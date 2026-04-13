Конкурс на праймериз «Единой России» составил почти пять человек на место

Tекст: Вера Басилая

Конкурс на предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Госдуму составляет почти пять человек на место, сообщается на сайте «Единой России».

На участие в процедуре поступило 2,1 тыс. заявок, регистрация проходит на сайте pg.er.ru. Каждый пятый кандидат не достиг 35 лет.

«Колоссальный интерес к процедуре показывают участники специальной военной операции. 17% заявок – от наших героев. Все они получат сопровождение от ведущих экспертов, чтобы иметь возможность уверенно выступить в ходе предварительного голосования, научиться азам политической работы, работы с избирателями», – отметил Якушев.

Треть претендентов – представители малого и среднего бизнеса, каждая пятая заявка поступила от работников образования, здравоохранения, социальной и культурной сфер.

Почти 40% участников беспартийные, однако им обязательно потребуется вступить в ряды «Единой России» после голосования, напомнил Якушев. Прием заявок проходит без нарушений, подчеркнул председатель оргкомитета Александр Карелин.

Среди кандидатов – Герой России Людмила Болилая, герой СВО Станислав Кочев, отличившийся на Запорожском направлении; кавалеры орденов Мужества Дашибал Мункожаргалов и Александр Амелин; ветераны СВО Евгений Мищенко и Андрей Павлов, а также медики, спортсмены и предприниматели из разных регионов страны.

Претендовать на депутатский мандат решили главврач Якутской республиканской офтальмологической больницы Иван Луцкан, восьмикратная чемпионка мира по самбо Светлана Галянт, главный лесничий Михаил Ковалев и фермер из Оренбургской области Павел Такмаков.

В Москве заявку на участие подала директор Института исследований национального и сравнительного права НИУ ВШЭ Альбина Гаджиева, которая считает свое решение логичным этапом общественной и научной деятельности.