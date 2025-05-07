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    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

    0 комментариев
    7 мая 2025, 10:47 • Новости дня

    При ударе Израиля по Сане уничтожены шесть самолетов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате авиаударов Израиля по аэропорту Саны были полностью уничтожены шесть самолетов, включая три лайнера йеменской авиакомпании.

    В результате авиаударов Израиля по международному аэропорту Саны были уничтожены шесть самолетов, сообщил гендиректор аэропорта Халед аш-Шайеф в эфире канала Al Masirah, который принадлежит движению «Ансар Аллах». Аэропорт контролируется хуситами.

    Он пояснил, что национальная авиакомпания Yemenia Airways лишилась трех своих самолетов и теперь располагает только одним, который сейчас находится в Аммане, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля уничтожили аэропорт Саны в Йемене вместе со всеми самолетами. Израиль пригрозил нанести семикратный удар в ответ на атаку на аэропорт Бен-Гурион. В Израиле приостановили все взлеты и посадки в аэропорту Бен-Гурион после появления облака дыма от падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена.

    6 мая 2025, 18:35 • Новости дня
    ВВС Израиля уничтожили аэропорт Саны в Йемене со всеми самолетами

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВВС Израиля нанесли удары по международному аэропорту в столице Йемена, в результате авиаудара были разрушены взлетно-посадочные полосы, самолеты и инфраструктура, работа воздушной гавани полностью остановлена, заявили в пресс-службе израильской армии.

    В армии Израиля заявили, что целью атаки стала инфраструктура движения «Ансар Аллах» (хуситов), которое израильская сторона называет террористической организацией, передает ТАСС.

    В заявлении армии говорится: «Некоторое время назад ВВС Израиля атаковали и уничтожили инфраструктуру террористической организации хуситов в районе центрального аэропорта Саны, что привело к полной остановке его работы, после того как террористическая организация хуситов обстреляла израильский аэропорт Бен-Гурион».

    Военные уточнили, что в результате удара были поражены взлетно-посадочные полосы, самолеты и другие объекты аэропортовой инфраструктуры. В армии отметили, что накануне аналогичной атаке подвергся порт в городе Ходейда, где также была разрушена инфраструктура, которую использовали хуситы.

    В заявлении подчеркивается, что аэропорт Саны считался важным узлом переброски оружия и боевиков для хуситов и использовался «для террористических целей». Израильская армия также сообщила об ударах по нескольким электростанциям в районе Саны и цементному заводу «Аль-Имран» к северу от столицы. Представители армии отметили, что нанесли удары точечно и приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению и инфраструктуре.

    Ранее военные Израиля потребовали срочно покинуть территорию района международного аэропорта Саны из-за угрозы безопасности.

    Накануне американо-израильские силы нанесли серию авиаударов по порту Ходейда и другим районам на западе Йемена.

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    4 мая 2025, 23:13 • Новости дня
    Хуситы пообещали воздушную блокаду Израиля

    Хуситы объявили о воздушной блокаде Израиля, пообещав обстреливать аэропорты

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженное движение хуситов на севере Йемена заявило о начале тотальной воздушной блокады Израиля, подразумевающей удары по критическим аэропортовым объектам страны и призвав авиакомпании отменить рейсы в Израиль.

    О введении всеобъемлющей воздушной блокады Израиля объявили вооруженные силы движения «Ансар Алла», передает РИА «Новости». В сообщении хуситов говорится, что меры принимаются в ответ на расширение военных действий Израиля в Газе.

    Хуситы пообещали наносить неоднократные удары по израильским аэропортам, включая международный аэропорт Лод Бен-Гурион. В обращении подчеркивается, что любые рейсы в Израиль подвергаются опасности и должны быть отменены.

    Движение призвало все международные авиакомпании учитывать введенную блокаду с момента официального заявления и отказаться от рейсов в Израиль по соображениям безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после того как над аэропортом им. Бен-Гуриона появилось облако дыма из-за падения обломков ракеты, выпущенной с территории Йемена, в Израиле временно приостановили все взлеты и посадки, а министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ на произошедшее.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

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    7 мая 2025, 10:10 • Новости дня
    Второй истребитель F/A-18 ВМС США рухнул с авианосца Harry Truman в Красном море

    CNN: Истребитель F/A-18 Super Hornet упал с авианосца Harry Truman в Красное море

    Второй истребитель F/A-18 ВМС США рухнул с авианосца Harry Truman в Красном море
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Еще один истребитель ВМС США F/A-18 Super Hornet с авианосца Harry Truman рухнул в Красное море, оба пилота катапультировались и получили незначительные травмы, сообщил канал CNN.

