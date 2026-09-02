Аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу с рейсами по согласованию

Аэропорты Внуково и Домодедово работают с рейсами по согласованию

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

В Росавиации отметили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Чуть позже данная мера была применена в аэропорту Домодедово. Статус рейсов доступен на онлайн-табло авиагавани.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе масштаб атак украинских беспилотников на Москву вырос до максимального за два года. Системы ПВО за вторник уничтожили 109 украинских дронов.



