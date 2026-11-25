Tекст: Игорь Иножарский

ООН потребовала от Тегерана отменить телесные наказания после порки певицы Паресту Ахмади и четырех членов ее команды, пишет France24.

Наказание исполнили в понедельник в прокуратуре города Кум, каждый из пятерых получил по 74 удара плетью. Вместе с Ахмади высекли музыкантов Сохейла Факих-Насири, Амина Тахери, Амирали Пирниа и Мохсена Лашкари, сообщает Ynetnews.

Поводом стал концерт, записанный в декабре 2024 года: 29-летняя певица пела с непокрытой головой, выступление без зрителей на YouTube посмотрели более 3 млн раз. В июне Ахмади и музыкантов признали виновными в «оскорблении общественной нравственности» и на два года запретили заниматься музыкой и покидать Иран, апелляцию отклонили в сентябре.

«Она пела. Исламская Республика ответила плетью», – написал в соцсети «Х» директор организации Iran Human Rights Махмуд Амири-Могаддам. По словам правозащитника, власти не справляются с кризисами в экономике, с водой и электричеством, но не колеблются, когда нужно высечь женщину за ее голос. Один из адвокатов певицы рассказал Би-би-си, что защита добивалась отмены приговора, но прокуратура настояла на немедленном исполнении. Офис наследного принца Ирана Резы Пехлеви заявил, что наказание призвано «унижать и подавлять» женщин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Управление разведки Армии обороны Израиля предупредило правительство о риске масштабного конфликта на нескольких фронтах в случае военного удара по Ирану. В воскресенье в Иране произошла тихая «революция» с массовым отказом женщин от ношения хиджаба. В мае верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пропал без вести.