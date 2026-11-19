Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
В столице Саудовской Аравии прогремел громкий взрыв
Reuters: В Эр-Рияде прогремел громкий взрыв
В главном городе Саудовской Аравии Эр-Рияде произошел сильный взрыв, которому предшествовало предупреждение местных властей о возможной угрозе.
Громкий взрыв прогремел в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии задействовало Национальную платформу раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, оповестив жителей столицы о возможной угрозе. Позже ведомство в Х сообщило об отмене тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник средства противовоздушной обороны перехватили два беспилотника над Меккой и Эр-Риядом.
В воскресенье йеменское движение «Ансар Алла» заявило о ракетном ударе по международному аэропорту Эр-Рияда.
В пятницу хуситы атаковали насосную станцию саудовского нефтепровода.