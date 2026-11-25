Группировка «Север» уничтожила склад дронов-перехватчиков под Сумами

Tекст: Катерина Туманова

«В результате точного авиаудара уничтожен ПВД 1029 зрабр ВСУ, со складом дронов-перехватчиков. Также украинские боевики потеряли большое количество связного оборудования», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу «Северный ветер».

В Сумском районе продолжаются наиболее ожесточенные бои, где российские военные уничтожают малые группы ВСУ, пытающиеся проникнуть в тыл. Авиация, артиллерия и огнеметные системы «Солнцепек» наносят удары по скоплениям противника.

На Харьковском направлении интенсивность боев снизилась из-за погоды, однако штурмовые группы «Севера» продолжают продвижение вглубь региона. Авиация и расчеты беспилотников атаковали живую силу и технику противника в районах Чугуева, Хатнего и других населенных пунктов.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 120 человек (из них более 100 в Сумской и свыше 20 в Харьковской областях)», – отметили в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Марочко заявил о серьезных трудностях ВСУ с удержанием фронта в Харьковской области и сообщил о начавшихся боях за харьковскую Бугаевку.

Командир подразделения группировки «Север» сообщил об уничтожении более 15 пунктов управления БПЛА украинских войск в ноябре.