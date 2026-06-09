Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.11 комментариев
Лавров прибыл на заседание глав МИД стран ОДКБ в Казань
Лавров прибыл в Казань на заседание глав МИД стран ОДКБ
Министр иностранных дел России прибыл в столицу Татарстана для участия в предстоящем заседании Совета министров иностранных дел государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности.
Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл в Казань. Он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает РИА «Новости». Встреча министров иностранных дел стран ОДКБ начнется 10 июня.
Ожидается, что Лавров расскажет коллегам о российских инициативах. Они направлены на реализацию приоритетных задач в рамках председательства Москвы в организации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что по итогам расширенного заседания планируется одобрить документы для предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет 11 ноября в Москве, а также принять ряд совместных заявлений по актуальным международным вопросам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов назвал наращивание потенциала ОДКБ приоритетом председательства нашей страны.
Ранее Лавров призвал эту организацию стать опорой архитектуры безопасности Евразии. А президент Владимир Путин объявил дату проведения следующей сессии Совета коллективной безопасности в Москве.