Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели. В общем, частью того, что будет называться многополярным миром.
Число заявок на предварительное голосование «Единой России» достигло 2,1 тыс., конкурс составил почти пять человек на место, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
Конкурс на предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Госдуму составляет почти пять человек на место, сообщается на сайте «Единой России».
На участие в процедуре поступило 2,1 тыс. заявок, регистрация проходит на сайте pg.er.ru. Каждый пятый кандидат не достиг 35 лет.
«Колоссальный интерес к процедуре показывают участники специальной военной операции. 17% заявок – от наших героев. Все они получат сопровождение от ведущих экспертов, чтобы иметь возможность уверенно выступить в ходе предварительного голосования, научиться азам политической работы, работы с избирателями», – отметил Якушев.
Треть претендентов – представители малого и среднего бизнеса, каждая пятая заявка поступила от работников образования, здравоохранения, социальной и культурной сфер.
Почти 40% участников беспартийные, однако им обязательно потребуется вступить в ряды «Единой России» после голосования, напомнил Якушев. Прием заявок проходит без нарушений, подчеркнул председатель оргкомитета Александр Карелин.
Среди кандидатов – Герой России Людмила Болилая, герой СВО Станислав Кочев, отличившийся на Запорожском направлении; кавалеры орденов Мужества Дашибал Мункожаргалов и Александр Амелин; ветераны СВО Евгений Мищенко и Андрей Павлов, а также медики, спортсмены и предприниматели из разных регионов страны.
Претендовать на депутатский мандат решили главврач Якутской республиканской офтальмологической больницы Иван Луцкан, восьмикратная чемпионка мира по самбо Светлана Галянт, главный лесничий Михаил Ковалев и фермер из Оренбургской области Павел Такмаков.
В Москве заявку на участие подала директор Института исследований национального и сравнительного права НИУ ВШЭ Альбина Гаджиева, которая считает свое решение логичным этапом общественной и научной деятельности.