    Второй истребитель американских ВМС F/A-18 Super Hornet за неделю с небольшим упал с авианосца Harry Truman и пропал в Красном море. Причиной ЧП, предположительно, стала ошибка при посадке, когда самолет пытался приземлиться на авианосец, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

    По их данным, пилот и офицер успешно катапультировались, их поднял спасательный вертолет, оба живы и получили легкие травмы. Истребитель упал в море и до сих пор не найден.

    «По словам четырех информаторов, поддерживаемая Ираном повстанческая группировка хуситов «выстрелила» по авианосцу во вторник, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп договорился о прекращении огня с ними несколькими часами ранее. Неясно, связаны ли эти два инцидента», – добавил телеканал.

    Потеря второго истребителя произошла через неделю с небольшим после того, как другой самолет F/A-18 упал за борт авианосца Harry Truman. Первоначально сообщалось, что корабль совершил резкий разворот, чтобы уклониться от огня хуситов, и это привело к падению самолета за борт.

    Стоимость одного истребителя F/A-18 – более чем 60 млн долларов.

    Военно-морские силы США неоднократно подвергались атакам хуситов в Красном море с ноября 2023 года. В начале 2024 года американский эсминец применил систему «Фаланга» для отражения ракетной атаки хуситов.

    Ранее авианосец Harry Truman уже сталкивался с инцидентами в Средиземном и Красном морях, в том числе с ошибочным обстрелом и столкновением с торговым судном. После последнего инцидента в феврале командир авианосца был отстранен, новым командиром стал капитан Кристофер Хилл.

    Как писала в декабре 2024 года газета ВЗГЛЯД, хуситы отразили воздушную атаку США и Британии и атаковали авианосец Harry Truman в Красном море, сбив истребитель F/A-18.

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    4 мая 2025, 12:03 • Новости дня
    Израиль пригрозил семикратным ударом после атаки на аэропорт Бен-Гурион

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ после падения обломков ракеты, выпущенной из Йемена, недалеко от аэропорта.

    Израиль нанесет «семикратный удар» по тем, кто его атакует, передает ТАСС. Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац после того, как обломки ракеты, запущенной с территории Йемена, упали в районе аэропорта Бен-Гурион близ Тель-Авива.

    Пресс-служба министерства обороны Израиля распространила заявление Каца: «Тот, кто ударит по нам, столкнется с семикратным ударом».

    Последний раз израильские военные атаковали цели хуситов в Йемене около трех месяцев назад, уточняет агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Израиле приостановили все взлеты и посадки в аэропорту Бен-Гурион после появления облака дыма из-за падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена.

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    6 мая 2025, 21:48 • Новости дня
    Хуситы и США достигли соглашения о прекращении огня
    Хуситы и США достигли соглашения о прекращении огня
    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Достигнуто соглашение о прекращении огня и нападений между шиитским движением «Ансар Аллах» и США, что коснется судоходства в Красном море.

    Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Омана в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости». По его словам, после обсуждений между Оманом, США и представителями хуситов в Сане стороны согласовали условия прекращения огня.

    В соглашении указано, что ни одна из сторон не будет совершать нападения на другую, включая атаки на американские суда в акватории Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Это должно обеспечить свободу морского судоходства и стабильный поток международных торговых перевозок.

    Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» объявило о намерении атаковать суда, перевозящие нефть из США, начиная с 17 мая в ответ на военную операцию.

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    4 мая 2025, 23:01 • Новости дня
    LOT отменил рейсы в Тель-Авив после ракетного удара

    Польский LOT и Wizz Air отменили рейсы в Тель-Авив после атаки

    Tекст: Денис Тельманов

    Польский авиаперевозчик отменил рейсы в Израиль из-за удара по аэропорту Бен-Гуриона, причиной послужила падение ракеты, выпущенной из Йемена.

    Польская авиакомпания LOT отменила рейсы из Варшавы и Кракова в Тель-Авив после ракетного удара по аэропорту Бен-Гуриона, сообщает РИА «Новости». Представитель перевозчика заявил, что вечерний рейс из польской столицы и рейс из Кракова были отменены по соображениям безопасности.

    Согласно расписанию аэропорта имени Шопена в Варшаве, отменен не только рейс LOT, который должен был вылететь в воскресенье в 23.00, но и утренний рейс Wizz Air, намеченный на 6.10 понедельника.

