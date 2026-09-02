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Силуанов указал, к чему ведет рост госдолга крупнейших экономик
Силуанов заявил о приближении глобального госдолга к 100%
Министр финансов России Антон Силуанов заявил на встрече руководителей финансовых ведомств и центральных банков стран «Группы 20» в Эшвилле, что рост мирового госдолга из-за развитых стран потребует возвращения к жесткой финдисциплине.
«Высокий долг является следствием сохраняющихся бюджетных дефицитов, поэтому в первую очередь, для крупнейших развитых стран необходимо возвращение к бюджетной дисциплине, последовательное сокращение дефицитов и формирование среднесрочных стратегий бюджетной консолидации», – приводит пресс-служба Минфина слова Силуанова.
Министр финансов России также отметил, что проблема госдолга актуальна не только для развивающихся стран.
«Накопление государственного долга перестало быть проблемой только развивающихся экономик. По оценке МВФ, глобальный государственный долг в 2025 году достиг 94% мирового ВВП и уже к 2029 году приблизится к 100%», – сказал он.
Основной вклад в этот процесс вносят крупнейшие развитые экономики, которые годами финансируют значительную часть расходов за счет новых кредитов. По словам Силуанова, масштабы заимствований продолжают увеличиваться.