Эксперт объяснил причины удара ВВС Пакистана по Афганистану

Востоковед предсказал обострение отношений между Афганистаном и Пакистаном

Tекст: Анастасия Куликова

«Ситуация на границе Пакистана и Афганистана непростая», – отметил Петр Топычканов, заведующий сектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии ИМЭМО РАН. Он напомнил, что после смены власти в Кабуле в 2021 году Исламабад надеялся наладить с соседом диалог по вопросу террористов из радикальной организации «Техрик-и-Талибан* Пакистан» (ТТП, запрещена в России).

«Однако контакты не сложились. Группировка продолжает проводить атаки не только против пакистанцев, в частности силовиков, но и против граждан Китая, близкого, «всепогодного» партнера Исламабада», – уточнил собеседник. На этом фоне страна вынуждена реагировать на шаги ТТП более жестко, поскольку от действий исламской республики «зависит не только внутренняя безопасность, но и возможность привлечения иностранных средств и помощи от других государств», добавил Топычканов.

По его словам, на данный момент Исламабад выбрал тактику совмещения ударов по террористам с оказанием политического давления на Кабул. «Так, в первом случае были атакованы цели в приграничной провинции Пактика. А во втором – Пакистан выслал большое число афганских мигрантов, которые жили в стране еще со времен советской кампании», – напомнил спикер.

Востоковед подчеркивает: это уже не первый инцидент на границе. «Недавний удар по провинции Пактика, как утверждают в Исламабаде, привел к выбиванию целой части командиров ТТП. Афганское руководство при этом говорит о жертвах среди гражданских», – отметил Топычканов, добавив, что, по его данным, число раненых и убитых «перешло за сотню».

Эксперт допускает, что в лагерях, где располагались бойцы ТТП, могли находиться в том числе члены их семей. «Похожая ситуация наблюдается на Ближнем Востоке: в результате обстрелов Израиля Газы и Ливана гибнет очень много гражданских. Но Тель-Авив оправдывает свои действия тем, что еврейское государство «вычищает» руководство ХАМАС и «Хезболлы», – указал аналитик.

Как считает Топычканов, нынешний удар ВВС Пакистана – лишь один из эпизодов продолжающего обострения между Исламабадом и Кабулом. Он напомнил, что Афганистан уже пообещал ответить Пакистану, однако, полагает собеседник, вряд ли это будут военные меры на границе. «Афганские власти мало что могут противопоставить пакистанской армии, считающейся одной из самых многочисленных во всем мире. Я думаю, что Кабул не станет рисковать – не в их интересах провоцировать Исламабад на какую-то большую кампанию», – рассуждает востоковед.

В то же время Афганистан может применить ассиметричный ответ. «Первый инструмент в их арсенале – это увеличение поддержки операций ТТП на территории соседнего государства. Второй рычаг – политическое отдаление от Пакистана», – детализировал эксперт. Топычканов напомнил, что основной товаропоток с юга идет в республику через Иран и, в частности, через контролируемый Нью-Дели порт – Чабахар. «То есть Кабул может обрезать все контакты с Пакистаном», – уточнил аналитик.

Исламабад таким образом тоже не заинтересован в большом конфликте. Поэтому противоречия сторон будут выливаться в эпизодические инциденты на границе, прогнозирует спикер. Впрочем, на фоне событий в Газе, Сирии и других потрясений в мусульманском мире вырисовывается общий контекст. «Опасность заключается в том, что государства понижают порог применения насилия. Пакистан в этом плане полностью отвечает текущему тренду мировой политики», – заключил Топычканов.

Ранее ВВС Пакистана атаковали восточную провинцию Пактика в Афганистане. Как сообщает индийская газета Hindustan Times, целями ударов стали предполагаемые укрытия запрещенной в Пакистане ТТП, а также учебный центр, где проходят подготовку ее боевики.

В то же время министр по делам границ и племен Афганистана Нурулла Нури утверждает, что «пакистанские авиаудары были направлены против беженцев из Вазиристана (пограничный район)». По данным Кабула, в результате обстрела погибли около 50 человек, включая женщин и детей.

Представитель минобороны Афганистана Энаятулла Ховаразами заявил: «Исламский Эмират не оставит этот трусливый акт без ответа и считает защиту своей территории неотъемлемым правом», сообщает Al Jazeera.

Интересно, что атака была проведена всего через несколько часов после того, как спецпредставитель Пакистана по Афганистану Мохаммад Сади встретился в Кабуле с и.о. министра иностранных дел соседней страны Амиром Ханом Муттаки. Стороны «договорились работать вместе для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и содействия миру и прогрессу в регионе».

Пакистан неоднократно обвинял афганское правительство в укрывательстве вооруженных группировок, которые осуществляют трансграничные нападения на силы безопасности. На прошлой неделе в ходе брифинга Совбеза ООН Исламабад заявил, что около шести тыс. боевиков ТТП нашли убежище под крылом Кабула.