    В воскресенье ракета, выпущенная из Йемена, упала на территории крупнейшего аэропорта Израиля, что привело к остановке работы транспортного узла на полчаса. Армия обороны Израиля сообщила, что пыталась перехватить снаряд и ведет расследование происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после появления облака дыма над аэропортом имени Бен-Гуриона в результате падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена, в Израиле приостановили все взлеты и посадки.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ после падения обломков ракеты, выпущенной из Йемена, недалеко от аэропорта.

    Йеменское движение «Ансар Алла» заявило о ракетном ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Тель-Авива.

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    6 мая 2025, 11:15 • Новости дня
    Турецкие СМИ раскрыли перехват разведкой крупной партии заминированных пейджеров

    Turkiye: Нацразведка Турции перехватила партию заминированных пейджеров в 2024 году

    Tекст: Ирма Каплан

    Спустя несколько дней после ливанских взрывов в сентябре 2024 года спецслужбы Турции обнаружили крупную партию заминированных пейджеров на стамбульской таможне.

    Национальная разведывательная организация (MIT) Турции получила информацию о том, что пейджеры, аналогичные тем, что использовались во время сентябрьских взрывов в Ливане в 2024 году, будут отправлены из Стамбула и срочно развернула операции в портах и аэропортах, что помогло перехватить партию заминированных устройств, пишет газета Turkiye.

    «Выяснилось, что 300 тыс. пейджеров и 710 зарядных устройств со взрывными устройствами той же марки и модели, что и указанные пейджеры, были обнаружены на радаре MIT в аэропорту Стамбула, когда их собирались отправить в Ливан, всего через несколько дней после взрывов», – говорится в статье.

    За день до взрывов в Ливане, 16 сентября, в аэропорт Стамбула прибыли четыре грузовых контейнера компании SMT Global Logistics Limited грузовым самолетом Гонконг – Стамбул. В них находилась 61 коробка массой 850 кг, которую планировали отправить в Ливан 27 сентября.

    При проверке груза, который был маркирован как «измельчитель пищевых продуктов», было обнаружено 300 026 коробок с пейджерами Gold Apollo 924 R3 GP с частотой 450-470 МГц и зарядных кабелей, 710 единиц зарядных устройства для настольных радиостанций с надписью Desktop Charger BC-144N, а также кабели и аккумулятор.

    В ходе криминалистической экспертизы пейджеров было обнаружено вещество, которое эксперты оценили как «взрывчатое вещество с высокой воспламеняемостью и скоростью горения» весом 3 г. Оно находилось в блоке аккумуляторной батареи с металлическим корпусом, используемом для работы пейджера.

    «Когда эти устройства получают интенсивный сигнал или команду, батареи могут нагреваться до определенной степени, что может привести ко взрыву и стать причиной смерти или травм», – пояснили эксперты.

    Как выяснили правоохранители, компания-отправитель груза под названием «Гуанчжоу Маотэн Юй», работает в Китае, брокерская фирма SMT Global Logistics Limited расположена в турецком Зейтинбурну. Владельца компании Гюркана Г. задержали и допросили, но ничего противозаконного в его деятельности выявлено не было, его отпустили. Покупателем заказа по документам оказалась Trade Mania LLC из Ливана, которая занимается оптовой продажей бытовой техники.

    Напомним, 17 и 18 сентября 2024 года в Ливане произошли взрывы устройств связи, в чего 12 человек погибли, в том числе двое детей, более 2 тыс. были ранены и госпитализированы. При  повторной атаке погибли 25 человек, пострадали более 600. Шиитская организация «Хезболлах» назвала ответственным за произошедшее Израиль, который в ноябре в лице премьер-министра Биньямина Нетаньяху признал причастность ко взрывам, назвав это спецоперацией.

    Тогда же газета ВЗГЛЯД выясняла, как была технически устроена операция и почему организация использовала именно пейджеры для коммуникации между членами.

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    5 мая 2025, 16:51 • Новости дня
    Российских моряков эвакуировали в Москву после ударов США по Йемену

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель посольства России в Йемене сообщил об эвакуации в Москву троих российских моряков, получивших травмы в результате американских ударов по йеменскому порту Рас-Иса.

    В настоящее время все трое находятся в российской столице и проходят лечение, передает ТАСС.

    Представитель посольства России в Йемене отметил: «Все трое пострадавших моряков в настоящее время находятся в Москве, где им оказывают медицинскую помощь. Российские граждане были эвакуированы из Йемена два дня назад».

