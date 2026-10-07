Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
В МИД Таджикистана назвали причину выхода из МУС
МИД Таджикистана назвал политизацию МУС причиной выхода страны из организации
Политизация деятельности Международного уголовного суда (МУС) и его предвзятость подрывают статус органа, заявил замглавы МИД Таджикистана Идибек Каландар.
«К сожалению, последние события вокруг Международного уголовного суда показали сложность и многогранность процессов в деле обеспечения международного уголовного правосудия, а также растущую политизацию деятельности суда», – приводит слова Каландара парламентская газета «Садои мардум» («Голос народа»).
Замглавы ведомства отметил, что эти тенденции превращают международное уголовное правосудие в инструмент политического давления при разрешении споров между государствами. Подобная избирательность, по его словам, подрывает статус МУС как независимого органа, передает ТАСС.
1 октября нижняя палата парламента Таджикистана одобрила постановление «О прекращении действия Статута Международного уголовного суда», что запускает процесс выхода республики из МУС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Науру объявил о выходе страны из МУС.
Таджикистан запустил процесс выхода из Международного уголовного суда.
Летом Венесуэла официально объявила о начале выхода из организации.