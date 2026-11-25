Посол Тирмизи заявил о попытках третьих стран вредить Пакистану

Tекст: Катерина Туманова

«К сожалению, Афганистан пользуется определенными силами для дестабилизации Пакистана; нам прекрасно известно, кто их финансирует, кто поставляет им оружие и кто их готовит. Это ошибочная политика ряда внерегиональных государств, которые ведут против Пакистана прокси-войну (войну чужими руками) через территорию Афганистана», – приводит его слова ТАСС.

Дипломата отметил, что подобное положение дел не отвечает ничьим интересам. Тирмизи призвал партнеров в Центральной Азии, Иране и России объяснить афганцам невозможность дестабилизации государства с населением 260 млн человек, ядерным потенциалом и ВВП в 500 млрд долларов при помощи терроризма.

Посол добавил, что финансирующие и обучающие боевиков страны вредят себе, поскольку последствия от дестабилизации крупного государства затронут весь регион.

Пакистан считает недальновидной политику государств, предоставляющих движению «Талибан» средства, оружие и разведданные, резюмировал Тирмизи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол Пакистана в России Тирмизи сообщил о ведении работы над возобновлением регулярных авиарейсов между странами. Премьер Пакистана запланировал обсудить с Путиным торговлю и энергетику.Президент Пакистана Асиф Али Зардари

призвал расширять сотрудничество с Россией в сфере торговли, энергетики и промышленности.