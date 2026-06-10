Генсек ОДКБ и Лавров высоко оценили гостеприимство и развитие Казани

Tекст: Тимур Шайдуллин

Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ, прошедшее в Казани, стало поводом для высоких оценок в адрес города и республики. Генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков заявил: «Теплое, очень братское гостеприимство, радушие. Город развивается, двигается вперед. Красивый город. Хочется приезжать сюда и дальше», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что гостеприимство Казани, по его словам, уже опередило уровень и качество приема гостей в государствах Центральной Азии, откуда он родом.

Вместе с Масадыковым столицу Татарстана поблагодарил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что Казань была выбрана площадкой заседания глав МИД ОДКБ, потому что является комфортным городом для участников встреч и переговоров. По словам министра, при нынешнем руководстве республики столица стала одним из притягательных центров развития и одним из лиц России.

Лавров отметил, что в Казани проводится множество значимых мероприятий, а в Татарстане бережно относятся к традициям и поддерживают межцивилизационный и межрелигиозный диалог.

«Это магнит для всех тех, кто хочет побывать в красивом месте, в месте, которое символизирует историю нашего государства, историю Евразийского континента, если посмотреть на века. И я не сомневаюсь, что с каждым приездом мы будем видеть, что все это становится только лучше и лучше», – отметил министр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Лавров прибыл в Казань для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ.

По итогам встречи глав МИД ОДКБ в Казани Лавров заявил о целенаправленном разрушении Западом системы безопасности в Европе. А генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков в условиях тяжелейшего кризиса ООН подчеркнул необходимость развития альтернативных площадок для международного диалога в сфере безопасности.