Путин: Наших нефти и газа у ЕС будет меньше, а проблем больше

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства отметил, что российский топливно-энергетический комплекс играет важную роль в мировой экономике и зависит от изменений на глобальных рынках. Задача России – предвидеть эти изменения и реагировать на них, обеспечивая конкурентоспособность отечественных предприятий.

«Уже не раз отмечал, да, сегодня это видно, что называется, и невооруженным глазом, что такие действия имеют серьезные последствия, но прежде всего для самих европейцев. Наших нефти и газа у них будет меньше, а проблем больше», – сказал Путин в ходе своего выступления, запись которого опубликована в канале Кремля в Max.

Президент подчеркнул, что Москва никогда никого не ограничивала в поставках ресурсов, а европейские лидеры создали текущую ситуацию своими руками, не продумав последствия принимаемых решений.

Глава государства добавил, что страна продолжит расширять рынки сбыта энергоносителей и выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с предсказуемыми и ответственными иностранными партнерами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник производство удобрений в европейских странах массово остановилось из-за высокой стоимости энергоносителей.

В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о склонности Брюсселя к садомазохизму из-за отказа от российских углеводородов.

В прошлом месяце Путин рассказал о нанесении Европой удара по собственной промышленности на фоне недальновидной энергетической политики.