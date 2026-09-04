Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
На Варшавском шоссе в Москве столкнулись четыре машины
На Варшавском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля, сообщил столичный департамент транспорта.
Авария произошла в районе дома 150, передает РИА «Новости».
Из-за столкновения движение в сторону Московской области было затруднено на 2,8 км. Позднее дептранс сообщил о нормализации движения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП с семью пострадавшими под Омском.
Водитель автобуса в Туве сбил пятерых человек из-за плохого самочувствия.