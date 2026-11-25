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Группировка войск «Север» уничтожила склад дронов-перехватчиков ВСУ под Сумами
Группировка «Север» уничтожила склад дронов-перехватчиков под Сумами
Группировка войск «Север» за прошедшие сутки продвинулась на стратегических направлениях и уничтожила пункт временной дислокации ВСУ и склад дронов-перехватчиков в результате точного авиаудара в Сумском районе.
«В результате точного авиаудара уничтожен ПВД 1029 зрабр ВСУ, со складом дронов-перехватчиков. Также украинские боевики потеряли большое количество связного оборудования», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу «Северный ветер».
В Сумском районе продолжаются наиболее ожесточенные бои, где российские военные уничтожают малые группы ВСУ, пытающиеся проникнуть в тыл. Авиация, артиллерия и огнеметные системы «Солнцепек» наносят удары по скоплениям противника.
На Харьковском направлении интенсивность боев снизилась из-за погоды, однако штурмовые группы «Севера» продолжают продвижение вглубь региона. Авиация и расчеты беспилотников атаковали живую силу и технику противника в районах Чугуева, Хатнего и других населенных пунктов.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 120 человек (из них более 100 в Сумской и свыше 20 в Харьковской областях)», – отметили в сводке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Марочко заявил о серьезных трудностях ВСУ с удержанием фронта в Харьковской области и сообщил о начавшихся боях за харьковскую Бугаевку.
Командир подразделения группировки «Север» сообщил об уничтожении более 15 пунктов управления БПЛА украинских войск в ноябре.