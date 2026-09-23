Умер телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов

Tекст: Валерия Городецкая

Соседов умер во время пребывания в Якутии, передает ТАСС. «Сергея не стало. Это произошло в Якутии», – сообщил собеседник агентства.

По словам источника, критик скончался в результате несчастного случая. Трагедия развернулась после того, как он прибыл в регион для участия в мероприятии.

Ожидается, что официальную информацию о произошедшем родственники покойного объявят позднее.

В конце прошлого года Сергей Соседов предложил внести песню Ларисы Долиной в официальный стоп-лист.

В феврале текущего года в Петербурге скончался известный музыкальный критик Иосиф Райскин.

В мае после продолжительной болезни из жизни ушел бывший участник рок-группы «Машина времени» Николай Ксенофонтов.