиль можно было менее чем за 10 тыс. евро. Однако ужесточение экологических стандартов Евросоюза и санкции против России серьезно затруднили дальнейшие продажи.

    Бренд Lada ушел с европейского рынка в мае 2019 года. К этому моменту в Lada Deutschland GmbH работали 44 человека, но к моменту банкротства штат сократился до 10 сотрудников. В 2024 году в Германии зарегистрировали лишь 33 новых автомобиля Lada, отмечает газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России в январе сократился импорт новых автомобилей на четверть.

    12 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    ФСБ в Брянске задержала иностранца за экстремизм в соцсетях

    В Брянске задержали иностранца за призывы к экстремизму в Сети

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники ФСБ задержали в Брянске иностранного гражданина после публикации экстремистских комментариев в социальной сети, возбуждено уголовное дело.

    ФСБ задержала в Брянске иностранного гражданина, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности, сообщает УФСБ России по Брянской области. По данным ведомства, мужчина использовал для этого комментарии в одной из популярных социальных сетей.

    В пресс-релизе сообщается: «Выявлена и пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина, причастного к публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности… Указанное лицо в одной из социальных сетей оставило комментарии, в которых содержались призывы к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному признаку». В ведомстве уточнили, что противоправные сообщения касались разжигания вражды и угроз по национальному признаку.

    Следственный отдел УФСБ уже возбудил уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России против задержанного. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, иностранец находится под стражей.

    Ранее 19-летний житель Москвы получил три с половиной года колонии за создание экстремистского сообщества и призывы к насилию в интернете.

    До этого житель Симферополя и сотрудник кафедры одного из крымских учебных заведений Назар Трофимов был признан виновным в публичных призывах к экстремизму в интернете и получил такой же срок.

    А вот в Чувашии суд назначил два условных срока членам организации «Граждане СССР» за публичные призывы к насилию на национальной почве и экстремистскую деятельность через интернет.


    13 марта 2026, 12:00 • Новости дня
    Суд Швейцарии отклонил жалобу Газпрома на выплату «Нафтогазу»

    Суд Швейцарии обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Российская компания «Газпром» не смогла оспорить в швейцарском суде решение о выплате украинскому «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов по транзитному контракту.

    Швейцарский федеральный суд отклонил жалобу российской компании «Газпром» на решение Международного арбитражного суда, согласно которому Газпром должен выплатить украинскому «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов, передают «Вести».

    Речь идет о контракте на транзит российского газа через украинскую территорию.

    В июне 2025 года арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил «Нафтогазу» приводить в исполнение судебные решения против Газпрома за пределами России по соглашению о транзите газа от 30 декабря 2019 года. Тем не менее украинская компания заявила о намерении добиваться взыскания суммы в 1,37 млрд долларов согласно решению суда в Цюрихе.

    С первого января 2025 года Газпром объявил об отсутствии технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину после окончания соглашения с «Нафтогазом».

    Арбитражный суд Петербурга запретил «Нафтогазу» исполнять решения иностранных судов против российской компании. Ранее российская инстанция по требованию Газпрома увеличила неустойку для украинской стороны до 1,3 млрд долларов.

    12 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Тульские инженеры расширили линейку дронов «Овод»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тульские инженеры при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта расширили линейку дронов «Овод».

    К уже известной модели добавились новые беспилотники «Провод», «Проводник» и «Свод», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Разработчик и руководитель компании-производителя Андрей Иванов отметил, что клуб играет ключевую роль в технологическом развитии. «В Кулибин-клубе достаточно компетенций, чтобы распознать что-то диковинное, но крутое. Благодаря его работе обеспечивается и осуществляется технологический скачок», – сказал он.

    По словам Иванова, БПЛА «Овод» производится с различными размерами – семь, десять, 15 дюймов, а в ближайшее время в серию выйдут дроны размером 32 дюйма, затем – 34 дюйма. Кроме того, была разработана линейка «Довод», использующая не только ручное управление, но и техническое зрение, позволяющее беспилотным устройствам, таким как грузовые дроны «Баба-яга», выполнять задачи автономно.

    Предприятие в Туле насчитывает около 200 сотрудников, многие из которых – ветераны спецоперации на Украине, уточнил представитель Кулибин-клуба Глеб. Специалисты поддерживают тесный контакт с бойцами на передовой для быстрой адаптации продукции к условиям фронта, а боевой опыт сотрудников помогает совершенствовать дроны.

