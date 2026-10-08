Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.10 комментариев
Подсчитана разница между наибольшей и наименьшей пенсией в России
Разница между наибольшей и наименьшей пенсией превысила 24 тыс. рублей
Разница между максимальными и минимальными пенсионными выплатами для неработающих граждан в российских регионах превысила 24 тыс. рублей, о чем указано в данных Социального фонда.
Разрыв между максимальной и минимальной средней пенсией неработающих россиян достиг почти 25 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Самые высокие выплаты зафиксированы в Чукотском автономном округе – там они достигают 43 986 рублей. Наименьший средний размер пенсии получают жители Дагестана, где показатель составил 19 256 рублей.
В целом по России средняя пенсия для неработающих граждан держится на уровне 25 849 рублей.
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