В России предложили восстановить 700 простаивающих самолетов Ан-2

Tекст: Дмитрий Зубарев

В России разработчик Ан-2 – ФАУ «СибНИА им. Чаплыгина» – предложил восстановить летную годность примерно 700 простаивающих самолетов Ан-2, сообщает «Коммерсантъ».

По оценкам института, ресурс этих самолетов выработан лишь на четверть, их можно безопасно вернуть в эксплуатацию, учитывая, что у Ан-2 нет календарного ограничения по сроку службы.

Инициатива обсуждалась на совещании с эксплуатантами на Московском авиаремонтном заводе ДОСААФ. В СибНИА отмечают, что восстановленные Ан-2 могут покрыть дефицит местных авиаперевозок на ближайшие пять-семь лет, до появления новых самолетов аналогичного класса. С 2024 года уже восстановлена летная годность 16 из 51 бывших на хранении и подлежащих утилизации Ан-2.

Всего было произведено 17,5 тыс. Ан-2, из которых более 14,7 тыс. уничтожены или списаны. Сейчас в гражданском реестре Росавиации числится 853 самолета, еще девять – в экспериментальном реестре. В коммерческих перевозках, по данным на апрель, участвует более 40 Ан-2, способных перевозить до 12 пассажиров или 1,3 тыс. кг груза.

Многие эксплуатанты сталкиваются с проблемами: выросла стоимость поддержания парка и ремонта, детали поступают по параллельному импорту с удорожанием до десяти раз, а с конца 2025 года отменен ресурсный бюллетень, позволявший обслуживать агрегаты по техническому состоянию. Продление сертификата летной годности подорожало более чем в пять раз. Эксплуатанты предупреждают о риске полной остановки парка Ан-2 из-за удорожания обслуживания и нехватки запчастей.

Среди альтернатив Ан-2 рассматривают новый самолет «Байкал», однако большинство компаний скептически оценивают его перспективы из-за технических проблем и недостаточной пригодности для эксплуатации в удаленных регионах. По мнению экспертов, сегмент местных авиаперевозок сможет выжить только при госcубсидировании – либо поддерживать и восстанавливать Ан-2, либо инвестировать в новые проекты, такие как «Байкал», либо полагаться на вертолеты Ми-8.

Аналитики отмечают, что число Ан-2 в коммерческих перевозках сокращается не только из-за проблем с поддержанием летной годности, но и благодаря развитию дорожной инфраструктуры и автотранспорта. Однако в труднодоступных регионах страны несколько десятков Ан-2 еще могут быть востребованы, если будет создана система сервисной поддержки и налажено снабжение запчастями.

