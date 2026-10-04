Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.3 комментария
Власти Ирана допустили выход страны из договора о ядерном оружии
В политических кругах Ирана ведутся серьезные дискуссии о возможном выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия из-за постоянного внешнего давления.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил серьезность обсуждений о возможном выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия, передает РИА «Новости».
«Разговор идет весьма серьезный в политических кругах Ирана. Это весьма серьезный вопрос», – подчеркнул дипломат в ходе брифинга.
По словам Багаи, Тегеран, как участник соглашения, должен получать соответствующие права и преимущества. Вместо этого страна постоянно сталкивается с давлением и военными угрозами. При этом он уточнил, что пока Иран остается в ДНЯО и соблюдает свои обязательства, но внешнеполитическое ведомство подчинится любому решению вышестоящих властей по данному вопросу.
Ранее вице-спикер иранского парламента Али Никзад сообщал, что законодатели уже изучают возможность отказа от договора. Представитель президиума парламента Аббас Гударзи назвал такой шаг «вполне реальным и легко осуществимым».
Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Ирана рассмотрит законопроект о срочном выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на сохранение Тегераном статуса ответственного участника соглашения.
Военный аналитик Александр Ермаков назвал подобные планы элементом переговорной стратегии исламской республики с США.