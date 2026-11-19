Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
Судебные приставы начали взыскивать с Безрукова неоплаченный штраф ГИБДД
Судебные приставы начали взыскивать с Безрукова долг по штрафу ГИБДД
Судебные приставы завели исполнительное производство в отношении народного артиста России Сергея Безрукова о взыскании неоплаченного штрафа ГИБДД.
Производство возбудили 12 ноября из-за того, что актер вовремя не оплатил штраф, выписанный центром автофиксации нарушений ПДД Госавтоинспекции Московской области. Сумма задолженности артиста составляет 750 рублей, передает РИА «Новости».
Ранее с Безрукова уже взыскивали долги по штрафам ГИБДД. В феврале сообщалось, что в отношении него было возбуждено 21 исполнительное производство на сумму более 21,7 тыс. рублей. Впоследствии актер полностью погасил эту задолженность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце приставы возбудили исполнительное производство в отношении рэпера Джигана о взыскании долга по алиментам. В сентябре актер Александр Головин попал в базу судебных приставов из-за неоплаченных штрафов ГИБДД. В июле приставы взыскали с шоумена Гарика Харламова задолженность по штрафам за нарушения ПДД.