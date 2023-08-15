Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».12 комментариев
Боевика «Азова» приговорили к пожизненному заключению за расстрел мирных жителей
Боевика нацбата «Азов» приговорили к пожизненному заключению за расстрел мирных жителей в Мариуполе
Верховный суд ДНР осудил к пожизненному заключению боевика нацбата «Азов» (запрещен в России, как террористическая организация), расстрелявшего четверых мирных жителей в Мариуполе, сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.
«Доказательства, собранные СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему 23 отдельного мотопехотного батальона 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ (воинская часть А0989) Василию Шитре. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти», – говорится в Telegram-канале Следственного комитета.
Следствием и судом установлено, что в период с 5 по 7 апреля 2022 года состав вышеуказанного батальона, в том числе Шитря, располагался на боевых позициях, оборудованных в жилых домах и зданиях гражданской инфраструктуры города Мариуполя.
Шитря обнаружил четырех мирных жителей (двух женщин и двух мужчин), передвигающихся по Никольскому проспекту по направлению к занимаемой им боевой позиции. Об этом он доложил командиру, после чего получил приказ об убийстве обнаруженных лиц.
Выполняя заведомо преступный приказ, полагая, что вышеуказанные люди могут занимать пророссийскую позицию, Шитря произвел в них из огнестрельного оружия не менее 27 выстрелов. В результате потерпевшие скончались на месте.
Из показаний Шитри следует, что оружия у вышеуказанных гражданских лиц он не видел, видимой угрозы люди для него не представляли. Приговором суда Шитре назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Ранее приговор был вынесен боевику террористической организации «Азов» (запрещена в России) Андрею Богдану за убийство военнопленного, он получил 25 лет колонии.
Напомним, участники общественной инициативы «Трибунал» запустили сайт, который содержит информацию о преступлениях украинских неонацистов с 2014 года. На сайте проекта содержатся данные представителей ВСУ, боевиков нацбатов, информация о жертвах их преступлений.