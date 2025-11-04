Путин начал вручение наград в День народного единства

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин вручает государственные награды и премии за вклад в укрепление народного единства в Кремле по случаю Дня народного единства, передает РИА «Новости». На церемонии среди награждаемых – патриарх Кирилл, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, а также Наталия Солженицына, вдова писателя Александра Солженицына.

Путин вручает премии за вклад в укрепление единства нации за 2023–2025 годы. В числе лауреатов оказались генеральный директор национального центра «Россия» Наталья Виртуозова и ее заместитель Павел Дорошенко, а также сотрудники музея «Лудорвай» и представители общественных и культурных проектов.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени будут вручены Наталии Солженицыной и Михаилу Швыдкому. Среди религиозных деятелей – архиепископ Армянской апостольской церкви Езрас, муфтий Равиль Гайнутдин, главный раввин Берл Лазар, глава протестантов Сергей Ряховский, митрополит Корнилий и представители буддийской и мусульманской общин России.

Посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед аль-Джабер получит медаль Пушкина. Орден Дружбы будет вручен иностранцам, в частности журналисту Элизео Бертолази, представителям Израиля и Шри-Ланки, а немецкий пианист Юстус Франц получит благодарность президента.

Медалями Пушкина наградят руководителей религиозных организаций, представителей Белорусской православной церкви в структуре РПЦ, японскую артистку Комаки Курихару, переводчика Рашада Мирана и ученого из Киншасы Медара Бомпоко Бокете. День народного единства с 2005 года отмечается в России ежегодно 4 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства» в Центральном выставочном зале «Манеж».

В День народного единства президент России возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

