Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.13 комментариев
Танкеры ОАЭ подверглись иранской ракетной атаке в Ормузском проливе
В Ормузском проливе два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана, один член экипажа погиб, еще восемь моряков пострадали, сообщило минобороны ОАЭ.
«Два национальных танкера «Момбаса» и «Аль-Бахия» подверглись ударам иранских крылатых ракет в южном коридоре в Ормузском проливе в территориальных водах Омана», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
В министерстве уточнили, что в результате атаки погиб индиец – член экипажа танкера «Момбаса». По информации ведомства, среди пострадавших шестеро граждан Индии и двое граждан Украины, состояние четверых оценивается как тяжелое. На обоих танкерах после ударов вспыхнули пожары, которые удалось локализовать.
Министерство обороны ОАЭ осудило инцидент и заявило, что страна оставляет за собой право ответа на атаку. В ведомстве подчеркнули, что эмиратские военные готовы отразить любые дальнейшие вызовы безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США обвинили Иран в ракетных ударах по коммерческим судам в Ормузском проливе.
Так, катарский СПГ-танкер Al Rekayyat ранее подвергся вооруженному нападению в Ормузском проливе у побережья Омана.
США третью ночь подряд атакуют цели на территории Ирана.
Иран заявил об ударах по судну США и американским объектам в Кувейте.