    Ранее сообщалось, что в результате ударов США по порту Рас-Иса на территории Йемена один из российских моряков с тяжелым ранением глаз был доставлен в больницу Саны.

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    4 мая 2025, 23:33 • Новости дня
    Российские авиакомпании продолжили выполнять рейсы в Тель-Авив после обстрела

    Самолеты Red Wings и Азимута приземлились в Тель-Авиве после обстрела аэропорта

    Tекст: Денис Тельманов

    Несмотря на падение обломков ракеты в районе аэропорта Бен-Гурион, российские авиакомпании не отменили рейсы в Тель-Авив.

    По информации сервиса Flightradar, российские авиаперевозчики Red Wings и «Азимут» продолжили полеты в Тель-Авив, передает ТАСС. В частности, самолет Red Wings рейса WZ019 вылетел из Москвы 4 мая и успешно приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона в 22:56 по московскому времени.

    Авиакомпания «Азимут» также осуществила два полета из Сочи в тот же аэропорт 4 мая: рейс A4-5025 прибыл в 13:30, а рейс A4-5023 – в 19:13. Согласно онлайн-табло аэропорта Сочи, на 5 мая у Red Wings и «Азимута» запланировано по одному рейсу в Тель-Авив.

    Утром 4 мая в Израиле была объявлена воздушная тревога из-за ракетного обстрела с территории Йемена. После этого на территории аэропорта Бен-Гурион были обнаружены обломки ракеты. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил: «Израиль нанесет ответный семикратный удар по тем, кто его атакует», а премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал «еще больше ударов» в ответ на эти атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженное движение хуситов на севере Йемена объявило о начале тотальной воздушной блокады Израиля, подразумевающей удары по критическим аэропортовым объектам и призвало авиакомпании отменить рейсы в страну.

    После появления облака дыма над аэропортом имени Бен-Гуриона из-за падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена, в Израиле временно приостановили все взлеты и посадки.

    Польский авиаперевозчик LOT отменил рейсы в Израиль по причине ракетного удара по аэропорту.

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    5 мая 2025, 20:19 • Новости дня
    США и Израиль атаковали порт Ходейда в Йемене

    Al Masirah: США и Израиль атаковали порт и город Ходейда в Йемене

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американо-израильские силы нанесли серию авиаударов по порту Ходейда и другим районам на западе Йемена, сообщил телеканал Al Masirah.

    По данным Al Masirah, было зафиксировано шесть авиаударов по порту Ходейда, передает РИА «Новости». Также удары пришлись по городу и округу Бажель.

    Накануне в Израиле приостановили все взлеты и посадки в аэропорту Бен-Гурион после появления облака дыма из-за падения осколков ракеты, запущенной с территории Йемена.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ после падения обломков ракеты, выпущенной из Йемена, недалеко от аэропорта.

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    5 мая 2025, 15:28 • Новости дня
    Политик Вилдерс предложил отправить пропалестинских активистов в сектор Газа

    Политик Вилдерс призвал выдать билет в один конец в сектор Газа пропалестинским активистам в Нидерландах

    Tекст: Евгения Караваева

    Правая Партия свободы в Нидерландах выступила с жестким заявлением после срыва официального мероприятия пропалестинскими активистами в Вагенингене.

    Лидер Партии свободы в Нидерландах Герт Вилдерс призвал выдать билет в один конец до сектора Газа протестующим, которые сорвали речь министра обороны Рубена Брекелманса, сообщает РИА «Новости».

    Инцидент произошел во время памятного мероприятия в День освобождения Нидерландов в Вагенингене, где участники акции скандировали лозунги в поддержку Палестины и были задержаны полицией.

    Вилдерс прокомментировал ситуацию, заявив: «Дайте им билет в один конец до Газы».

    В тот же день в Вагенингене прошли протесты против приезда премьер-министра страны Дика Схофа и спикера палаты представителей Мартина Босмы. Полиция задержала пять человек, участвовавших в акции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, пропалестинские активисты в Амстердаме также попытались сорвать акцию в память о Второй мировой войне. Стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве 10 мая.

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    6 мая 2025, 15:37 • Новости дня
    Израильская армия призвала гражданских срочно покинуть аэропорт Саны

    Армия Израиля объявила срочное предупреждение для аэропорта в Йемене

    Tекст: Евгения Караваева

    Военные Израиля обратились к находящимся в районе международного аэропорта Саны с требованием срочно покинуть территорию из-за угрозы безопасности.

