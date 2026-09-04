Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
На блогера Юрия Дудя составили новый протокол
В суд поступили новые материалы о правонарушении блогера Юрия Дудя
Блогеру Юрию Дудю* (внесен в реестр иноагентов) грозит штраф до 50 тыс. рублей за непредоставление обязательных сведений о своей деятельности в качестве иностранного агента.
Материалы административного дела в отношении журналиста уже передали в столичную инстанцию, передает РИА «Новости».
«В Лефортовский районный суд города Москвы поступил административный материал в отношении Дудя Юрия* Александровича по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ за нарушение порядка деятельности иностранного агента», – рассказали представители пресс-службы Мосгорсуда.
За подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа размером от 30 до 50 тыс. рублей.
Осенью 2025 года суд заочно приговорил журналиста к одному году и десяти месяцам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Тогда же фигуранта заочно арестовали и объявили в межгосударственный розыск.
Министерство юстиции России включило его в соответствующий реестр весной 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить интервью Юрия Дудя* с лидером террористического «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористичской и запрещена в России).
* Признан(а) в РФ иностранным агентом