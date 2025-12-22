Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер UMA2RMAN на песню Газманова

«Ъ»: В Подмосковье на прогулке по озеру погиб бизнесмен Аверин

Tекст: Катерина Туманова

Виктор Аверин погиб в Подмосковье во время прогулки на лодке по Клязьминскому водохранилищу. По предварительным данным, бизнесмен находился в компании пяти человек, когда их лодка перевернулась. Все, кроме Аверина, сумели выбраться из воды самостоятельно, пишет «КоммерсантЪ».

Один человек был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Для поиска тела предпринимателя были привлечены водолазы, которые обнаружили его под водой. Вдова Аверина подтвердила факт его гибели СМИ.

В прошлом Аверин считался авторитетным бизнесменом и, по сообщениям СМИ, одним из возможных лидеров солнцевской группировки, одной из самых влиятельных в 90-х годах, выяснило издание.

Аверин свою связь с группировкой никогда не подтверждал. Его пытались привлечь к уголовной ответственности по разным эпизодам, но собрать доказательства причастности к преступлениям силовики не смогли.

В разное время Аверин жил за границей, был президентом клуба спортивного голубеводства, общался со знаменитым боксером Майком Тайсоном, а в последние годы активно занимался благотворительностью и участвовал в строительстве храма в Солнцево.