    В линейке также представлены воздушные ретрансляторы «Проводник», способные зависать в заданной точке без излучения радиосигнала, и беспилотники «Свод» с интеллектуальным наведением, автосопровождением и автономным поражением цели. «Довод» способен точно позиционироваться в пространстве благодаря захвату до 300 точек, а «Свод» использует элементы искусственного интеллекта для выбора и поражения цели на расстоянии до двух километров в ясную погоду.

    Кулибин-клуб Народного фронта занимается поиском лучших отечественных инженерных решений, тестированием и поддержкой их серийного производства. Благодаря этой инициативе на передовую уже поставлены тысячи современных средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и самоходные роботы.

    12 марта 2026, 21:18 • Новости дня
    При атаке дронов на АЗС в Брянской области ранены два человека

    Два мирных жителя получили ранения при атаке дронов на заправку в Севске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара FPV-дронами по автозаправке в Севске Брянской области были ранены двое мужчин, сообщают власти региона.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар FPV-дронами по автозаправочной станции в городе Севске Брянской области. Об атаке сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. В результате атаки пострадали два мирных жителя, которые были оперативно доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

    Также в результате атаки был поврежден автомобиль и здание заправочной станции. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы, которые ликвидируют последствия удара.

    Накануне число жертв ракетного удара по Брянску 10 марта возросло до семи погибших и сорока двух раненых. Девятерых тяжелораненых отправили на лечение в Москву.

    ВСУ при атаке на Брянск применили не менее восьми ракет, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.


    12 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    Победитель «Лидеров АПК» рассказал о развитии агротуризма в Тульской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победитель конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Антропов развивает агротуристический проект «Заокские поля» в Тульской области.

    На территории курорта гости могут попробовать фермерские продукты, узнать о современном сельском хозяйстве, посетить мастер-классы и музыкальные фестивали, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Хотя сельское хозяйство радикально изменилось с точки зрения технологий и способов производства, у многих остаются старые представления об АПК как о чем-то неинтересном и бесперспективном. Но аграрный бизнес – динамично развивающаяся сфера, показывающая ежегодный экономический рост. Мы хотим показать, как сегодня меняются российские деревни и села, насколько комфортной и интересной стала жизнь в аграрных регионах», – отметил Антропов. Фермер также подчеркнул важность проведения фестивалей, ярмарок и мастер-классов для поддержки локального производства и популяризации сельской жизни.

    С 2024 года на курорте проводится фестиваль FERMA & JAZZ, где гости могут послушать выступления артистов, поучаствовать в творческих занятиях и приобрести фермерские продукты. По словам Антропова, фестиваль уже привлек внимание жителей Тульской и соседних областей, а полученные положительные отзывы стали стимулом для дальнейшего развития проекта.

    В планах Антропова – проведение очередного фестиваля осенью, запуск новых культурных и образовательных инициатив и расширение ассортимента фирменной продукции. Он также собирается разработать дополнительные программы для семейного отдыха, чтобы сделать агротуризм еще более доступным и интересным.

    В первом сезоне конкурса «Лидеры АПК» победителями стали 54 управленца, которые пройдут обучение в Мастерской управления «Сенеж». Все 245 финалистов получат возможность поучаствовать в программе наставничества. Конкурс проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства России в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети».

    13 марта 2026, 14:07 • Новости дня
    Шри-Ланка попросила Россию обеспечить поставки энергоносителей
    @ Matias Delacroix/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоносителей, сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии в Коломбо Михаил Рогов.

    По его словам, посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян был приглашен на встречу с министром иностранных дел Шри-Ланки Виджитой Хератом, передает ТАСС.

    «В ходе встречи Виджита Херат обратился с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоресурсов в Шри-Ланку», – отметил Рогов.

    Ранее Таиланд захотел покупать российскую нефть.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о росте числа покупателей российской нефти.

    Напомним, США разрешили краткосрочную продажу российской нефти.

    12 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Петербург вошел в пилотный проект по поддержке подростков групп риска

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова с рабочим визитом посетила Петербург.

    В ходе поездки она встретилась с губернатором Александром Бегловым, пообщалась с подростками в торговом центре вместе со специалистами уличной службы, а также провела личный прием граждан, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Львова-Белова рассказала, что одной из ключевых тем встречи с главой региона стала работа с подростками, состоящими на различных формах учета. «Договорились с Александром Дмитриевичем, что Санкт-Петербург станет одним из 10 пилотных регионов проекта по работе с подростками групп риска, который мы назвали «Переправа». Будем развивать профилактику деструктивного поведения несовершеннолетних», – заявила она.

    По ее словам, проект «Переправа» реализуют совместно с Министерством просвещения, Федеральным центром развития программ социализации подростков и региональными органами власти. В Петербурге уже действует Городской центр социальных программ «КОНТАКТ» и Центр святителя Василия Великого, что, по мнению омбудсмена, будет способствовать успешной реализации инициативы.

