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Мощный взрыв прогремел в Иране
Мощный взрыв услышали в окрестностях расположенного на юге Ирана города Сирик, его источник мог находиться в районе Ормузского пролива, сообщило иранское агентство Fars.
Сильный взрыв прозвучал в восточной части провинции Хормозган, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.
Источники Fars допустили, что причиной инцидента мог стать предупредительный выстрел со стороны вооруженных сил Ирана или подрыв еще одного судна на мине в Ормузском проливе. Официальные власти Ирана пока не сделали заявлений относительно произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу танкер подорвался на морской мине в запретной зоне на востоке Ормузского пролива.
В среду к востоку от Ормузского пролива три нефтяных танкера подорвались на морских минах.
Министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не намерена обсуждать открытие Ормузского пролива до выполнения Соединенными Штатами выдвинутых требований.