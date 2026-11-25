Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Пакистан обвинил внерегиональные страны в ведении прокси-войны
Посол Тирмизи заявил о попытках третьих стран вредить Пакистану
Посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи заявил, что внерегиональные государства используют афганцев для ведения прокси-войны в целях дестабилизации страны.
«К сожалению, Афганистан пользуется определенными силами для дестабилизации Пакистана; нам прекрасно известно, кто их финансирует, кто поставляет им оружие и кто их готовит. Это ошибочная политика ряда внерегиональных государств, которые ведут против Пакистана прокси-войну (войну чужими руками) через территорию Афганистана», – приводит его слова ТАСС.
Дипломата отметил, что подобное положение дел не отвечает ничьим интересам. Тирмизи призвал партнеров в Центральной Азии, Иране и России объяснить афганцам невозможность дестабилизации государства с населением 260 млн человек, ядерным потенциалом и ВВП в 500 млрд долларов при помощи терроризма.
Посол добавил, что финансирующие и обучающие боевиков страны вредят себе, поскольку последствия от дестабилизации крупного государства затронут весь регион.
Пакистан считает недальновидной политику государств, предоставляющих движению «Талибан» средства, оружие и разведданные, резюмировал Тирмизи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол Пакистана в России Тирмизи сообщил о ведении работы над возобновлением регулярных авиарейсов между странами. Премьер Пакистана запланировал обсудить с Путиным торговлю и энергетику.Президент Пакистана Асиф Али Зардари
призвал расширять сотрудничество с Россией в сфере торговли, энергетики и промышленности.