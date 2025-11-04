Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом. Этот феномен нашел подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.6 комментариев
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
В церемонии участвовали высшие представители традиционных религиозных конфессий России, а также члены общественных и молодежных организаций, передает ТАСС.
Среди почетных гостей были патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, верховный муфтий Талгат Таджуддин и муфтий Альбир Крганов. Также в церемонии приняли участие главный раввин России Берл Лазар, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский, пастор Олег Гончаров и другие религиозные лидеры.
Молодежные и патриотические организации также оказали значительное представительство: на Красной площади присутствовали члены «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», «Волонтеров Победы», фонда «Защитники Отечества» и ассоциации ветеранов СВО. К мероприятию присоединились представители «Юнармии», «Движения первых», «Поискового движения России» и центра «Воин».
Во вторник Путин постановил учредить День коренных малочисленных народов России и отмечать его 30 апреля.
4 ноября жители России отмечают День народного единства. Праздник учрежден в 2005 году в честь событий 1612 года, когда народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов.