В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.2 комментария
Самолет-разведчик НАТО заметили у польско-украинской границы
Самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry Североатлантического альянса совершает полет над территорией Польши вблизи границы с Украиной.
Согласно полетным данным, борт вылетел из аэропорта Шауляй в Литве в 11:31 мск и направился на юг. Примерно в 12:25 мск самолет начал совершать петли в районе польско-украинской границы. К 14:35 мск он находился приблизительно в 50 км от воздушного пространства Украины. Конечная точка маршрута не указана, передает РИА «Новости».
По информации на сайте ВВС США, радиолокационная станция самолета Boeing E-3A Sentry обладает дальностью действия свыше 400 км.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет дальней радиолокационной разведки ВВС Франции четыре часа кружил у границы Белоруссии.
В четверг шведский разведывательный самолет Gulfstream S102B Korpen совершил многочасовой полет вдоль границ России, Белоруссии и Украины.
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