Танкеры ОАЭ подверглись иранской ракетной атаке в Ормузском проливе

Tекст: Антон Антонов

«Два национальных танкера «Момбаса» и «Аль-Бахия» подверглись ударам иранских крылатых ракет в южном коридоре в Ормузском проливе в территориальных водах Омана», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

В министерстве уточнили, что в результате атаки погиб индиец – член экипажа танкера «Момбаса». По информации ведомства, среди пострадавших шестеро граждан Индии и двое граждан Украины, состояние четверых оценивается как тяжелое. На обоих танкерах после ударов вспыхнули пожары, которые удалось локализовать.

Министерство обороны ОАЭ осудило инцидент и заявило, что страна оставляет за собой право ответа на атаку. В ведомстве подчеркнули, что эмиратские военные готовы отразить любые дальнейшие вызовы безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США обвинили Иран в ракетных ударах по коммерческим судам в Ормузском проливе.

Так, катарский СПГ-танкер Al Rekayyat ранее подвергся вооруженному нападению в Ормузском проливе у побережья Омана.

США третью ночь подряд атакуют цели на территории Ирана.

Иран заявил об ударах по судну США и американским объектам в Кувейте.