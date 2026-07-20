Периоды обострения отношений с Ираном не связаны с Ираном как таковым. Они вызваны желанием ограничить поставки физической нефти и расходящимися от этого кругами по финансовой системе.0 комментариев
КСИР сообщил об ударе по американской базе в Кувейте
Иранские военные заявили об уничтожении радаров и дронов США в Кувейте
Иранские военные отчитались о ночном ударе беспилотниками по американской базе Али-ас-Салем, в результате которого уничтожены радары и дроны.
Иранский Корпус стражей исламской революции отчитался об успешной ночной атаке на военные объекты Соединенных Штатов в Кувейте, передает РИА «Новости».
В результате ударов были поражены радарная система, склад оборудования и ангар с американскими беспилотниками.
«Наши бойцы в рамках 22-й волны операции «Наср-2» в ходе беспилотной атаки уничтожили радарную систему раннего предупреждения, склад авиационного оборудования и ангар с беспилотниками MQ9 на базе Али-ас-Салем, подожгли несколько беспилотников», – говорится в официальном сообщении КСИР.
Кроме того, представители Корпуса обратились к кувейтскому народу. В заявлении подчеркивается, что территория государства не должна служить убежищем для американских вооруженных сил, которые в КСИР назвали «террористической армией».
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники ранее атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.
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