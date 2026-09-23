Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.20 комментариев
Умер телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов
Известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов скончался на 59-м году жизни, сообщили в его окружении.
Соседов умер во время пребывания в Якутии, передает ТАСС. «Сергея не стало. Это произошло в Якутии», – сообщил собеседник агентства.
По словам источника, критик скончался в результате несчастного случая. Трагедия развернулась после того, как он прибыл в регион для участия в мероприятии.
Ожидается, что официальную информацию о произошедшем родственники покойного объявят позднее.
В конце прошлого года Сергей Соседов предложил внести песню Ларисы Долиной в официальный стоп-лист.
В феврале текущего года в Петербурге скончался известный музыкальный критик Иосиф Райскин.
В мае после продолжительной болезни из жизни ушел бывший участник рок-группы «Машина времени» Николай Ксенофонтов.