    «Проект «Переправа» призван помогать не только подросткам, но и их семьям», – отметила Львова-Белова. Особое внимание планируется уделить вопросам цифровой безопасности, развитию подростковых центров, уличных служб, дневных центров для детей с инвалидностью, родительских клубов, трудоустройству и профориентации подростков, а также подготовке специалистов.

    В рамках визита омбудсмен вместе с руководителем Федерального подросткового центра Алексеем Петровым и представителями городского центра «КОНТАКТ» участвовала в рейде уличной социальной службы и пообщалась с подростками в одном из торговых центров. Львова-Белова подчеркнула, что главная цель проекта – развивать практики ранней профилактики, чтобы своевременно оказывать поддержку подросткам и их семьям.

    Помимо этого, Львова-Белова посетила Кризисный центр помощи женщинам «Маленькая мама», где встретилась с семьями и провела личный прием. Она отметила, что необходимо создать в каждом регионе эффективную систему поддержки семей в кризисе, чтобы помощь была доступна вовремя.

    В четверг прошла совместная встреча представителей аппарата детского омбудсмена, руководителей профильных ведомств и учреждений, органов опеки, на которой обсуждались рекомендации Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. В числе ключевых предложений – создание единой модели управления профилактикой, формирование регионального консилиума по вопросам помещения детей в учреждения и повышение информированности родителей и специалистов о доступных мерах поддержки.

    13 марта 2026, 09:59 • Новости дня
    ВСУ изменили тактику из-за распутицы в приграничье

    ВСУ начали активно искать российских военных в приграничье

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВСУ изменили тактику действий в приграничных районах из-за весенней распутицы, сообщает «Архангел спецназа».

    Украинские подразделения временно отказались от активных атак на позиции русских сил – погодные условия и раскисшие дороги парализовали передвижение техники и пехоты. Вместо этого ВСУ сосредоточились на поиске и уничтожении операторов беспилотников, передает «Царьград».

    Русские БПЛА, по словам источников, стали главной проблемой для украинских военных: дроны затрудняют переброску подкреплений и ведение разведки на линии соприкосновения. Теперь главная задача ВСУ – обезвредить все «глаза и уши» русской армии в приграничной зоне. Такие меры рассматриваются как временные.

    Эксперты подчеркивают: после улучшения погодных условий недопущение прорыва будет сложнее. Когда дороги подсохнут, украинские силы могут вновь перейти к активным штурмам. Ожидается, что обострение боёв возможно не только на Сумском участке, но и по всему фронту.

    Ранее российские бойцы группировки войск «Север» на Волчанском направлении уничтожили очередную штурм-группа 159 омбр ВСУ, которая пыталась форсировать реку Волчья в районе села Чайковка.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские силы в ходе боев за освобождение Волчанска лишились более 23 тыс. солдат.

    13 марта 2026, 11:02 • Новости дня
    Дмитриев заявил о росте числа покупателей российской нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Все больше государств проявляют интерес к российской нефти после ослабления санкционного давления США, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в Telegram-канале заявил о росте числа стран, закупающих российскую нефть.

    По его словам, это связано с тем, что США смягчили санкции на российские энергоносители, что открыло новые возможности для сделок.

    Ранее Таиланд заявил о готовности начать переговоры с Россией по поводу закупок сырой нефти.

    Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом лицензия действует до 11 апреля 2026 года.

    Лидеры Группы семи приняли решение не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • СНТ 2026: изменения в законе, что можно строить, плюсы и минусы

      Одной из форм объединения владельцев недвижимости в России являются так называемые СНТ (садоводческие некоммерческие товарищества). Как устроены эти организации, чем отличаются от других подобных объединений, в чем плюсы и минусы членства в них – и как на участке, входящем в СНТ, законным способом построить жилой дом?

    • Льготы при поступлении в вуз в 2026 году: кому положены и как их получить

      Поступить в высшее учебное заведение в России можно не только по результатам единого госэкзамена (ЕГЭ), но и с помощью льгот для некоторых абитуриентов. Кто подпадает под эти льготы, каковы условия зачисления соответствующих абитуриентов и какие документы для этого необходимо предоставить в вуз?

    • Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2026 году: расписание, предметы, порядок проведения

      Знания российских школьников проверяются не только с помощью ЕГЭ, есть и ряд других инструментов. Один из них – Всероссийские проверочные работы (ВПР). Зачем они нужны, какие классы сдают ВПР в 2026 году, по каким именно предметам, а также каковы сроки и порядок проведения данных экзаменов?

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

