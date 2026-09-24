Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.2 комментария
Блогер Самойлова потребовала через суд ограничить Джигана в родительских правах
Блогер Оксана Самойлова обратилась в суд с требованием ограничить в родительских правах рэпера Джигана и определить место жительства детей с матерью, сообщила адвокат Марина Дубровская.
Самойлова обратилась в Савеловский районный суд Москвы с исковым заявлением об ограничении родительских прав рэпера Джигана, передает РИА «Новости». Настоящее имя музыканта – Денис Устименко.
«Сегодня нами был подан иск об ограничении Джигана в родительских правах в отношении всех несовершеннолетних детей», – заявила Дубровская.
Защитница также добавила, что в исковых требованиях указана просьба определить место жительства детей с матерью. От предоставления дополнительных комментариев сторона Самойловой отказалась.
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