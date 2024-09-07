Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
На границе Афганистана и Пакистана начались боестолкновения
На афгано-пакистанской границе в субботу вечером начались вооруженные столкновения между двумя странами, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Около 16.00 по местному времени (14.30 мск) произошли столкновения между афганскими и пакистанскими силами вдоль линии Дюранда, это непризнанная Кабулом граница между Афганистаном и Пакистаном, сказал собеседник Tolo News, передает РИА «Новости».
Бои все еще продолжаются, в ходе столкновений задействовали тяжелое вооружение.