    Израильская армия призвала всех немедленно покинуть международный аэропорт столицы Йемена Саны и прилегающую к нему территорию, передает РИА «Новости». Сообщение опубликовано на странице арабоязычного представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он отметил: «Срочное предупреждение для всех, кто находится в районе международного аэропорта Саны согласно приложенной карте. Призываем вас немедленно покинуть район аэропорта... и предупредить всех, кто находится поблизости, о необходимости немедленно эвакуироваться из этой зоны. Неподчинение требованию эвакуации и пребывание в этом районе подвергает вас опасности».

    Сана находится под контролем движения «Ансар Аллах» (хуситы), которое управляет северной частью Йемена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Израиль нанес удары по военному объекту, зенитным орудиям и инфраструктуре зенитных ракет в Сирии. В Израиле приостановили все взлеты и посадки в аэропорту Бен-Гурион после появления облака дыма, вызванного падением осколков ракеты, запущенной с территории Йемена.

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    4 мая 2025, 13:58 • Новости дня
    Эрдоган обвинил Израиль в пиратстве после атаки на судно «Флотилии свободы»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Тайип Эрдоган резко осудил израильский удар по гуманитарному судну «Флотилии свободы» у Мальты, назвав его актом пиратства и бандитизма.

    Президент Турции Тайип Эрдоган осудил действия Израиля, назвав атаку на гуманитарное судно «Флотилии свободы» чистым бандитизмом и пиратством, передает ТАСС. По его словам, Израиль представляет наибольшую угрозу международному праву и систематически его нарушает. Эрдоган подчеркнул, что суда перевозили гуманитарную помощь и действовали в рамках международного судоходства.

    Турецкий лидер также обвинил Израиль в использовании продуктов питания, воды и медикаментов в качестве оружия против палестинцев. Он отметил, что Израиль стремится победить палестинцев не только военной силой, но и блокадой, лишая их необходимых для жизни ресурсов.

    Кроме того, Эрдоган выразил мнение, что Израиль недоволен нормализацией ситуации в Сирии и пытается спровоцировать там внутренний конфликт. По его словам, израильские провокации в регионе ведут только к кровопролитию и дестабилизации. Эрдоган заявил о необходимости сохранения единства и целостности Сирии и недопустимости втягивания страны в новый конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правозащитники остались без эвакуации на тонущем судне «Флотилия свободы», а ранее CNN сообщил об атаке беспилотников на это судно.

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    5 мая 2025, 08:06 • Новости дня
    Al-Jazeera сообщила о гибели 19 человек в Газе

    Израильские удары по жилым кварталам Газы унесли 19 жизней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Утром в результате израильских авиаударов по северу сектора Газа погибли почти два десятка человек, среди которых есть жители городов Газа и Бейт-Лахия, сообщил канал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники.

    Почти 20 человек погибли в результате утренних ударов Израиля по жилым кварталам на севере сектора Газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al-Jazeera и палестинские медицинские источники. По сообщению телеканала, «жертвами ударов по жилым зданиям на севере сектора Газа с утра понедельника стали 19 человек».

    Как уточняет корреспондент Al-Jazeera, удары были нанесены по жилым домам в городах Газа и Бейт-Лахия. В результате бомбардировок получили ранения не менее 15 человек. Телеканал также отмечает, что под завалами могут оставаться погибшие или пострадавшие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война в Газе завершится только после полного уничтожения ХАМАС, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по вопросам перемирия в Газе, а лидер ХАМАС выразил готовность к переговорам по вопросу заложников.

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    7 мая 2025, 07:43 • Новости дня
    Удары Израиля убили 66 человек в секторе Газа

    В секторе Газа погибли 66 человек при ударах Израиля за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа за последние сутки в результате продолжающихся израильских авиаударов погибли 66 человек, среди которых есть жители южного города Хан-Юнис.

    По меньшей мере 66 человек погибли во вторник в секторе Газа в результате ударов Израиля, передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera. Израильские силы продолжают атаковать палестинский анклав, нанося новые удары по различным районам.

    Сообщается, что только с полуночи среды, 7 мая, не менее 16 человек были убиты вследствие израильских авиаударов. Среди погибших – восемь человек, включая ребенка, в городе Хан-Юнис на юге сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении завершить войну в Газе только после уничтожения ХАМАС. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан вел переговоры с руководством ХАМАС по вопросу перемирия в Газе. Лидер ХАМАС выразил готовность к переговорам по освобождению заложников.

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