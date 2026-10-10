Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.2 комментария
Зеленский запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа
Зеленский провел переговоры с лидерами стран Европы на фоне конфликта с США
Глава киевского режима Владимир Зеленский провел экстренные телефонные разговоры с главами Великобритании, Франции, Финляндии и Норвегии на фоне резкого обострения отношений с США.
Во второй половине дня на сайте офиса украинского лидера появились сообщения о телефонных разговорах с британским премьером Бернемом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Серия контактов проходит на фоне резкого обострения отношений между Киевом и Вашингтоном после договоренностей США и России по поставкам дизельного топлива. Предположительно, таким образом украинская сторона пытается заручиться поддержкой европейских союзников.
В субботу Дональд Трамп призвал сменить украинское руководство. Он обвинил Владимира Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение и продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки требованиям американской стороны.
Переговоры США и Украины в Майами прервались из-за сделки Вашингтона с Москвой.
Американские власти пригрозили лишить Киев разведданных за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.