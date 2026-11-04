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Названы российские регионы с самыми высокими пенсиями за сентябрь
В сентябре пенсии на Чукотке превысили 42 тыс. рублей
В сентябре 2026 года самые высокие средние пенсии зафиксированы в Чукотском, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае и Магаданской области.
Согласно данным Социального фонда, средняя пенсия на Чукотке составила 42,2 тыс. рублей, передает ТАСС.
В Ненецком автономном округе средний размер выплат достиг 38,9 тыс. рублей, в Магаданской области – 37,8 тыс. рублей, в Камчатском крае – 37,7 тыс. рублей, а в Ханты-Мансийском автономном округе – 37,1 тыс. рублей.
Средняя пенсия по России в сентябре составила 25 469 рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, разница между максимальными и минимальными пенсиями неработающих граждан в регионах превысила 24 тыс. рублей.
Силуанов спрогнозировал рост средней пенсии по старости до 29,9 тыс. рублей. Голикова заявила о возвращении к двойной индексации пенсий после длительного перерыва.