Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Марочко сообщил о начавшихся боях за харьковскую Бугаевку
Марочко: ВС России ведут бои за село Бугаевка к югу от Волчанска
Российские военнослужащие продвигаются южнее Волчанска в Харьковской области и ведут бои за населенный пункт Бугаевка, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«По последней информации, мы ведем бои за Бугаевку. Следовательно, продвижение южнее Волчанска продолжается – наши военнослужащие развивают успех», – приводит его слова ТАСС.
Эксперт добавил, что российские военные также продолжают зачищать местность около населенного пункта Рубежное в Харьковской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» пресекла попытку ВСУ с наскока овладеть Алексеевкой. «Северяне» сорвали попытку ВСУ прорваться к южной части Юнаковки. Зенитчики ВСУ в Харькове остались без связи.