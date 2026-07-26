Мы неизбежно дорастём до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.5 комментариев
Кувейт опроверг удары по Ирану
Посол в США ас-Сабах: Кувейт не наносил удары по Ирану
Заявления о причастности Кувейта к атакам на Иран не соответствуют действительности, сообщил посол Кувейта в Соединенных Штатах Аз-Зейн ас-Сабах.
Wall Street Journal опубликовала материал со ссылкой на анонимные источники. В статье заявлялось, что кувейтские и бахрейнские вооруженные силы якобы тайно атаковали иранские объекты в июле.
Ас-Сабах назвала подобную информацию совершенно ложной, передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.
«Кувейт не участвовал ни в каких военных операциях против Ирана и не позволял использовать свою территорию, воздушное пространство или территориальные воды для наступательных действий», – подчеркнула посол.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники атаковали три американские военные базы на кувейтской территории.
Вооруженные силы Ирана поразили склады с боеприпасами армии США в Кэмп-Доха.
Элитные подразделения Ирана нанесли серию ракетных ударов по военной инфраструктуре в Кувейте и Бахрейне.