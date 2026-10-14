Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Приставы начали взыскивать с Джигана долг по алиментам в 1,7 млн рублей
Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении рэпера Дениса Устименко (Джигана) о взыскании задолженности по алиментам в размере более 1,7 млн рублей.
Исполнительное производство на Дениса Устименко завели 7 октября. Взыскание 1,737 млн рублей долга осуществляется по нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов, выданному в июле 2020 года, передает РИА «Новости».
Telegram-каналы сообщали, что приставы арестовали дом исполнителя в Подмосковье из-за долгов перед бывшей женой, блогером Оксаной Самойловой.
На прошлой неделе Джиган попал в базу судебных приставов из-за долга по алиментам.
В начале месяца суд зарегистрировал иск Самойловой об ограничении исполнителя в родительских правах.
В прошлом месяце она потребовала через суд ограничить Джигана в этих правах.