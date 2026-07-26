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Военные США высадились на танкер в Аравийском море
В рамках действующей морской блокады Ирана военнослужащие Соединенных Штатов провели проверку коммерческого судна, высадившись на танкер в Аравийском море, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
«Морская блокада Ирана со стороны США остается в полной силе. По состоянию на 25 июля CENTCOM перенаправило 12 коммерческих судов, пытавшихся прорвать блокаду, вывело из строя два неподчинившихся и взяло на абордаж два для обеспечения полного соблюдения [блокады]», – заявило CENTCOM в X.
Американские подразделения совершили проверочную высадку на борт танкера Charminar в Аравийском море. Судно шло под флагом Коморских Островов. После досмотра кораблю разрешили продолжить свой маршрут.
Днем ранее в Оманском заливе военные обездвижили танкер Lavine под флагом Мозамбика. Заявлено, что экипаж несколько раз пытался нарушить блокаду и игнорировал предупреждения. В результате судно прекратило движение в сторону Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля американские военнослужащие высадились на борт танкера Wen Yao в Оманском заливе.
Незадолго до этого военные США принудительно изменили маршрут двух коммерческих судов.
Месяцем ранее Центральное командование американских вооруженных сил отчиталось о перенаправлении 141 торгового корабля.